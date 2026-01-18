Karakter i zdravlje su povezani: Ekstroverti su skloniji pretilosti, perfekcionisti bolestima srca

EKSTROVERTI: Ekstrovertiranost, uz neuroticizam, povezana je s većim rizikom od pretilosti. Istraživači objašnjavaju da je to vjerojatno zbog činjenice da je ekstrovertirana osobnost sklonija jesti vani ili uživati - sve aktivnosti koje mogu dovesti do debljanja. Ovi tipovi osobnosti imaju i svoje prednosti - općenito su izvrsni ljubavnici. To potvrđuje i nedavna njemačka studija. Ekstroverti ne razmišljaju samo o vlastitom užitku, već i o užitku svog partnera. No, rezultati meta-analize osam drugih studija pokazali su da obično nisu vjerni. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA