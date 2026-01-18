Karakter i zdravlje su povezani: Ekstroverti su skloniji pretilosti, perfekcionisti bolestima srca

Karakterne osobine mogu utjecati na zdravlje srca, rizik od dijabetesa, pa čak i vjerojatnost pretilosti. Brojne studije diljem svijeta pronašle su veze između specifičnih osobina ličnosti i zdravlja. Ne postoji nešto poput 'savršene' osobnosti. Svaka osobina ima prednosti i nedostatke
Nekoliko studija ističe kako, ovisno o našoj osobnosti, imamo veći ili manji rizik od razvoja bolesti. Karakter također utječe na to kako tijelo reagira na situacije putem hormona.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Nekoliko studija ističe kako, ovisno o našoj osobnosti, imamo veći ili manji rizik od razvoja bolesti. Karakter također utječe na to kako tijelo reagira na situacije putem hormona. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Nekoliko studija ističe kako, ovisno o našoj osobnosti, imamo veći ili manji rizik od razvoja bolesti. Karakter također utječe na to kako tijelo reagira na situacije putem hormona.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
EKSTROVERTI: Ekstrovertiranost, uz neuroticizam, povezana je s većim rizikom od pretilosti. Istraživači objašnjavaju da je to vjerojatno zbog činjenice da je ekstrovertirana osobnost sklonija jesti vani ili uživati - sve aktivnosti koje mogu dovesti do debljanja. Ovi tipovi osobnosti imaju i svoje prednosti - općenito su izvrsni ljubavnici. To potvrđuje i nedavna njemačka studija. Ekstroverti ne razmišljaju samo o vlastitom užitku, već i o užitku svog partnera. No, rezultati meta-analize osam drugih studija pokazali su da obično nisu vjerni.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
INTROVERTI: Često imaju dobro fizičko zdravlje, ali probleme s mentalnim zdravljem. Imaju niže stope pretilosti od svojih ekstrovertiranih vršnjaka. Studija Sveučilišta Cornell iz 2013. otkrila je da su introvertirani studenti bili bolji u mjerenju porcija od ekstroverta, što je dovelo do zdravijih navika, a to je pak povezano s manjim rizikom od razvoja srčanih bolesti, dijabetesa, mnogih vrsta raka i niza drugih zdravstvenih problema. No, studija Sveučilišta Sjeverne Karoline iz 2001. otkrila je da su introverti skloniji neurotičnosti, pokazujući nižu emocionalnu stabilnost i osjetljivost, što dovodi do povećanog rizika od depresije.
| Foto: Fotolia
KOMPETETIVNI: Ovi ljudi imaju veći rizik od kardiovaskularnih bolesti, ali manji rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Iako njihova konkurentna priroda može biti prednost na radnom mjestu i u drugim aspektima života, može naštetiti zdravlju srca. Stručnjaci za kardiovaskularne bolesti već dugo upozoravaju da oni koji su pretjerano kompetitivni u svakodnevnom životu imaju veću razinu stresa jer često pokušavaju obavljati više zadataka istovremeno. Također imaju lošiju emocionalnu kontrolu i žure se ispuniti brojne zahtjeve. Smanjen rizik od dijabetesa povezan je s time što su obično atletski građeni i paze na svoju težinu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SAVJESNI: Ljudi koji su marljivi, organizirani i orijentirani na detalje općenito imaju najbolje zdravlje. Također imaju veću samokontrolu i samodisciplinu. Kao rezultat toga, zdravo se hrane i vježbaju. Obično ne puše i umjereno piju. Ovakav način života značajno smanjuje rizik od višestrukih zdravstvenih problema, poput raka, srčanih bolesti, dijabetesa i drugih.
| Foto: Dreamstime
PERFEKCIONISTI: Neki ljudi su malo previše savjesni. U nekim slučajevima to dovodi do opsesivno-kompulzivnog poremećaja osobnosti, potencijalno iscrpljujućeg stanja u težim slučajevima. Ne vole timski rad ili delegiranje zadataka osim ako se drugi ne prilagode točno njihovom načinu razmišljanja ili djelovanja. Ove osobe pokazuju strogost i krutost, kako prema sebi tako i prema drugima, što često ometa društveno funkcioniranje. Ljudi koji se nikada ne znaju opustiti imaju slabiji imunitet i izloženiji su riziku od srčanog i moždanog udara te povišenog krvnog tlaka.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA