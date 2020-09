Kakvi su prije, a kakvi nakon seksa? Bik poslije akcije voli jesti, a Strijelac razgovarati

PEDANTNI Lavovi dugo odabiru savršenu odjeću kako bi se svidjeli partneru. Slične su i Djevice, koje u kupaonici provode sate prije nego što njihov odabranik stigne

<h2>Ovan - Nikad im nije dosta</h2><p>Prije seksa: Vatreni Ovnovi gotovo neprestance razmišljaju o seksu, a postelja im je bojno polje dokazivanja. Za sladostrasne događaje spremaju se munjevito, nanoseći na sebe ‘litre’ kolonjske vode ili parfema. Uzbuđeni su i ne mogu dočekati trenutak kada će se s partnerom valjati po plahtama. </p><p>Nakon seksa: I nakon seksa nemaju mira pa će pokušati ponovno, čak i ako partneru nije do toga. Toliko će navaljivati da će se druga strana na kraju smilovati i pristati. Kad su njihove potrebe zadovoljene, zapalit će cigaretu i zadovoljno otpuhivati dim. Budući da nisu ljubitelji predigre nego vole odmah i na brzaka, po mogućnosti što više i što češće, potreban im je isto potentan partner.</p><h2>Bik - Ljubav im ide kroz želudac</h2><p>Prije seksa: Ovi erotski gurmani obožavaju sve što ih i najmanje asocira na seks. Kako bi se prikazali najboljim mogućim ljubavnicima, upotrijebit će i sve afrodizijake do kojih mogu doći. No to nije sve – njihova je parola da ljubav ide kroz želudac, stoga će se primiti kuhanja kako bi svojim kulinarskim umijećima osvojili izabranika svoga srca. </p><p>Nakon seksa: Nakon seksa nije im do ničega osim do spavanja pa neki put i zahrču, na zaprepaštenje svojeg partnera. No neki pripadnici ovog znaka nakon seksa osjete neopisivu glad te se redovito izvuku iz postelje i krenu prekapati po hladnjaku. U spavaću sobu vratit će se s tacnom sendviča.</p><h2>Blizanci - Vole igru riječima</h2><p>Prije seksa: Nestrpljivi Blizanci dobro se pripremaju prije nego im partner osvane na vratima. U panici pospremaju stan, osobito ako nisu previše uredni. Uzbuđuje ih mentalna stimulacija pa partnera obasipaju sočnim erotskim SMS-ovima pokušavajući ga uzbuditi, tako da mu dotični osvane na vratima već prilično napaljen. </p><p>Nakon seksa: I nakon seksa su živahni i željni daljnjih uzbuđenja, pa ako to ne obave još koji put, neće biti zadovoljni. Otvoreni su prema svemu novome, pa će rado posegnuti u zbirku svih mogućih sredstava za uzbuđivanje. Uzbuđuju ih sve vrste senzacija, ničega se neće libiti i sve će rado probati, pa i partnera iznenaditi raznim pomagalima. </p><h2>Rak - Najvažnije im je da su voljeni</h2><p>Prije seksa: Za ove sanjive i zaljubljive ljude, najveći je afrodizijak čista ljubav prema partneru. Njima doista ne treba ništa drugo, osim neprekidnih izljeva nježnosti i ljubavnih riječi od strane partnera. Prije seksa su nježni, maštoviti i poput Bikova skloni hrani, pa će partnera prije seksa dobro nahraniti. Ležati na grudima voljene osobe i udisati njezin miris kože za Raka je vrhunski doživljaj.</p><p>Nakon seksa: Kada završi sa seksom, jako se vole dugo maziti i sigurno nisu od onih koji će uključiti TV i gledati omiljenu seriju ili utakmicu. U potpunosti će se posvetiti partneru, a nakon dugog maženja i poljubaca osjetiti val novog uzbuđenja i seksualne želje. </p><h2>Lav - Hvale se seksualnim uspjesima</h2><p>Prije seksa: Dotjerivat će se, lickati, odabirati najljepšu odjeću, a sve kako bi zadivili partnera. Potraga za idealnom odjećom zna i potrajati, tako da u sobi i garderobnim ormarima naprave pravi kaos. Iako su izvanredni ljubavnici, dodatno se hvale trofejima i fantastičnim uspjesima u krevetu.</p><p>Nakon seksa: Poput pravog lava, nakon seksa doslovno predu kao mačke. Svoga će partnera po sto put pitati ‘kako je bilo’ ‘je li zadovoljan’ i ‘može li opet’. Iako istinski uživaju u vođenju ljubavi, seks im je potreban i kao dokaz vlastite vrijednosti. Nakon seksa znaju otvoriti bocu skupocjenog vina.</p><h2>Djevica - Moraju biti savršeno čisti i dotjerani</h2><p>Prije seksa: Djevice će satima boraviti u kupaonici i uživati u mirisnoj kupki i čistoći vlastita tijela, kako bi se pripremile za izabranika svoga srca. Oni su pedantni i jako uredni ljudi i nezamisliv im je seksualni čin ako nisu savršeno čisti. Nezasitna Djevica svojim odmjerenim držanjem može ostaviti dojam osobe koja nije previše erotična. No to je samo privid jer se vatreno baca u naručaj partneru i bez pogovora ga vodi u spavaću sobu.</p><p>Nakon seksa: Nakon seksa vole se maziti i razgovarati. Toga im nikad dosta, a kako se nakon odnosa vole otuširati, pozvat će i partnera da im pravi društvo. To može biti za oboje vrlo uzbuđujuće, pa kupaonica postaje često mjesto gdje vode ljubav. </p><h2>Vaga - Priredit će ukusnu večeru</h2><p>Prije seksa: Iako na prvi pogled djeluju fini i kavalirski nastrojeni, Vage su pravi umjetnici u seksu. Prije seksa je sav uzbuđen, stan će pospremiti do savršenstva, prirediti ukusnu večeru i sve začiniti sjajem svijeća.</p><p>Nakon seksa: Želi udovoljiti partneru na sve moguće načine. Ovisnici su o komplimentima, pa im treba partner koji će ih maziti i hvaliti. To im pali maštu, pa sve sigurno neće završiti uobičajenim maženjem, nego novom navalom strasti.</p><h2>Škorpion - Odmah prelaze na stvar</h2><p>Prije seksa: Ovi pohotljivci uživaju u igricama na granici sadomazohizma. Seks s njima je opasna avantura u kojoj je lako pretjerati, a još lakše izgubiti razum. Nemaju previše strpljenja za udvaranja i nježna milovanja nego se odmah bacaju na posao, rušeći pred sobom sve stvari pa često umjesto na krevetu, s partnerom završe na kakvom drugom komadu namještaja.</p><p>Nakon seksa: Nakon seksa, oni bi još seksa. Njihov je libido doista jako velik, pa znalački u partneru nanovo uspijevaju probuditi strast i želju. Vrlo su samopouzdani, pa neće ni najmanje sumnjati u svoja seksualna umijeća. Vatrenih osjećaja i dominantne prirode lako će partnera uplesti u mrežu sirovih strasti.</p><h2>Strijelac - Nakon seksa vole razgovore</h2><p>Prije seksa: Strijelci će učiniti sve da impresioniraju svoga partnera. Marljivo će uvježbavati nove poze iz “kama sutre”, u krevetu primjenjivati jogu i tantru. Seksu se prepuštaju slobodno i neopterećeno, a partnerovu inicijativu smatraju dobrodošlom. Vrlo su erotični i zavodljivi, no najviše ih uzbuđuje mentalno stimulativan partner.</p><p>Nakon seksa: Vrlo su erotični i nakon seksa dugo će se maziti s partnerom, ispitujući ga je li zadovoljan njegovim umijećima. Vole voditi duge razgovore na temu seksa i nisu uopće sramežljivi. Zanimljivo je da im seks nije najbitnija stavka u ljubavnom životu, koliko komunikacija i razgovor. Vole voditi duge i umne razgovore.</p><h2>Jarac - Kontroliraju svoje strasti</h2><p>Prije seksa: Jarci žele biti robovi svojih strasti i nagona, ali ih razum u tome sprečava. Teško se opuštaju, stalno nečim kontroliraju svoj libido i srame se svojih erotskih maštarija. Stoga su tek u zreloj dobi spremni na otvoren pristup seksu, dok ih u mladosti guše kompleksi. U seksu su odlični ljubavnici, koji polako ali sigurno osvajaju svoga partnera. Nikud se ne žure.</p><p>Nakon seksa: Nakon seksa vrlo brzo uspostavljaju svoju čudesnu samokontrolu, no uz dovoljno romantičnog i seksi partnera i oni mogu ‘izgubiti glavu’. No to se Jarcima malo kad događa, oni su gospodari svoga tijela i duha. U seksu vole voditi igru.</p><h2>Vodenjak - Partnera uzbuđuju originalnim prijedlozima</h2><p>Prije seksa: Vodenjaci su originalni u svemu, pa tako i u seksu. Znaju podići uzbuđenje u odnosu i iznenaditi partnera svojim seksualnim potrebama i maštarijama. Vole sve što je neobično i što netko drugi još nije radio, pa će partnera uzbuditi originalnim prijedlozima, pričama i mentalnom stimulacijom.</p><p>Nakon seksa: Uvijek im je do razgovora, stoga će se s partnerom zabavljati i nasmijavati ga. Vole se i maziti, no još više vole razgovor ili čašu dobrog vina. Vodenjaci imaju velike seksualne apetite, stoga su uvijek spremni za nove izljeve strasti. No kako su nepredvidljivi, mogu partnera iznenaditi čudnim seksualnim prohtjevima. </p><h2>Ribe - Obožavaju se maziti</h2><p>Prije seksa: Ribe su maštoviti i senzualni partneri koji znaju kako zavesti i seksualno probuditi svoga partnera. Skloni su fantazijama, a imaju i prljavu maštu, stoga se izvrsno snalaze u perverznim igricama. Svoga će partnera dočekati s lijepo pripremljenom večerom i raznim drugim slasticama. Naime, kod mnogih Riba puteni užici idu u paketu s finom hranom.</p><p>Nakon seksa: Vole se valjuškati po krevetu i maziti do besvijesti. Partneru će podići ego, mazno mu šapućući na uho razne perverzije, ne bi li ga privolio na još koju partiju seksa. U tome naravno i uspijevaju.</p>