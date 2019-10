Kakvi su kad se zaljube: Jarac je pažljiv, Lav daje cijelog sebe

OVAN (21. ožujka - 19. travnja)

Kad se zaljubi, onda ozbiljno i neustrašivo zagrize. Ne razmatra bi li nešto moglo poći po zlu ili bi li mogao biti povrijeđen. Previše je entuzijastičan i uvjeren u novu ljubav. Nikako ne želi propustiti niti jednu minutu avantura koje mu nosi ljubav.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

BIK (20. travnja - 20. svibnja)

Zaljubljuje se na način na koji radi većinu stvari - polako i metodično. Trebaju mu mjeseci da upoznaju nekoga, uspostave vezu i provjere je li pouzdan. Ne otvaraju se lako i nikome ne daju srce, oni moraju zaraditi njegovu ljubav.

BLIZANAC (21. svibnja - 20. lipnja)

Ekspresivno se zaljubljuje. Žele svima reći kako se osjećaju, posebno onome koji je zaslužan za njihove emocije. Pokazuje da se zaljubljuje svakim svojim pokretom, mišlju i riječju. Zaljubljen je i volio bi da se svi tako osjećaju.

RAK (21. lipnja - 22. srpnja)

Zamišljeno se zaljubljuje i prolazi kroz čitav spektar emocija dok konačno ne shvati da se zaljubio. Emocije pokušava prikriti i ne paničariti.

LAV (23. srpnja - 22. kolovoza)

Zaljubljuje se cijelim bićem. Voli biti zaljubljen i ne želi se suzdržavati. Ne treba ljubav da bi zablistao, ali ako je zaljubljen, to mu je dodatni poticaj. Doživljava nalet struje koji prožima zrak oko njega.

DJEVICA (23. kolovoza - 22. rujna)

Zaljubljuje se studiozno. Želi znati sve o osobi koja mu je zarobila srce i svemu drugom što može naučiti o ljubavi. Čita ljubavne romane, gleda filmove i čak proučava što se događa s tijelom kad se čovjek zaljubi. Ljubav vidi kao znanstveni projekt i ne želi propustiti ništa o tom nevjerojatnom osjećaju.

Foto: Dreamstime

VAGA (23. rujna - 22. listopada)

Zaljubljivanje je za njega gotovo poput disanja i zaljubljuje se bez napora. Zaljubljivanje je lagani dio, a kada stvari dođu na novu razinu, počne se brinuti.

ŠKORPION (23. listopada - 21. studenog)

Zaljubljuje se ozbiljno i emocije su veoma duboke. Ljubav ga proždire i to strastveno osjeća u cijelom tijelu. Ne može prestati razmišljati o voljenoj osobi i želi biti s njom. Kad nisu zajedno, osjeća fizičku bol. Kada se Škorpion zaljubi, partner mu postaje sve.

STRIJELAC (22. studenog - 21. prosinca)

Zaljubljuje se slobodno. On nije znak koji se ljuti i drami i želi da ljubav bude zabavna te ponekad glupa. Voli nasmijavati i biti spontan s partnerom. Nesumnjivo će s njim imati veseli odnos, a kad to završi ostaju prijatelji. Jednostavni su, otvoreni i drugi ljudi im zavide na tome.

JARAC (22. prosinca - 19. siječnja)

Skloni su pažljivom zaljubljivanju. Uvijek žele donositi najbolje odluke. Čak i ako imaju odličan smisao za humor, ne žele ispasti glupi. Nemaju savršen prikaz romantične veze, pa će ići polako i nadati se najboljem.

VODENJAK (20. siječnja - 18. veljače)

Kada se zaljube, to rade potajno. Nisu jedno od onih koji s krova viču da su zaljubljeni i sigurno to ne dijele na društvenim mrežama. Žele biti sigurni da je to to, i onda će obavijestiti ljude. Ponekad su toliko tajnoviti da iznenade sebe dubinom svojih osjećaja.

RIBE (19. veljače - 20. ožujka)

Pažljivo se zaljubljuju. Pod svaku cijenu moraju zaštititi svoje srce, ali ljubav ne žele odbiti. Oprezni su i pokušavaju ne žuriti, niti ponoviti pogreške koje su radili u prošlosti. Ponekad ne znaju što bi. Žele biti jako zaljubljeni, ali ih to i plaši.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: