Kakvu percepciju ima vaš znak Zodijaka - Nekim znakovima apsolutno ništa ne promakne

1. OVAN Ovnovi su naglašeno intuitivni i brzo hvataju ono što je skriveno ispod površine. Njihova intuicija i osjećaj za „unutarnji glas” često im govore više od same logike. Ne oklijevaju slijediti instinkte i često prvi prepoznaju što se zapravo događa. Imaju oštar i odlučan um te brzo reagiraju kada osjete da nešto nije u redu. Zbog toga ih se često doživljava kao prirodne vođe. | Foto: Fotolia