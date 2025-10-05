Listopadske bebe su sportske, šarmantne i odlučne. Njihov cvijet je neven, a kamen opal. Najčešće su to karizmatične osobe koje zrače iskrenošću i kreativnošću
Kakvi su ljudi rođeni u listopadu i po čemu se najviše ističu?
Osobe rođene u listopadu pripadaju horoskopskim znacima Vagi i Škorpionu. Vage su poznate po ravnoteži, šarmu i diplomaciji, dok Škorpioni zrače intenzitetom, odlučnošću i strašću.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
1. Sportski nastrojene
Poput osoba rođenih u rujnu, i oni rođeni u listopadu imaju sklonost sportu. Naime, izloženost majke ljetnom suncu tijekom trudnoće povećava unos vitamina D, što pozitivno utječe na rast kostiju i mišića nerođenog djeteta.
2. Njihov cvijet rođenja je neven
Neven je biljka koja može narasti do 60 centimetara i poznata je po svojim ljekovitim svojstvima. Često se koristi za ublažavanje posjekotina, opeklina, rana, pa čak i uboda ili ugriza insekata.
3. Romantične osobe
Rođeni u listopadu su šarmantni i odlični romantični partneri. Pod vladavinom Venere, prirodni su mirotvorci i znaju stvarati sklad u odnosima.
4. Poslovno orijentirane
Marljivi i odlučni, oni koji su rođeni u listopadu posvećeni su svojim ciljevima. Kada nešto započnu, uvijek nastoje dovršiti posao do kraja.
5. Njihovo kamenje rođenja: opal i turmalin
Opal simbolizira sreću, dok turmalin štiti od negativne energije i loših misli. Prema legendi, opal donosi nesreću onima koji ga nose, a nisu rođeni u listopadu.
6. Karizmatične osobe
Osobe rođene u listopadu zrače karizmom. Svojim šarmom osvajaju srca drugih, zbog čega su popularni i okruženi prijateljima.
7. Iskrene i odane istini
Oni cijene iskrenost i uvijek govore istinu. S njima znate na čemu ste, a njihovo “šesto čulo” prepoznaje laži i neiskrenost. Istom mjerom uzvraćaju iskrenost koju očekuju od drugih.
8. Kreativne osobe
Kreativnost je jedan od njihovih najvećih aduta. Rođeni u listopadu uspješni su u umjetnosti, dizajnu i drugim područjima gdje je originalno razmišljanje ključno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+