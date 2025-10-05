Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JESENSKI LJUDI

Kakvi su ljudi rođeni u listopadu i po čemu se najviše ističu?

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Kakvi su ljudi rođeni u listopadu i po čemu se najviše ističu?
Foto: 123RF

Listopadske bebe su sportske, šarmantne i odlučne. Njihov cvijet je neven, a kamen opal. Najčešće su to karizmatične osobe koje zrače iskrenošću i kreativnošću

Osobe rođene u listopadu pripadaju horoskopskim znacima Vagi i Škorpionu. Vage su poznate po ravnoteži, šarmu i diplomaciji, dok Škorpioni zrače intenzitetom, odlučnošću i strašću.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

VIDEO
Video: 24sata/pixsell

1. Sportski nastrojene

Poput osoba rođenih u rujnu, i oni rođeni u listopadu imaju sklonost sportu. Naime, izloženost majke ljetnom suncu tijekom trudnoće povećava unos vitamina D, što pozitivno utječe na rast kostiju i mišića nerođenog djeteta.

PREDNOSTI I MANE Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka za bračni život
Lista od najgoreg do najboljeg znaka Zodijaka za bračni život

2. Njihov cvijet rođenja je neven

Neven je biljka koja može narasti do 60 centimetara i poznata je po svojim ljekovitim svojstvima. Često se koristi za ublažavanje posjekotina, opeklina, rana, pa čak i uboda ili ugriza insekata.

calendula
Foto: 123RF

3. Romantične osobe

Rođeni u listopadu su šarmantni i odlični romantični partneri. Pod vladavinom Venere, prirodni su mirotvorci i znaju stvarati sklad u odnosima.

Happy couple on summer evening having romantic dinner outdoor
Foto: ANDOR BUJDOSO

4. Poslovno orijentirane

Marljivi i odlučni, oni koji su rođeni u listopadu posvećeni su svojim ciljevima. Kada nešto započnu, uvijek nastoje dovršiti posao do kraja.

5. Njihovo kamenje rođenja: opal i turmalin

Opal simbolizira sreću, dok turmalin štiti od negativne energije i loših misli. Prema legendi, opal donosi nesreću onima koji ga nose, a nisu rođeni u listopadu.

JESTE LI MEĐU NJIMA? Najdugovječniji od svih: Ovi će znakovi horoskopa dugo živjeti
Najdugovječniji od svih: Ovi će znakovi horoskopa dugo živjeti

6. Karizmatične osobe

Osobe rođene u listopadu zrače karizmom. Svojim šarmom osvajaju srca drugih, zbog čega su popularni i okruženi prijateljima.

Foto: 123RF

7. Iskrene i odane istini

Oni cijene iskrenost i uvijek govore istinu. S njima znate na čemu ste, a njihovo “šesto čulo” prepoznaje laži i neiskrenost. Istom mjerom uzvraćaju iskrenost koju očekuju od drugih.

8. Kreativne osobe

Kreativnost je jedan od njihovih najvećih aduta. Rođeni u listopadu uspješni su u umjetnosti, dizajnu i drugim područjima gdje je originalno razmišljanje ključno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Učitelji i roditelji su zabrinuti: Djeca počela uzvikivati 'six, seven', znate li što to znači?
VIRALNI TREND

Učitelji i roditelji su zabrinuti: Djeca počela uzvikivati 'six, seven', znate li što to znači?

Fraza "six, seven" postala je novi viralni trend među djecom i tinejdžerima. Dolazi iz pjesme s eksplicitnim sadržajem, što može biti problematično
Evo kakvih ljudi se treba kloniti svaki pojedini znak Zodijaka
CRPE IM ENERGIJU

Evo kakvih ljudi se treba kloniti svaki pojedini znak Zodijaka

Energetski vampiri su ljudi koji drugima isisavaju pozitivnu energiju, a svaki znak Zodijaka trebao bi prepoznati takve pojedince u svojem okruženju i distancirati se od njih

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025