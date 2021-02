Patricia Arruda-Huić (31) Kanađanka je hrvatskih korijena. Njezine savjete o uređenju interijera prate milijuni ljudi. Toliko pratitelja gleda njezine objave na Pinterestu, dok je na Instagramu prati 35.000, a na TikToku 7000 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO (Wespa spaces cooworking prostor za najam ureda):

- Volim se povezivati sa svojom publikom na društvenim mrežama. Dijelim savjete za ukrašavanje, a šalju mi i poruke s pitanjima o dizajniranju. Ponosna sam što odgovaram na svako pitanje o ukrašavanju koje primim. Uvijek rado šaljem i dajem ideje, poveznice koje vode do proizvoda... Odgovaram i na pitanja koju boju odabrati za zid i slično, uvijek me to veseli - objašnjava Patricia iz Kitchenera u Ontariju.

Kaže kako je odrastajući, uvijek imala strast prema dizajniranju i lijepim stvarima.

- Uvijek sam bila kreativna. Kao mlada djevojka crtala bih tlocrte i preuređivala svoju spavaću sobu. Kako sam odrastala, pomagala sam mami oko uređenja kuće, a tijekom godina znala sam da je to industrija u kojoj se vidim i u kojoj želim raditi. Diplomirala sam na Visokoj poslovnoj školi, smjer biznis i marketing. Dobila sam posao iz snova kao dizajner interijera u lokalnoj dizajnerskoj firmi, u kojoj sam bila tri godine - priča influencerica i dizajnerica.

Dodaje kako je to bilo izvrsno iskustvo koje ju je naučilo mnogo toga o logističkoj i poslovnoj strani uređenja doma.

- Htjela sam i dalje usavršavati svoje oko u dizajnu te stvoriti platformu na kojoj mogu dokumentirati, ali i pokazati svoju strast i kreativnost. Prije šest godina, kada smo se suprug i ja vjenčali i kupili svoj prvi dom, započela sam svoje 'putovanje' na Instagramu kako bih iz hobija dokumentirala naš proces uređenja doma. Nekoliko mjeseci kasnije moji su sljedbenici počeli rasti, a u roku od četiri mjeseca imala sam ih preko 10.000! Počela sam primati e-mailove od tvrtki koje su htjele surađivati sa mnom i slale su mi svoje proizvode na uvid. Kako su mjeseci i godine prolazili, suradnja i rast postajali su sve dosljedniji i shvatila sam da želim uložiti puno radno vrijeme u razvoj svoje platforme - govori.

Dodaje kako se voli kreativno izražavati pa tako stvarati prostore koji su lijepi i funkcionalni. Objašnjava nam kako može ući u bilo koji prostor i vizualizirati svoje ideje u njemu.

Nema asistenta ili fotografa pa svaki korak radi samostalno, a za to, kaže, definitivno treba vremena, volje i strpljenja.

- Potrebno je puno radno vrijeme. Da biste stvorili jednu objavu za Instagram, ona uvijek započinje postavljanjem sadržaja, bilo da se radi o oblikovanju sobe ili proizvoda. Kao kreator sadržaja stekla sam 35.000 pratitelja na Instagramu. Specijalizirala sam se za dijeljenje svog neutralnog stila uređenja kuće, projekata, sezonskog uređenja, savjeta o dizajnu, DIY i lifestyle sadržaja, istovremeno pružajući kvalitetne postove i kreativne snimke. Tijekom godina imala sam nevjerojatne suradnje i kampanje s brendovima kojima se sviđa moj stil uređenja. Uvijek se povezujem s tvrtkama putem e-maila radi potencijalnog posla. Za uspjeh je potrebno puno rada iza kulisa koji se ne vidi, a jako je važan - objašnjava Huić-Arruda.

Obožava ukrašavanje neutralnim tonovima. Tako koristi puno bijele i krem boje, s naglaskom i na nježno plavu.

- Moja omiljena boja za naglašavanje koju koristim pri dizajniranju prostora je plava jer se lijepo slaže s bijelom i stvara mirno i privlačno okruženje. Dodajem ju u prostor u boji jastuka, svijeće, slike i slično - savjetuje.

Za one koji počinju uređivati svoj dom važno je poštovati određeni raspored.

- Počnite polako i radite sobu po sobu. Tako nećete biti preopterećeni postupkom. Koncentrirajte se na jedan prostor, završite ga pa onda krenite dalje - ističe Patricia.

Prvi korak trebao bi biti stvaranje plana i imati ideju o tome što vam se sviđa.

- Utvrdite tlocrt sobe kako biste bili sigurni da će namještaj stati. Osvjetljenje je važno i ima veliki utjecaj. Svjetiljke su savršene za dodatnu rasvjetu. Razmišljajte i o funkcionalnosti - rekla je.

Najdraža dekoracija su joj ukrasni jastuci.

- Nisu skupi, a s njima stvorite lijepu i ugodnu atmosferu. Volim jastuke koji su punjeni perjem jer izgledaju luksuznije. Isto tako, njih možete mijenjati prema godišnjem dobu, praznicima i blagdanima - dodaje.

Pitali smo ju i koji su glavni trendovi u uređenju doma za ovu godinu.

- Definitivno tapete na zidovima, ali s detaljima, bilo cvjetnim ili geometrijskim. Moj najveći savjet je da radite i uredite ono što volite i da se najbolje osjećate u svom domu - priča dizajnerica pa otkriva još jedan trik za uređenje doma:

- Postavite zavjese što više prema stropu, ali ne odmah iznad prozora. Zbog toga, strop će izgledati višim nego što je, a to stvara dizajnerski izgled. Slike na zidu uvijek objesite u razini očiju, a ne prema stropu - dodaje.

U kanadski Ontario, njezini roditelji doselili su se u veljači 1989. godine iz Zagreba. Iako je rođena u Kanadi, roditelji su održavali hrvatske tradicije, posebno tijekom blagdana i praznika. Tako su ona i sestra, bile upoznate sa svim običajima.

- Jedna od mojih najdražih uspomena je ona kada smo postavljali čiste čizme na kamin za blagdan sv. Nikole. Roditelji su me naučili kako govoriti i razumjeti hrvatski. Cijelo djetinjstvo pohađala sam hrvatsku školu. Da bi nastavila tradiciju i danas, kada smo odrasle, svaki tjedan imamo tradicionalne hrvatske obroke u kući mojih roditelja i slavimo naše blagdane. Slušam našu muziku, volim gledati i nastupe naših sportaša, družim se s prijateljima Hrvatima, naravno, uz dobru hranu i naše kolače - otkriva Patricia.

Kada je prvi put bila u Hrvatskoj imala je svega šest mjeseci, a to je bila tradicija svake godine, sve do njezinog 18. rođendana. Svi rođaci su joj u Hrvatskoj - ima ih iz Krapine iz koje je njezina majka i u Zagrebu otkud je tata. Rodbine ima i u Zaboku i Oroslavlju, uglavnom u Zagorju. Na svoje podrijetlo, jako je ponosna.

- Rado se sjetim tko sam i odakle potječe moja obitelj. Važno mi je slaviti našu kulturu i nastaviti to, iako živim u Kanadi. Nastavit ću hrvatsku tradiciju i jednog dana je prenijeti i na svoju djecu - objašnjava.

Cijela obitelj obožava gledati hrvatski sport. Gledaju nogomet, posebno tijekom Eura i Svjetskog kupa.

- Vrlo je uzbudljivo vidjeti natjecatelje iz svih zemalja. Uvijek navijam za Hrvatsku, a ako Hrvatska ispadne, onda za Portugal, zbog supruga - priča influencerica.

Obožava hrvatsku kuhinju koju jedu kod njezine majke, a veliki fan je i suprug.

- On najviše voli sarmu i ćevape, a ja puricu i mlince. Volim i maminu domaću juhu i njoke - rekla je Patricia koja odlično govori hrvatski.

- U vrijeme kad sam se rodila, moji su roditelji govorili samo hrvatski, pa je to bio prvi jezik koji su me učili. Engleski sam naučila kad sam krenula u školu ovdje u Kanadi - dodaje.

U njezinom srcu i Kanada i Hrvatska zauzimaju posebno mjesto.

- Volim Kanadu jer je to moj dom. Ovdje sam rođena i odrasla. To je prekrasna zemlja s raznolikim ljudima i kulturom. Poznato je da su ovdje ljudi ljubazni i da u ovoj zemlji postoje velike mogućnosti. Volim Hrvatsku jer tamo žive svi moji rođaci. Također volim opušteni način života i staru baštinu gradova, dvoraca i naše prekrasno more - ispričala je.

Pitali smo je i bi li se voljela jednog dana preseliti u Hrvatsku.

- To nije trenutno u planu otkako smo suprug i ja uspostavili život u Kanadi, ali to će uvijek biti mogućnost. Suprug je rođen u Portugalu, tako da oboje imamo europske gene - govori.

Karijeru u uređenju interijera planira nastaviti te se u tim vodama vidi i u budućnosti. Kaže kako bi voljela povećati i broj pratitelja na Instagramu i što više dijeliti fotografije svog doma i savjete za uređenje interijera.

- Pokrenut ću i tvrtku koja će nuditi usluge uređenja, a u sljedećih nekoliko godina planiram imati djecu - zaključuje Patricia.