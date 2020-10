'Ne',\u00a0ka\u017ee Rhian Sugden

'Nisam ni prvi put bila zaljubljena u trend vidljivih tangi. Odakle ja dolazim tamo to nije ba\u0161 \u0161ik. No\u00a0ne\u00a0mo\u017eete pore\u0107i da Kim Kardashian, Dua Lipa i Bella Hadid ne izgledaju fantasti\u010dno u bilo \u010demu \u0161to odjenu. Ali, mene ta ideja da obu\u010dem tange tako visoko na stra\u017enjicu zgra\u017ea. Nikad ne\u0107u biti osoba koja \u0107e govoriti da se \u017eena treba \u010dim vi\u0161e pokriti, ali mislim da je ovo s donjim rubljem ponekad previ\u0161e.\u00a0

Ono \u0161to je meni milijun puta vi\u0161e seksi je pokazivanje dekoltea bez trakica od tangi. Nemojte me pogre\u0161no shvatiti, tange imaju svoje mjesto u na\u0161im ormarima.\u00a0Uostalom, za to su i izmi\u0161ljene. Zbog toga je pokazivanje svojih ga\u0107ica po prvi put bilo prava senzacija za djevojke. Bilo je to ogla\u0161avanje da \u017eene mogu kontrolirati vlastitu seksualnost i ne bojati se pokazati je. No, ono \u0161to ja mislim da je revolucionarno je ne biti \u017ertva modno preoblikovanog trenda'.

'Da',\u00a0ka\u017ee Nicola McLean

'Kada \u0107u se napokon vratiti na crveni tepih, to \u0107u pogledati s ponosom. I nitko me ne\u0107e zaustaviti. Tanga koja se vidi ne samo da izgleda drsko, seksi i ikoni\u010dno, ve\u0107 je i neuobi\u010dajena poruka \u017eenske snage. Ako \u017eelim pokazati tange, moje je pravo\u00a0to i u\u010diniti - i nije me briga \u0161to netko misli. A tko bi mogao bolje vratiti vidljive tange u modu od Kim Kardashian?

Neki bi mogli re\u0107i da je ona samo reality zvijezda sa seks videom, ali ona je puno vi\u0161e od toga. Kim je pametna poslovna \u017eena i mo\u0107na zagovornica prava \u017ertava. Ona je pametnica koji zna da zaklanjanje tangi Givenchy haljinom na Instagramu zna\u010di da i ona mo\u017ee svoje druge podvige dovesti u sredi\u0161te pozornosti.

Mrzim kad kriti\u010dari ka\u017eu da izlaganje va\u0161eg tijela zna\u010di da vama manipuliraju mu\u0161karci. Trendseterice poput Kim i Due mo\u0107ne su \u017eene koje znaju voditi \u010dopor, umjesto da pristanu na status quo. Ja na primjer, kada sam bila djevoj\u010dica, odrezala sam si gornji dio traperica kako bih ih u\u010dinila niskima.

Tada bismo izlazili na zabave s izlo\u017eenim tangama\u00a0s toliko izlo\u017eene ko\u017ee da je \u010dudo \u0161to nikada nisam bila uhi\u0107ena. Ali svidjelo mi se i to je bio moj na\u010din da se izrazim i ka\u017eem svijetu da se osje\u0107am ugodno, seksi i da sam stvarno sigurna u svojoj ko\u017ei. \u010cak sam nosila vidljive tange i prvi put kad sam i\u0161la\u00a0upoznati obitelj svog supruga Toma. Pojavila sam se u krem, kratkom d\u017eemperu Karen Millen i odgovaraju\u0107im krem \u200b\u200btangama. Tomu se to o\u010dito svidjelo, zajedno smo ve\u0107 15 godina, ali njegova je obitelj sigurno mislila da sam luda', pi\u0161e The Sun.