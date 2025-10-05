Kakvi su ljudi rođeni u listopadu i po čemu se najviše ističu?

Osobe rođene u listopadu pripadaju horoskopskim znacima Vagi i Škorpionu. Vage su poznate po ravnoteži, šarmu i diplomaciji, dok Škorpioni zrače intenzitetom, odlučnošću i strašću.

1. Sportski nastrojene

Poput osoba rođenih u rujnu, i oni rođeni u listopadu imaju sklonost sportu. Naime, izloženost majke ljetnom suncu tijekom trudnoće povećava unos vitamina D, što pozitivno utječe na rast kostiju i mišića nerođenog djeteta.

2. Njihov cvijet rođenja je neven

Neven je biljka koja može narasti do 60 centimetara i poznata je po svojim ljekovitim svojstvima. Često se koristi za ublažavanje posjekotina, opeklina, rana, pa čak i uboda ili ugriza insekata.

3. Romantične osobe

Rođeni u listopadu su šarmantni i odlični romantični partneri. Pod vladavinom Venere, prirodni su mirotvorci i znaju stvarati sklad u odnosima.

4. Poslovno orijentirane

Marljivi i odlučni, oni koji su rođeni u listopadu posvećeni su svojim ciljevima. Kada nešto započnu, uvijek nastoje dovršiti posao do kraja.

5. Njihovo kamenje rođenja: opal i turmalin

Opal simbolizira sreću, dok turmalin štiti od negativne energije i loših misli. Prema legendi, opal donosi nesreću onima koji ga nose, a nisu rođeni u listopadu.

6. Karizmatične osobe

Osobe rođene u listopadu zrače karizmom. Svojim šarmom osvajaju srca drugih, zbog čega su popularni i okruženi prijateljima.

7. Iskrene i odane istini

Oni cijene iskrenost i uvijek govore istinu. S njima znate na čemu ste, a njihovo “šesto čulo” prepoznaje laži i neiskrenost. Istom mjerom uzvraćaju iskrenost koju očekuju od drugih.

8. Kreativne osobe

Kreativnost je jedan od njihovih najvećih aduta. Rođeni u listopadu uspješni su u umjetnosti, dizajnu i drugim područjima gdje je originalno razmišljanje ključno.