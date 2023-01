Kapetan James Cook je otkrio Havaje i tamo su ga dočekali kao božanstvo, a onda - ubili

Slavni britanski moreplovac i istraživač, James Cook, na današnji dan 1778. godine otkrio je skupinu otoka u Tihom oceanu koju danas poznajemo kao Havaje. Cook ih je, doduše, isprva nazvao 'Otočje Sandwich', po svom pokrovitelju, grofu Johnu Montaquu, poznatom kao grof od Sandwicha. Riječ je, naime, o grofu koji je izumio - sendvič.

James Cook dotad se u povijest britanske Kraljevske mornarice upisao nevjerojatnim potezima. Tako je na svom prvom putovanju, oplovivši Zemlju od zapada prema istoku otkrio kontinent Australiju. U drugom je putovanju istraživao Novi Zeland i Novu Gvineju.

Bilo je to treće, posljednje Cookovo putovanje. Krenuo je 14. srpnja 1776. godine, na brodu Resolution, uz pratnju broda Discovery, s ciljem da otkrije postoji li morski put do Kine, odnosno morski prolaz između Atlantskog i Tihog oceana. Oko godinu i pol kasnije doplovio je do havajskog otočića Kauai i pristao u uvalu Waime. Tamo su ga dočekali s velikim oduševljenjem. Naime, domorodačko stanovništvo s otoka doživjelo je kapetana Cooka kao reinkarnaciju njihovog božanstva, pa su mu priredili veličanstvenu dobrodošlicu, njemu i posadi.

No, Cook je ubrzo isplovio prema sjeveru, kako bi nastavio potragu za prolazom između Atlantskog i Tihog oceana. Kako im namjera da brodovima prođe kroz Beringov prolaz nije uspjela, brodovi su se morali vratiti na Havaje, kako bi tu prezimili. Kako je ovog puta Cook s brodovima pristao u svetoj havajskoj luci Kealakekua, to je za domoroce bila samo dodatna potvrda njegovog božanskog poslanja. Tako su on i posada neko vrijeme uživali u božanskom tretmanu, sve dok dok jedan od mornara nije preminuo.

To je domorocima bio znak da su ipak obični smrtnici i odnosi među njima su zahladili.

Situacija se dodatno pogoršala nakon što je 14. veljače 1779. jedan domorodac pokušao ukrasti brodić za spašavanje sa Discoveryja. U pokušaju da ga zaustavi kapetan Cook ranio je havajskog poglavicu Kalaniopuua, nakon čega su izbili sukobi između njega i posade i domorodaca. U tim je sukobima kapetan Cook ubijen. Njegova se posada teško dokopala njegovih ostataka i pokopala ga u more. Ipak, preostali članovi ekspedicije vratili su se u Europu i objavili otkriće novog otočja, čime je kapetanu Cooku pripisana zasluga za 'otkrivanje Havaja'.

Predstavljen prvi rendgenski stroj

Foto: Dreamstime

Na današnji dan 1896. godine predstavljen je prvi stroj s rendgenskim zračenjem, nedugo nakon što je Wilhelm Conrad Röntgen 1895. godine objavio da je u modificiranoj Crookesovoj cijevi otkrio nevidljive zrake koje izazivaju fluorescenciju i prolaze kroz materiju. Najpoznatija je njihova primjena u dijagnostičkoj radiografiji, u sklopu koje se primjenjuje za veliki raspon dijagnoza.

Otvoreno sjedište proizvođača luksuznih Bentleya

Walter Oven Bentley, vlasnik engleskog proizvođača luksuznih automobila, Bentley Motors Limited, koji je u Prvom svjetskom ratu proizvodio motore za zrakoplove, na današnji je dan 1919. godine otvorio sjedište tvrtke u u gradu Crewe. Tvrtka je poslovala sve do 1998., kad prelazi u vlasništvo Volkswagen Grupe.

