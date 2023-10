Kakvu šminku odabrati? Nije isti make-up za večernji izlazak, posao, popodnevnu kavu...

Donosimo četiri kategorije te savjete kako izabrati make-up s obzirom na prigodu, bilo da idete na popodnevnu kavu, posao, večernji izlazak ili svečanu prigodu .

Za popodnevnu kavu

Situacija:

Imate dogovorenu popodnevnu kavu sa kolegicama ili društvom. Trebate se dotjerati, ali ne pretjerati, ovdje su savjeti.

Što vam treba:

Sve što je potrebno je lakši puder ili tonirana krema, olovka za obrve, korektor, rumenilo nježnije boje, puder u prahu i svjetliji ruž te maskara. Šminka za svaki dan obično nije preteška za kožu, a svakako podigne cjelokupni izgled. Za ovu prigodu često je u pitanju nježnija šminka.

Kako se našminkati:

Nakon nanošenja hidratantne kreme, umjesto pudera može se staviti tonirana krema u kombinaciji sa korektorom ispod očiju. Ovaj korak osim što prekriva podočnjake, učinkovit je i za blago konturiranje lica. Za popodnevnu kavu, obično se nose lakše boje ruža i rumenila te se ne prenaglašavaju obrve. Njih bi trebalo lagano iscrtati te počešljati kako bi bile uredne. Maskara može biti crna ili smeđa - za još blažu varijantu. Nikako se ne smije zaboraviti nanijeti puder u prahu za postojanost.

Za posao

Situacija:

Odlazak na posao relativno je formalna prigoda, ali šminka mora biti nosiva i postojana kroz dan. Za posao nosi se šminka srednje jačine, formalna i elegantna. U poslovnim prilikama, može se reći da se nosi slična šminka kao i za prethodnu priliku, međutim ipak malo jača i ozbiljnija.

Što vam treba: Formalnije okruženje zahtjeva neutralnije boje, iako ruž može biti tamniji - što daje na ozbiljnosti izgleda. Osim navedenoga potreban je puder, korektor, tekući bronzer (kontura), rumenilo, sjenilo neutralnih boja i maskara. Neizostavni dio je i olovka za obrve.

Kako se našminkati:

Nakon hidratantne kreme ili primera, potrebno je nanijeti puder, nakon toga stavlja se kontura u obliku bronzera i korektora. Ovim korakom postiže se oblikovanje lica i isticanje kontura. Potom se cijelo lice fiksira puderom u prahu. Obrve se popune olovkom te se nanese sjenilo, kako bi se naglasile oči. Rumenilo i highlighter u umjerenoj količini nanose se također na lice. Ruž se ostavlja za sam kraj. Najvažnije u ovom slučaju je da je šminka uredna i postojana kroz dan, čemu će pomoći puder u prahu ili sprej za fiksiranje.

Za večernji izlazak - bold makeup

Situacija:

Večernji izlazak posebna je prigoda koja zahtjeva dugotrajnost makeup looka. Ova šminka može biti vrlo zabavna, ako se kreativno poigrate s bojama.

Što vam treba:

Potrebno je nekoliko stvari za ovaj tip šminkanja, ova prigoda zahtjeva jaču šminku, sa jačom konturom i bazom koja se nanosi na lice. Baza je obično puder punog prekrivanja, nakon čega slijedi kontura i korekcija podočnjaka korektorom. Rumenilo može biti tekuće (u sklopu konture) ili naknadno naneseno nakon pudera u prahu. Obrve su u ovim prilikama postojane i naglašene olovkom ili gelom za obrve. Highlighter je nezaboravni dio ovog izdanja koji se nanosi na samom kraju, tik prije stavljanja ruža. Ako su oči jako naglašene sjenilom i prisutne su umjetne trepavice, savjetuje se uporaba blažega ruža ili sjajila.

Kako se našminkati:

Primer kao baza, puder, korektor i bronzer su prvi dio ove makeup priče. Potom treba fiksirati lice puderom u kamenu, kako bi šminka bila postojana dugo kroz večer. Nakon toga treba nanijeti sjenilo, a za ovu prigodu možete se poigrati sa bojama. Boje svakako daju čar ovom izgledu koji je ipak za jednu vrlo zabavnu prigodu. Obrve treba iscrtati olovkom i oblikovati gelom za obrve. Slijede rumenilo i highlighter, a potom i ruž. Uvijek stoji pravilo da je manje - više, stoga ne treba s ničime pretjerati.

Svečana prigoda

Situacija:

Izlazak na svečana mjesta, osim posebnog dress coda zahtjeva i posebnu šminku. Ta šminka mora biti jača i jako dobro postojana.

Što vam treba:

Potrebna je jaka baza u obliku primera, puder koji dobro prekriva, u kombinaciji sa korektorom. Kontura (bronzer, rumenilo i highlighter) može biti kremasto - u tom slučaju nanosi se prije pudera u kamenu. U slučaju da je kontura u prahu, nanosi se nakon pudera u prahu. Oči treba našminkati sjenilima jačih, ali neutralnijih boja, te po želji staviti umjetne trepavice. Zatim slijede maskara i ruž.

Kako se našminkati:

Uz puder i konturu, korektor i rumenilo, naglasak je često na očima ili usnicama. Preporuka je naglasiti jače samo jedno - radi elegantnijeg izgleda. Svi koraci su isti kao i za večernji izlazak, ali se preporučuje određena doza elegancije zbog same svečanosti prilike. Nakon nanošenja baze, primera i pudera, treba klasično konturirati lice uz pomoć kremaste konture, ili naknadno one u prahu. Rumenilo bi trebalo naglasiti vaše obraze, ali ostaviti suptilni nanos istoga. Highlighter se stavlja na one točke lica koje trebaju biti naglašenije - vrh nosa i iznad rumenila. Za kraj treba nanijeti ruž i sjajilo po želji.

Podrazumijeva se da sve ovisi i o osobnom stilu i osobnim preferencijama, pa svatko može dodati vlastitu notu te "podignuti look" sukladno svom stilu i svojim bojama.