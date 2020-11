- Dok sam se u\u017eivala u maj\u010dinstvu,\u00a0misli su mi lutale prema k\u0107eri. \u010cesto\u00a0bih\u00a0izvla\u010dila kutiju sa njenim fotografijama i pismima koja su mi slali posvojitelji. Kad je imala \u0161est, pozvali su nas da provedemo s njima jedan dan na proslavi ro\u0111endana u Zoolo\u0161kom vrtu i srce mi je puklo. Prije nego sam ju pozdravila, povukla sam jedan pramen njene kose iza uha i rekla: 'Volim te', a ona se srame\u017eljivo nasmije\u0161ila i pro\u0161aptala: 'I ja tebe'.\u00a0

Sudbine: Kao studentica morala dati kći na posvajanje, kasnije ju sama posvojila

Iako su pristali na poluzatvoreno posvojenje u okviru kojega roditelj može kontaktirati s djetetom, posvojitelji su se kasnije predomislili i odrekli se djeteta, a biološka majka i otac posvojili svoju kćer

<p>Mlada Adrian Collins bila je još studentica koja je odlučila da se ne može brinuti o djetetu kad je saznala da je trudna. Iako je sanjala o tome da će jednog dana postati majka, donijela je mučnu odluku: Dat će kći na posvajanje u tzv. poluzatvorenom planu, koji podrazumijeva da ima pravo kontaktirati dijete i povezati se s njim kasnije u životu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Posvojila odraslog muškarca da bi mu spasila život</p><p>- Nakon mjeseci mučenja, donijela sam odluku. Jedina utjeha bila mi je obećanje ljudi koji su je posvojili da će čuvati moju kći i okružiti je bezuvjetnom ljubavlju - priča Adrian. Mlada mama kasnije se udala za svog dugogodišnjeg dečka, oca djevojčice, i zajedno su dobili trojicu sinova te usvojili još jednog dječaka od obiteljskih prijatelja.</p><p>No, Adrian nikad nije prestala misliti na kćer. </p><p>- Dok sam se uživala u majčinstvu, misli su mi lutale prema kćeri. Često bih izvlačila kutiju sa njenim fotografijama i pismima koja su mi slali posvojitelji. Kad je imala šest, pozvali su nas da provedemo s njima jedan dan na proslavi rođendana u Zoološkom vrtu i srce mi je puklo. Prije nego sam ju pozdravila, povukla sam jedan pramen njene kose iza uha i rekla: 'Volim te', a ona se sramežljivo nasmiješila i prošaptala: 'I ja tebe'. </p><p>Adrian i njezina kći nastavili su se viđati tijekom godina, ali njihova veza uznemirila je posvojitelje. Oni više nisu podržavali njen odnos s vlastitom obitelji. </p><p>- Bilo joj je naloženo da bira između svoje rođene obitelji i svoje posvojiteljske obitelji. Optužili su me da sam odlučila ukrasti njihovu kćer, preispitivali su moje motive i moj karakter. Bila sam šokirana, jer mi nije bilo jasno čime sam to zaslužila. Nekoliko dana kasnije ukinuli su svu financijsku potporu našoj kćeri i rekli da žale zbog usvojenja. Okrenuli su leđa mojoj kćeri i odrekli je se. Osjetila sam se izdanom - priča Adrian.</p><p>Dodaje kako je bilo bolno gledati kako njena kćer teško podnosi taj gubitak. </p><p>- Bilo je gotovo jednako nepodnošljivo kao i onog dana kad sam ju morala predati tim ljudima - dodaje. Tako su ona i njen suprug odlučili ponovo usvojiti svoju kćer. Predložili su to njihovoj kćeri i u međuvremenu gradili odnos s njom. </p><p>Iako je usvajanje odraslih osoba donekle uobičajen postupak, vrlo je rijetko između bioloških roditelja i djece.</p><p>- Nakon mjeseci razmišljanja, naša je kćer pristala da je posvojimo u našu obitelj. Danas, dok sjedim preko puta nje, još uvijek prepoznajem tragove povrijeđenosti. Voljela bih da joj mogu izliječiti najdublje rane i izbrisati godine razdvojenosti - priča Adrian o tome kako ide povezivanje njene kćeri s obitelji. </p>