Stiže prvi val turista

Kamo za vikend: Evo gdje na dobru hranu, top koncerte, festivale i izlete u prirodu

Piše Anamarija Dukši,
Ovog vikenda Hrvatska vrvi događanjima. Od urbanih festivala u Zagrebu do eno-gastro užitaka u Istri, zabava je doslovno na svakom koraku i ima ponešto za svakoga

Hrvatska se ovog vikenda priprema za prvi veći turistički val sezone, potaknut blagdanom Duhova koji mnogim Europljanima donosi produženi odmor. Najveći se priljev gostiju očekuje iz Njemačke i Austrije, gdje je Duhovski ponedjeljak neradni dan, što će tisuće iskoristiti za putovanje na Jadran. Diljem zemlje nudi se pregršt događanja koja jamče odličan provod, od urbanih festivala do eno-gastronomskih manifestacija i kulturnih zbivanja.

Zagreb i središnja Hrvatska

Glavni grad i njegova okolica ovog vikenda nude ponešto za svakoga. Zagreb postaje središte dobre glazbe i još boljeg piva zahvaljujući devetom izdanju popularnog Zagreb Beer Festa, koji se od 21. do 24. svibnja održava u Parku dr. Franje Tuđmana. Uz bogatu ponudu pivskih stilova, posjetitelje očekuje i raznolik glazbeni program.

Tu je i Azijski festival (Asian Street Food Festival) koji traje do kraja ovog vikenda, a održava se na Strossmayerovom trgu.

Proljetni street food i glazbeni festival Beats&Bites u Zagrebu traje do 31. svibnja. Čeka vas na dobro poznatoj lokaciji na Trgu Ivana Mažuranića, a nudi bogatu ponudu hrane, koktela i cjelodnevni glazbeni program uz brojne DJ-e.

Istovremeno, Samobor se pretvara u veliku pozornicu na otvorenom. Od 21. do 24. svibnja ondje se održava 15. Cirkuski ulični festival (Cu'fus), koji donosi predstave suvremenog cirkusa, duhovite ulične performanse, kreativne radionice i glazbeni program na čak tri lokacije u gradu, uz besplatan ulaz na većinu događanja.

Za one željne autohtonih okusa, Bedekovčina na Bajerima nudi trodnevni program posvećen tradiciji. Uz Sajam i izložbu zagorskih vina, vrhunac vikenda svakako je subotnja Štruklijada, gdje će se posjetitelji moći prepustiti uživanju u jedinstvenom okusu zagorskih štrukli, dok je nedjelja rezervirana za 58. festival "Igrajte nam mužikaši".

Tu je i Urbanovo - tradicionalni međunarodni festival vina i enogastronomije u Štrigovi (Međimurje). Ovoga vikenda slijede nam dani otvorenih podruma. Naime, nakon održanog Festivala Pušipela, međimurski vinari otvaraju vrata svojih vinarija te posjetiteljima nude kušanje vina, domaće okuse i glazbu u ležernoj atmosferi. Za detalje o radnom vremenu pojedinih podruma i posebnim vinske kartama/bonovima posjetite službenu stranicu manifestacije Urbanovo.

Istra i Kvarner

Istra i Kvarner spremno dočekuju goste s kombinacijom kulturnih i eno-gastronomskih manifestacija. 

U Rovinju posjetitelji mogu uživati u izložbeno-prodajnoj manifestaciji "Domaće je domaće", idealnoj prilici za kušanje i kupnju autohtonih proizvoda.

Park Food Fest bit će u Novigradu od petka 22.5. do subote 23.5. u staroj luci Mandrač održava se street food festival s istarskim specijalitetima, vrhunskim vinima (Coronica, Veralda, Degrassi) i craft pivima. Program uključuje DJ nastupe, živu glazbu (Haze Band, Grupa SOS) i animaciju za djecu u Parku novigradskih ribara.

Rabac u subotu 23. svibnja rabačka riva ugošćuje četvrto izdanje Sea Gušti - mediteranskog festivala. Posjetitelje očekuju kulinarske radionice, tradicionalna Rabačka brodetijada, sportski program i večernji koncerti tik uz more. 

Opatija otvara vrata kulturnoj baštini izložbom posvećenom skladatelju Ljubi Kuntariću, koja se otvara 22. svibnja u Hrvatskom muzeju turizma.

Dani antike (Pula): Od petka 22. svibnja započinje poznata povijesna manifestacija koja Pulu vraća u rimsko doba. Očekuju vas gladijatorske borbe, antički sajam i kostimirane povorke oko Arene.

Slavonija i Baranja

Dok obala mami suncem i morem, istok Hrvatske nudi jedinstven doživljaj prožet bogatom eno-gastronomijom i kulturom.

Vinski podrumi i Kopački rit: Iskoristite vikend za obilazak baranjskih surduka u Zmajevcu i Kneževim Vinogradima u sklopu Vinskog mjeseca, uz obaveznu vožnju brodom kroz poplavnu dolinu Parka prirode Kopački rit.

U samom Osijeku, od 20. do 24. svibnja, dvorana Gradski vrt postaje utočište za ljubitelje pisane riječi na Panonskom festivalu knjige. Kulturni program obogaćen je i filmskom projekcijom filma "29 minuta bez daha" u kinu Urania u petak, nakon koje slijedi razgovor s autorom Vitomirom Maričićem.

Subota je dan za tradiciju i druženje na otvorenom. U Harkanovcima se održava popularna Čobanijada, natjecanje u kuhanju pastirskog paprikaša koje okuplja brojne timove i posjetitelje, dok se u Osijeku organiziraju Rimski dani na Dravi, manifestacija koja oživljava bogatu povijest antičke Murse.

Dalmacija

Dalmacija ovog vikenda u znaku umjetnosti i glazbe. Split nudi bogat program za sve generacije. Do 22. svibnja traje Festival UMAS 2026, koji predstavlja radove studenata Umjetničke akademije, dok se do četvrtog lipnja u Sportskom centru Gripe održava Sajam dobre knjige.

Glazbena ponuda je raznolika: u petak će Hrvatski dom Split ugostiti koncert fada u izvedbi Line & Marca Mezquide, a Klub Kocka slavi drugu godišnjicu programa Kućna Glazba.

Dioklecijanovi podrumi ponovno postaju izložbeni prostor, ovoga puta ugošćujući radove studenata i profesora Likovnog odjela UMAS-a.

Ako ste od akcije, na Biokovo se održava Super Slalom. Naime, od subote 23.5. do nedjelje 24.5. u Makarskoj će biti atraktivna brdska utrka od same Makarske pa sve do Gornjih Tučepa. Savršeno za ljubitelje trčanja, planinarenja i spektakularnih vidika na otoke s Biokova.

Cijeli vikend na Pelješcu posvećen je pomorskoj tradiciji i kapetanima. Naime, na Orebiću vas čeka Captains' Festival gdje možete doživjeti vođene povijesne ture, izložbe te posebne jelovnike s morskim plodovima i vrhunskim pelješkim plavcima u lokalnim konobama.

U petak navečer unutar povijesnih zidina Dubrovnika možete doživjeti tradicionalne dalmatinske plesove i napjeve u izvedbi slavnog folklornog ansambla Linđo.

U splitskoj staroj jezgri u petak možete pogledati jedinstvenu izložbu posvećenu 100. obljetnici rođenja slavnog portugalskog glazbenika Carlosa Paredesa. Brojne druge izložbe otvorene su u splitskim galerijama, uključujući Galeriju umjetnina i Galeriju Meštrović.

Svibanj je, inače, idealno vrijeme za istraživanje dalmatinske obale prije ljetnih vrućina i gužvi. Ugodne temperature savršene su za šetnju povijesnim jezgrama gradova poput Splita i Dubrovnika, ali i za izlete na otoke poput Hvara ili Korčule, dok trajektne linije još uvijek nisu preopterećene.

