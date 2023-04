Kakve štikle uz koji tip haljine: Top savjeti za odabir cipele koja će laskati nozi te je činiti vitkom

Proljetni stil preferira haljine, naročito tijekom posebnih događanja. Ako ste za više ženstveni outfit, tu su ideje koje će vas oduševiti, ali pritom kombinaciji dati posebno zanimljiv dojam. Kreirajte vizualni sklad uz ovih nekoliko ključnih stilskih savjeta.

Dinamična suknja neravnog kroja odlično pristaje uz cipele s remenjem, koje su gotovo u potpunosti otvorene. Naime, duži krojevi bolje izgledaju uz cipele otvorenog tipa, u kojima se stopalo vidi gotovo u potpunosti.

Čak su dobre i salonke, iako su to ponajprije poslovne cipele, dobre za ured. No ako nemate neke otvorene, i one su zahvalne, stoga neka gore bude nešto svečano, kako sve skupa ne bi bilo previše ozbiljno.

Štikle s remenjem zlatnog ili srebrnog tona idealne su u nekoj varijanti bez previše ukrasa, uz haljinu uske forme, odnosno one koja blago naglašava tijelo. Na haljine midi dužine obavezne su štikle jer time noge izgledaju duže.

Sasvim otvorene cipele neutralnog tona, koje se gotovo 'ne vide', odlično pristaju haljinama jačih tonova, ako ne želite baš staviti naglasak na noge i stopala.

Brendovi predlažu i cipele od mrežastog materijala, inspirirane formom čizmice, koja vizualno zatvara stopalo. Uz njih birajte neku laganu, lepršavu haljinu kako biste dobili ženstveni modni okvir.

Na mini haljine od satena odlično pristaju štikle s remenom oko gležnja. Time stavljate naglasak i na noge, stoga ih lijepo ukrasite nekim divnim cipelama.

Dugačke forme koje totalno zatvaraju i negiraju figuru super će izgledati na otvorene cipele koje otkrivaju stopalo. Idealno je kad haljina ima barem neki prorez do koljena, kako bi se silueta ipak nazirala.

Još jedne uredske salonke, u boji kože gotovo da se ne vide. Ne upadaju u oči, stoga gore neka ide neka atraktivna haljina, za dojam glamura. A i rajf je fora, praktičan ako vas kosa taj dan ne sluša ili su svi frizeri - zauzeti.

Haljina s velikom mašnom za glamurozan dan predivno će izgledati na cipele s istim elementom. Pojačajte dojam kristalima i jarko rozim tonovima.

Štikle s nekim većim elementima bolje izgledaju na kraće haljine, a ljubiteljice minimalizma izabrat će - elegantnu crnu.

Haljini koja je vizualno snažna i raskošna, naročito u boji i formi, super pašu štikle neutralnog dizajna. Ovakve modele možete pronaći posvuda, pašu na razne tipove večernjih komada.

