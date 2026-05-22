Kamo za vikend: Evo gdje na dobru hranu, top koncerte, festivale i izlete u prirodu

Hrvatska se ovog vikenda priprema za prvi veći turistički val sezone, potaknut blagdanom Duhova koji mnogim Europljanima donosi produženi odmor. Najveći se priljev gostiju očekuje iz Njemačke i Austrije, gdje je Duhovski ponedjeljak neradni dan, što će tisuće iskoristiti za putovanje na Jadran. Diljem zemlje nudi se pregršt događanja koja jamče odličan provod, od urbanih festivala do eno-gastronomskih manifestacija i kulturnih zbivanja.

Zagreb i središnja Hrvatska

Glavni grad i njegova okolica ovog vikenda nude ponešto za svakoga. Zagreb postaje središte dobre glazbe i još boljeg piva zahvaljujući devetom izdanju popularnog Zagreb Beer Festa, koji se od 21. do 24. svibnja održava u Parku dr. Franje Tuđmana. Uz bogatu ponudu pivskih stilova, posjetitelje očekuje i raznolik glazbeni program.

Tu je i Azijski festival (Asian Street Food Festival) koji traje do kraja ovog vikenda, a održava se na Strossmayerovom trgu.

Proljetni street food i glazbeni festival Beats&Bites u Zagrebu traje do 31. svibnja. Čeka vas na dobro poznatoj lokaciji na Trgu Ivana Mažuranića, a nudi bogatu ponudu hrane, koktela i cjelodnevni glazbeni program uz brojne DJ-e.

Istovremeno, Samobor se pretvara u veliku pozornicu na otvorenom. Od 21. do 24. svibnja ondje se održava 15. Cirkuski ulični festival (Cu'fus), koji donosi predstave suvremenog cirkusa, duhovite ulične performanse, kreativne radionice i glazbeni program na čak tri lokacije u gradu, uz besplatan ulaz na većinu događanja.

Za one željne autohtonih okusa, Bedekovčina na Bajerima nudi trodnevni program posvećen tradiciji. Uz Sajam i izložbu zagorskih vina, vrhunac vikenda svakako je subotnja Štruklijada, gdje će se posjetitelji moći prepustiti uživanju u jedinstvenom okusu zagorskih štrukli, dok je nedjelja rezervirana za 58. festival "Igrajte nam mužikaši".

Tu je i Urbanovo - tradicionalni međunarodni festival vina i enogastronomije u Štrigovi (Međimurje). Ovoga vikenda slijede nam dani otvorenih podruma. Naime, nakon održanog Festivala Pušipela, međimurski vinari otvaraju vrata svojih vinarija te posjetiteljima nude kušanje vina, domaće okuse i glazbu u ležernoj atmosferi. Za detalje o radnom vremenu pojedinih podruma i posebnim vinske kartama/bonovima posjetite službenu stranicu manifestacije Urbanovo.

Istra i Kvarner

Istra i Kvarner spremno dočekuju goste s kombinacijom kulturnih i eno-gastronomskih manifestacija.

U Rovinju posjetitelji mogu uživati u izložbeno-prodajnoj manifestaciji "Domaće je domaće", idealnoj prilici za kušanje i kupnju autohtonih proizvoda.

Park Food Fest bit će u Novigradu od petka 22.5. do subote 23.5. u staroj luci Mandrač održava se street food festival s istarskim specijalitetima, vrhunskim vinima (Coronica, Veralda, Degrassi) i craft pivima. Program uključuje DJ nastupe, živu glazbu (Haze Band, Grupa SOS) i animaciju za djecu u Parku novigradskih ribara.

Rabac u subotu 23. svibnja rabačka riva ugošćuje četvrto izdanje Sea Gušti - mediteranskog festivala. Posjetitelje očekuju kulinarske radionice, tradicionalna Rabačka brodetijada, sportski program i večernji koncerti tik uz more.

Opatija otvara vrata kulturnoj baštini izložbom posvećenom skladatelju Ljubi Kuntariću, koja se otvara 22. svibnja u Hrvatskom muzeju turizma.

Dani antike (Pula): Od petka 22. svibnja započinje poznata povijesna manifestacija koja Pulu vraća u rimsko doba. Očekuju vas gladijatorske borbe, antički sajam i kostimirane povorke oko Arene.

Slavonija i Baranja

Dok obala mami suncem i morem, istok Hrvatske nudi jedinstven doživljaj prožet bogatom eno-gastronomijom i kulturom.

Vinski podrumi i Kopački rit: Iskoristite vikend za obilazak baranjskih surduka u Zmajevcu i Kneževim Vinogradima u sklopu Vinskog mjeseca, uz obaveznu vožnju brodom kroz poplavnu dolinu Parka prirode Kopački rit.

U samom Osijeku, od 20. do 24. svibnja, dvorana Gradski vrt postaje utočište za ljubitelje pisane riječi na Panonskom festivalu knjige. Kulturni program obogaćen je i filmskom projekcijom filma "29 minuta bez daha" u kinu Urania u petak, nakon koje slijedi razgovor s autorom Vitomirom Maričićem.

Subota je dan za tradiciju i druženje na otvorenom. U Harkanovcima se održava popularna Čobanijada, natjecanje u kuhanju pastirskog paprikaša koje okuplja brojne timove i posjetitelje, dok se u Osijeku organiziraju Rimski dani na Dravi, manifestacija koja oživljava bogatu povijest antičke Murse.

Dalmacija

Dalmacija ovog vikenda u znaku umjetnosti i glazbe. Split nudi bogat program za sve generacije. Do 22. svibnja traje Festival UMAS 2026, koji predstavlja radove studenata Umjetničke akademije, dok se do četvrtog lipnja u Sportskom centru Gripe održava Sajam dobre knjige.

Glazbena ponuda je raznolika: u petak će Hrvatski dom Split ugostiti koncert fada u izvedbi Line & Marca Mezquide, a Klub Kocka slavi drugu godišnjicu programa Kućna Glazba.

Dioklecijanovi podrumi ponovno postaju izložbeni prostor, ovoga puta ugošćujući radove studenata i profesora Likovnog odjela UMAS-a.

Ako ste od akcije, na Biokovo se održava Super Slalom. Naime, od subote 23.5. do nedjelje 24.5. u Makarskoj će biti atraktivna brdska utrka od same Makarske pa sve do Gornjih Tučepa. Savršeno za ljubitelje trčanja, planinarenja i spektakularnih vidika na otoke s Biokova.

Cijeli vikend na Pelješcu posvećen je pomorskoj tradiciji i kapetanima. Naime, na Orebiću vas čeka Captains' Festival gdje možete doživjeti vođene povijesne ture, izložbe te posebne jelovnike s morskim plodovima i vrhunskim pelješkim plavcima u lokalnim konobama.

U petak navečer unutar povijesnih zidina Dubrovnika možete doživjeti tradicionalne dalmatinske plesove i napjeve u izvedbi slavnog folklornog ansambla Linđo.

U splitskoj staroj jezgri u petak možete pogledati jedinstvenu izložbu posvećenu 100. obljetnici rođenja slavnog portugalskog glazbenika Carlosa Paredesa. Brojne druge izložbe otvorene su u splitskim galerijama, uključujući Galeriju umjetnina i Galeriju Meštrović.

Svibanj je, inače, idealno vrijeme za istraživanje dalmatinske obale prije ljetnih vrućina i gužvi. Ugodne temperature savršene su za šetnju povijesnim jezgrama gradova poput Splita i Dubrovnika, ali i za izlete na otoke poput Hvara ili Korčule, dok trajektne linije još uvijek nisu preopterećene.