<p><strong>Marija Stjepanović</strong>, osnivačica hrvatskog brenda Retro Design, prvu staru fotelju našla je preko oglasnika i preuredila ju u svom stilu. Sve je to tada bio samo hobi projekt, a naposljetku, od hobija je napravila posao. Preko renovacija fotelja vidjela je da postoji veliki interes za takav tip namještaja, pa je proizvodnja retro inspiriranog namještaja, fotelja i taburea kakvih možete pronaći u Retro Designu, bila logičan slijed.</p><p>- Počela sam nabavljati još više fotelja u lošem stanju i preuređivati ih, a u isto vrijeme i radit uslugu renovacije donesenih fotelja. Na kraju sam proizvodila takve fotelje i ostali namještaj u istom stilu – rekla je Marija.</p><h2>Fokusirana je na namještaj za dom, a često dobije i narudžbe za barove i urede</h2><p>- Osim renovacija fotelja iz 50-ih i 60-ih godina , imamo i proizvodnju takvih fotelja, taburea, više modela stolića i komoda u sličnom stilu. Najviše nam je fokus na namještaj za dom, makar u zadnje vrijeme dobivamo sve više narudžbi i za lounge barove i urede – kaže Marija.</p><p>Svoj stil u dizajniranju namještaja opisala je kao retro i moderan, minimalan ali s dozom topline.</p><p>- Volim jednostavnost, prozračnost i toplinu namještaja u mid century stilu, i to su mi neke vodilje u dizajniranju namještaja, mislim da takav tip namještaja uvijek nađe način da se uklopi u bilo koji stil interijera i unese neku dozu topline – govori Marija.</p><p>Sam proces izrade fotelje započinje izradom kostura fotelja, a zatim tapeciranjem u materijal koji klijent sam naruči, pa bajcanjem ručki u željenu boju i na kraju montažom.</p><p>- Uvijek nastojimo imati već izrađene kosture na lageru kako bi ubrzali proces pa njih uvijek izradimo unaprijed, a materijale nabavljamo od domaćih i stranih dobavljača – objašnjava Matea.</p><p>S druge strane, kada radi restauraciju fotelja, prvi korak je utvrditi u kakvom je stanju fotelja, iz razloga što neke zahtijevaju više rada, a neke manje.</p><p>- Nakon toga skidamo sav materijal koji je dotrajao i mijenjamo novim gurtnama, spužvom i dekorativnom tkaninom, drvo pobrusimo, a radimo i popravke ukoliko je to potrebno. Zatim lakiramo u željenu boju i montiramo – tvrdi Marija.</p><p>Ona smatra kako njene kupce najviše privlači to što svaki njen komad ima neku svoju priču. Na svakom komadu namještaja Marija vrijedno radi te on nije samo još jedan masovno proizveden komad namještaja.</p><p>- Nekima to budi sentimentalna sjećanja na djetinjstvo, a neki cijene unikatnost i ručni rad te to što je taj proizvod proizveden u Hrvatskoj – kaže Marija.</p><p>Kako kaže Marija, sa svim proizvodima su već uhodani pa poteškoća u proizvodnji baš i nema. Međutim, razvitkom svakog novog proizvoda može doći do nepredviđenih poteškoća u proizvodnji, stoga uvijek treba biti spreman.</p><h2>Najzahtjevnije je doći do kupaca</h2><p>- Kao i u svakom poslu najzahtjevniji zadatak je doći do kupaca, bit viđen i aktualan s proizvodima. Možeš imat fenomenalan dizajn, konkurirat dobro s cijenom ali ništa ne vrijedi ako to nitko ne vidi i zainteresira se. Ja se još uvijek svakim danom učim, učim nešto novo i pokušavam se usavršit na tom polju – tvrdi Marija.</p><p>Tijekom koronavirusa imali su manje narudžbi ali s ponovnim otvaranjem narudžbe su ponovno počele pristizati.</p><p>- Mislim da smo svi na određeni način osjetili ovu krizu, a i da smo svi naučili nešto iz ovog te iskoristili ovo slobodno vrijeme da dovedemo svoj posao na neku novu razinu – objašnjava Marija.</p><p>Njezini planovi za budućnost su kratki i jasni, a planira u ponudu ubaciti još proizvoda te svoje poslovanje proširiti kako u Hrvatskoj, tako i na inozemno tržište.</p>