Ovan - pomalo ishitrena, ali iskrena, žena koja će vam uvijek reći ono što misli

Nećete se pitati što ona misli jer će vam to bez ustručavanja sama reći, i onda kad to nije ni blizu onoga što ste htjeli čuti. Iako ih neki muškarci mogu smatrati ćudljivima ili teškima, nije upitno da će se u potpunosti prepustiti kad pronađu onog tko je to zaslužio. No za nikoga neće prijeći preko svojih uvjerenja i iznevjeriti sebe i svoje čvrsto usađene principe i životne vrijednosti.

Znaju se i zaista razbjesniti, a tada će druga strana čuti i ono na što možda i nije bila spremna. No ona nikoga ne štedi.

Bik – izbjeći će većinu nevolja zahvaljujući razumu

One nisu žene koje privlače loši momci, no to ne znači da su dosadne ili strašljive - njihov karakter kojim uglavnom dominira razum im jednostavno ne dopušta da se vežu uz nekog tko će im zagorčati život i kome će glumiti mame. Zato će uvijek radije šansu dati mirnom i povučenom tipu, prema kojem možda i ne osjećaju tako jaku kemiju, ali je već na prvi pogled 'logičniji izbor'. A sa srodnom će se dušom većina žena u znaku Bika vjerojatno sudarati dok mu ne pristanu dati šansu.

Blizanci – pustolovne žene pune samopouzdanja

Inače iznimno opuštene žene što je suprotnom spolu uglavnom šarmantno, a kad se doda da su žene Blizanci i zabavne, avantura i dobar provod su zajamčeni. I premda su često neodoljive, jedna od njihovih najvećih mana koja često zna odbiti pripadnike muškog spola je navika da analiziraju sve i svakoga, svaku situaciju ili osobu koju su upoznale, pa to ide to te mjere da graniči sa običnim tračanjem.

Premda sebe takvima ne vide, Blizanke su uglavnom pune samopouzdanja što im svakako može samo ići u prilog i pomoći im da se svide muškarcu kojeg žele jer je većini muškaraca samopouzdana žena neodoljiva. Još ako je k tome i privlačna… A ako ste žena Blizanac i u potrazi ste za onim pravim, on vam je možda i cijelo vrijeme pred nosom. A najbrže ćete ga pronaći ako prestanete težiti nečem drugom i osvrnete se oko sebe. Možda shvatite da su vama najdraži i najvažniji ljudi cijelo vrijeme tu.

Rak – nesigurne žene kojima bi muškarac trebao biti izazov

Kad se nekome svidite i pokuša vam se približiti, a to ne uspije, budite sigurne da ste ga odbile time što mu je dosadilo uvjeravati vas da mu se doista sviđate, a za nekog sa toliko vrlina, ženama rođenima u znaku Raka je neobično teško shvatiti da ih netko voli baš onakve kakve jesu. Često zato idu na sigurno pa ulaze u veze sa muškarcima koji su im karakterno slični, što nikako nije najbolja varijanta.

Dapače, pripadnice ovog znaka će se vjerojatno stvarno usrećiti samo ako se usude riskirati i odaberu partnera koji im je dijametralno suprotan i prava nepoznanica. A samo će sa takvim tipovima uspostaviti i pravu fizičku privlačnost koja će rezultirati – fantastičnim seksom!

Lavice – od samodopadne zvijezde večeri do pitome životinjice!

Lavice nemaju problem sa samopouzdanjem, dapače, problem može biti višak istog. One se osjećaju i ponašaju kao zvijezde što, naravno, privlači muški rod. A od brojnih muškaraca koji im se pokušavaju približiti na kraju će imati sreće onaj najuporniji; baš kako to biva i u prirodi, u životinjskome svijetu. A kad se pojavi muškarac koji će ih osvojiti tako da trče za njim, od životinje koja predstavlja kralja džungle one postaju – pitomi mačići. Jednom kada ih netko i obori s nogu postaju najvjernije i najpažljivije djevojke na svijetu, a od velike zvijezde više nema ni traga.

Onog pravog će, ako ga traže, vjerojatno pronaći čim mu daju šansu. I to u nekom tko vjerojatno, s obzirom na njihov zvjezdani status, već duže vrijeme skuplja hrabrost da vam priđe. Karakterno su Lavice u pravilu dobre osobe sklone pomoći svakome, a tu osobinu slijede i odgovornost i zdrav razum - ukratko, neodoljiva kombinacija.

Djevica – vječna dobrica i borac za 'više ciljeve'

Djevica je prava, vječna dobrica koja će se uvijek svim snagama truditi da prema svima ispadne korektna, pa tako i prema svom partneru. Suprotnom spolu se sviđaju Djevice, i to najviše zbog svoje odgovornosti, no one se same često brinu kako su možda predosadne ili pak nedovoljno spontane. No nema razloga time razbijati glavu, jer da je to istina, ne bi toliko privlačile muški rod.

Srodnu dušu Djevica uglavnom ima priliku upoznati među ljudima s kojima dijeli osjećaj za nepravdu pa će je tako i sa muškarcem često spojiti neka borba za 'viši cilj' ili za prava neke ugrožene skupine.

Vaga – uvijek sumnjičava i previše samokritična

Zbog manjka samopouzdanja Vage se često povlače što će njihove partnere ponekad i otjerati. No ni to vjerojatno neće biti prevelika šteta kad se u obzir uzme to da su iznimno sklone birati partnere koji su, najjednostavnije rečeno, barem par kopalja ispod njih. Definitivno im manjka samopouzdanja te bi trebale biti svjesnije sebe i dojma koji ostavljaju na drugi spol kojem su uglavnom iznimno privlačne.

Inače se premalo zauzimaju za sebe i bore za ono što im pripada pa će tako, naoko olako, vrijedne stvari prepustiti nekom drugom i zadovoljiti se nečim manjim od onog što zaslužuju, bilo da je riječ o muškarcu, poslu ili prijateljstvu.

Škorpion - doživljaj stalne i intenzivne zabave!

Veza sa ženskim Škorpionom je uglavnom veliki izazov jer je s njima sve preintenzivno; od prvog izlaska pa do burnog prekida. Zato nisu svi muškarci dorasli ovom znaku, te se ne znaju svi nositi s toliko uzbuđenja. A oni koji spadaju u tu skupinu će, na žalost po njih, propustiti i jednako intenzivna seksualna iskustva koja idu u paketu sa Škorpionima.

To je znak za koji se smatra da je, što se žena tiče, najslobodniji i najbolji u krevetu, a uz to su uglavnom i dobre osobe. Ako zanemarimo neke mušice i ludila. Ali, ionako svi imaju svoje mušice i prolaze kroz svoja ludila…

Strijelac – zabavne i strpljive partnerice

Ovo su mahom zabavne žene sa zavidnim smislom za humor pa će vjerojatno biti najsmješnija osoba na zabavi ili tulumu; a uz to joj se nije problem našaliti ni na svoj račun. Uvijek su spremne svakoga strpljivo saslušati i savjetovati, zbog čega im se prijatelji obraćaju u kriznim situacijama, sigurni u njihovu pomoć.

Osim smisla za humor, adut im je šarm kojem malo tko može odoljeti, bilo da je riječ o muškarcima ili drugim ženama. No ono gdje će se većina žena ovog znaka spotaknuti jest – naivnost. Naime spremne su u svakome vidjeti ono najbolje što osoba pruža, što ih često dovede do neugodnih situacija u kojima ostaju razočarane. To im se često događa i sa partnerima koje uglavnom veličaju i smatraju boljima nego što ovi ispadnu pa tako, uz dozu ogorčenosti, završava većina njihovih ljubavnih veza.

Idealne kao prijatelji s kojima se muškarac zna naći u situaciji da želi nešto više od prijateljstva, a ako se poklopi da to i same žele, očekuje ih idealna veza sa prijateljem. No na žalost, s tim što su sa svakim dobre si češće izazovu neprilike nego što upoznaju zanimljive ljude s kojima one možda žele provesti ostatak života.

Jarac - odgovorne žene koje će se znati pobrinuti za muškarca

Baš kao i Ribe, i žene u znaku Jarca imaju tendenciju tražiti neozbiljne dečke kojima kasnije moraju glumiti mame. No problem nastane kad napokon naiđu na pravog muškarca koji traži ženu, a ne mamu, a ne mogu se oteti svojoj potrebi da nekoga bedinaju.

To što pali kod neozbiljnih dječaka, nažalost uglavnom ne pali kod muškaraca koji traže ravnopravnu partnericu pa oni znaju pobjeći osjećajući se prezaštićeno. Zato im veze uspijevaju tek kad shvate da ne bi trebale sve muškarce tretirati isto, kao i da nema ništa loše u tome da nekome budu – ravnopravne partnerice.

Vodenjaci – prije svega neovisne i dobre u krevetu

Ženski Vodenjaci ne podnose da se ulazi u njihov privatni prostor više nego je to potrebno pa će se njihovi partneri često zapitati čime su ih uzrujali. No odgovor je vjerojatno da se ona povukla jer joj je pripadnik drugog spola počeo oduzimati previše vremena u čemu ona više ne vidi svrhu.

Zato cijeni tuđu i zahtjeva svoju neovisnost. Ipak, kad je u pitanju prava ljubav, pa i prijateljstvo, drugoj će strani pristupati itekako strpljivo i s puno brige, ali i vjerno. U sobi će se pokazati kao zvijer kad joj partner zaista odgovara, a hladna kad nedostaje strasti i emocija.

Ribe – majčinski nastrojene i prema partnerima

Poznate su po svojoj suosjećajnosti i interesu za druge, zbog čega i čudi što najčešće biraju partnere koji ih nisu vrijedni. Žene Ribe su sklone zaljubljivanju u one koji trebaju neku vrstu pomoći pa se uglavnom o nekome brinu puno prije nego postanu majke. No ako nađu partnera koji cijeni iste stvari i ima sličnu ljestvicu moralnih vrijednosti, na vidjelo izlazi i njihova kreativna, umjetnička strana.