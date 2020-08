Kakvo preuređenje! Unajmljeni je stan pretvorila u dom iz sna

<p>Alexandra Gater ima svoj <a href="https://www.youtube.com/channel/UCrh9tOpAY2-Ev5pRssXq2Wg">YouTube kanal</a> s preko 315 tisuća pretplatnika, a specijalizirala se za preuređivanje stanova studenata s manjim i ograničenim proračunom.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Ima tek 25 godina no očito je kako dizajnu interijera pristupa vrlo profesionalno, a njen rad hvale puno iskusniji, stariji i ugledniji kolege.</p><p>Jedan od njenih najboljih projekata je definitivno uređenje unajmljenog stana u kanadskom Torontu, prenosi Insider s kojim je podijelila i svoje savjete oko uređenja. </p><p>Kad se uselila u stan, izgledao je kao tipični apartman koji se iznajmljuje s ok dekorom, ali uniformiranim stilom kojem nedostaje osobnosti.</p><p>Odlučila je promijeniti dojam interijera te je njena dnevna soba sada ženstvena i sofisticirana te prepuna udobnog namještaja i stila.</p><p>Njen je najvažniji savjet dati domu koji ćete dugoročno iznajmljivati svježi sloj boje, po mogućnosti neke svijetlije nijanse koja će vam dati osjećaj čistoće i novine.</p><p>Također preporučuje preuređenje kaučima i to povoljnim prekrivačima ili navlakama s motivima koji vam se sviđaju. To je super solucija jer će vam takvi prekrivači dati ružičasti kauč bez da ga kupujete, a ako vam dosadi boja, naprosto promijenite prekrivače.</p><p>Udoban tepih je također bitan, a pobrinite se da bude dovoljno velik za pokućstvo, kako ne bi bio beskoristan dodatak koji 'pluta' u sredini sobe.</p><p>Kablove i ostale dodatke sakrila je iza ormarića ili pak košara, a dom je ukrasila biljkama.</p><p>- Sve stvari koje vam ne izgledaju lijepo, a ipak trebate, pohranite u košare - savjetuje.</p><p>Za predsoblje savjetuje povoljan ormarić koji služi za ostavljanje ključeva i drugih potrepština, a prostor dodatno ukrasite ogledalom.</p><p>Jedna od njenih kreativnijih ideja bila je pretvoriti ormar u ured.</p><p>Spavaća je soba doživjela drastičnu promjenu.</p><p>Te djeluje puno svjetlije i udobnije zahvaljujući pametnom odabiru tkanina, posteljine i osvjetljenja, kao i okretanjem kreveta.</p><p>Svaki stan treba kutak gdje se možete poigrati s bojama, a za nju je to bio ovaj s policom za knjige.</p><p>Kao i u predsoblju, postavila je ogledalo, a zid ukrasila vlastitim dizajnom.</p><p>Kuhinji je također trebalo preuređenje te se u dogovori sa stanodavcem dogovorila za minirenovaciju koju su joj dijelom odbili od stanarine.</p><p>Sada izgleda nevjerojatno.</p><p>Preuredila je i staru kupaonicu, a najveću razliku čini bojanje zidova i detalji.</p><p>Pogledajte njen makeover jedne terase:</p>