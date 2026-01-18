Obavijesti

Karakter i zdravlje su povezani: Ekstroverti su skloniji pretilosti, perfekcionisti bolestima srca

Karakterne osobine mogu utjecati na zdravlje srca, rizik od dijabetesa, pa čak i vjerojatnost pretilosti. Brojne studije diljem svijeta pronašle su veze između specifičnih osobina ličnosti i zdravlja. Ne postoji nešto poput 'savršene' osobnosti. Svaka osobina ima prednosti i nedostatke
Nekoliko studija ističe kako, ovisno o našoj osobnosti, imamo veći ili manji rizik od razvoja bolesti. Karakter također utječe na to kako tijelo reagira na situacije putem hormona. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
