Alkohol je postao jedan od 'alata' za suočavanje Britanaca s posljedicama pandemije, tvrdi se na temelju studije utemeljene na Globalnoj anketi o drogama iz rujna prošle godine, u okviru koje je gotovo polovica Britanaca, odnosno čak 48 posto njih, priznala da od početka pandemije konzumira više alkohola.

Sa zatvaranjem pubova i restorana navike pijenja ljudi bitno su se promijenile, što pokazuje i nova studija provedena među tisuću odraslih osoba, čiji je naručitelj tvrtka CleanCo, koja proizvodi alkoholna pića s niskim udjelom alkohola. Naime, čak 30 posto Britanaca priznaje da tijekom pandemije češće posežu za čašom, kako bi zaboravili na brige i ubili dosadu. To je potaklo vlasnika tvrtke Spencera Matthewsa da okupi stručnjake pod vodstvom life coacha Michaela Cloonana, kako bi identificirali 10 tipičnih pandemijskih cugera.

Evo koje su kategorije uživalaca u alkoholu definirali prema navikama konzumacije alkohola, dakle ovisno o tome kada i koliko piju, piju li sami, mogu li se othrvati porivu za drugom, trećom... i daljnjom čašom i slično. Tu su, ujedno, i savjeti kako biste trebali korigirati navike pijenja, kako ne biste završili u - alkoholizmu.

Vikend hedonist

Ljudi u ovoj kategoriji uglavnom ne piju tijekom tjedna. Ali, njihova apstinencija od ponedjeljka do četvrtka vodi tome da se baš opuste tijekom vikenda.

Dakle, naporno ste radili cijeli tjedan i smatrate da zaslužujete vikend bez ograničenja. Razumljivo, ali i opasno razmišljanje. Obrazac pretjerane konzumacije alkohola za vikend može dugoročno dovesti do brojnih zdravstvenih problema.

No NHS (britanski državni zavod za javno zdravstvo) muškarcima i ženama savjetuje da ne piju više od 14 jedinica alkohola tjedno, što je lako popiti, uzete li u obzir da jedna boca vina sadržava 10 jedinica alkohola. Zato biste trebali imati na umu da je voda naš najbolji prijatelj kada pijemo alkohol. Naime, ako uz svako alkoholno piće koje konzumirate, popijte čašu vode, smanjit ćete udio alkohola koji unosite u organizam. Drugo, dobro je zabilježiti svako piće koje popijete - količinu i vrijeme. Ili skinuti neku od aplikacija koja vam pomaže praćenje, jer ćete tako piti pažljivije, ali i moći zbrojiti sve što ste popili, što ponekad može pomoći da osvijestite potrebu da se navika stavi pod kontrolu.

Kao deva

Tjednima, možda i mjesecima, bez problema možete preživjeti bez alkohola, no kad dođe taj dan - napunit ćete sve grbe u kojima ima mjesta. Iz tvrtke CleanCo kažu da je to tipično za ljude u dobi od 35 do 44 godine.

Dobro je držati tu naviku pod kontrolom, kako biste izbjegli da se nađete usred neugodnih hedonističkih scena, treba razumjeti da s tom navikom zbunjujete svoj organizam: S jedne strane, držite se krajnosti i mjesecima ne konzumirate alkohol, a onda odjednom popijete tonu alkohola. Pokušajte raditi na razbijanju ovog ciklusa, kako biste postigli ravnotežu.

Dakle, uvedite u praksu to da povremeno popijete aperitiv prije ručka, ili čašu vina poslije objeda, te postavite čvrste granice oko toga koliko alkohola smijete popiti kad dođe dan za to. Naravno, i držite se tih granica, prenosi Daily Mail.

Jedan od alata koji može pomoći u tome je taktika semafora - kad sljedeći put krenete piti, popijte jedno ili dva pića iz gušta, pa nakon toga krenite s preskakanjem runde, tako da umjesto alkohola popijete čašu vode i tako do kraja večeri.

Metronom s mjerom

Metronom svakodnevno uživa u piću. Čaša ili dvije uz večeru ili ručak. Ne piju da bi se napili. To je svakodnevni ritual u kojem konzumacija ostaje konzistentna i rijetko kad prijeđe u prekomjernu. Prema studiji, vjerojatnije je da će to biti stariji od 55 godina.

Da biste svoju naviku držali pod kontrolom, odredite neko razdoblje - možda tjedan ili mjesec - kada ćete baš paziti na to koliko alkohola konzumirate i nastojati to smanjiti, za jedno piće na dan, na primjer. Na taj način možete uravnotežiti unos alkohola, bez osjećaja da nešto propuštate. Također, možete birati alkoholna pića s manjim udjelom alkohola.

Kolo sreće se okreće

Od uspjeha u poslu koji treba proslaviti, a zapravo ste preumorni, preko stresova, brojnih izazova, loših vijesti... Ponekad vam se može učiniti da je piće jedino što vam pomaže da osjetite pozitivne osjećaje ili da se ublaže oni negativni. Vi prelazite mjeru kako bi preživjeli padove i mogli nastaviti nakon uspjeha.

Ako imate osjećaj da se alkohol pretvorio u štaku uz pomoć koje se lakše nosite s osjećajima i stresom, time zapravo učite svoj mozak da je pijenje rješenje koje će svaku lošu situaciju učiniti podnošljivijom. Tako već i čitanje vijesti ili gledanje Dnevnika može izazvati poriv da posegnete za alkoholom. I prije nego što shvatite da je to postala rutina, to može postati problem, a alkohol, zapravo, neće učiniti ništa da odagna stvarnu tjeskobu. On je samo maska za vas kad se s njom ne možete nositi.

Zato započnite voditi dnevnik, zapisujući svoje emocije kada se javi potreba za alkoholom. To će pomoći da se lakše nosite s njima. Naravno, pod uvjetom da istodobno prestanete konzumirati alkohol.

Sirena za kraj

Zbog pandemije korona virusa mnogi rade od kuće, što je uvelike zamaglilo granice između privatnog i poslovnog života. Zato na kraju radnog dana možete doći u napast da popijete čašu pića, kako biste 'razdvojili' ta dva dijela svog života i označili da počinje slobodno vrijeme.

Prema istraživanju, najveća je vjerojatnost da će tu naviku steći muškarci u dobi od 35 do 44 godine.

Istina, kad radimo od kuće teško je razlikovati vrijeme za posao od onoga za obitelj, pa se piće čini kao dobro rješenje. No možete i bez toga - radije se otuširajte i presvucite, jer će to doprinijeti i promjeni načina razmišljanja. S obzirom na to da ide ljepše vrijeme, postoji još jedan dobar način za to: izađite u šetnju. Naime, kad radimo od doma, kuću povezujemo s uredom, pa izlazak iz ureda da biste malo prošetali može dovesti do toga da se po povratku zaista i osjećate kao da se vraćate s posla.

Trenutak za ubijanje monotonije

Zračna luka jedno je od mjesta na kojima u bilo koje doba dana ili noći možete podići čašu vina, jer negdje u svijetu sigurno je pravo vrijeme za to. Tako je lako doći do toga da se navika konzumacije alkohola 'pomiče' na sve ranije doba dana, te da do večeri pretjerate.

U vrijeme pandemije može se javiti i monotonija, a nedostatak rutine također može utjecati na to da osjetite da vam treba piće.

Pandemija je mnoge od nas dovela pred zid, jer ne možemo odraditi ono što želimo, niti je lako donijeti odluku o velikim životnim promjenama. No okretanje tome da tijekom ovog razdoblja jačate svoje snage može biti vrlo korisno.

Preko interneta možete učiti jezike, svladati niz znanja i vještina, pa čak i naučiti svirati klavir. Možete otići u virtualnu šetnju nacionalnim parkovima ili muzejima, možete upoznavati nove ljude i kulture. Dakle, nema razloga za to da se prepustite dosadi i cuganju iz dosade.

ZOOM cuger

Piće je nekad bilo dio folklora kad bismo se u kafiću družili s prijateljima, pa i sada se često događa da se mnogi okupe preko Zooma da bi zajedno nazdravili. Zoom društvenjaci piju zapravo iz zabave. Procjene stručnjaka idu za tim da će u toj kategoriji češće biti žene.

U ovom slučaju postoji vrijeme i mjesto za piće. No umjesto da ga popijete na brzinu i natočite novo, pijuckajte ga polako, između razgovora, tako da uistinu uživate u njemu. Jetri u prosjeku treba sat vremena da razgradi jedinicu alkohola, pa nastojte da ne popijete više od jedne čaše na sat.

Krug sreće

Tjedan započinjete naoružani zdravijim namjerama, ali u ponedjeljak do 17 sati propadaju sve vaše namjere i odlučite prebaciti sve odluke na sljedeći tjedan. Pa i onu da više ne pijete. To se najčešće događa onima u dobi između 25 i 34 godine, kažu stručnjaci.

Dakle, ako ste po tko zna koji put odbacili dobre namjere, razmislite o tome jeste li možda perfekcionist? Kad takvo razmišljanje primijenimo na alkohol, to bi značilo: razmišljate li na način da treba biti ili sve ili ništa - ili ćete potpuno prestati piti, ili se odluka o tome da ćete prestati prebacuje na neki drugi ponedjeljak. Uz takav način razmišljanja nema fleksibilnosti. Morate uvažiti činjenicu da nitko ne može cijelo vrijeme biti savršen, te olabaviti pravila.

Dakle, ako ste posegnuli za alkoholom, razmislite što možete učiniti oko toga da ne pretjerate - prošetajte, nazovite prijatelja, bilo što. Prihvatite to što se dogodilo i donesite odluku da unatoč tome nastavljate dalje s provođenjem svoje odluke. Ključno je postaviti granice. Na primjer, zabranite alkohol u ruci u nekim sobama, u određeno vrijeme u danu i slično.

Zdravi odnos

Neki su i ranije počeli preispitivati ​​svoju vezu s alkoholom, a onda nastavili i tijekom pandemije. To je dovelo do visoke svijesti kod procjene kada i koliko alkohola ćete konzumirati.

Smanjivanjem ili potpunim izbacivanjem alkohola napravili ste korak prema trezvenosti, što za neke znači da uopće ne piju, a za druge da se više ne opijaju. Ovo je divno vrijeme za uživanje u povećanoj produktivnosti, energiji i kvaliteti života koju zdravi odnos s alkoholom nosi.

Vrtnja u krug

Početkom tjedna još se držite nekih pravila, no pritisci posla i školovanja u kući do sredine tjedna dovode do toga da ne možete bez pomoći alkohola. Do petka imate tako malo energije da ni vikend nije dovoljan da se potpuno oporavite.

Ako koristite alkohol kao mehanizam za suočavanje s problemima, uzmite u obzir činjenicu da on može i doprinijeti tome da se osjećate smoždeno, umjesto da vikend provedete opuštajući se i radeći stvari u kojima uživate. Dakle, ako vam vikend bude trebao samo za oporavak od alkohola, onda se samo vrtite u krug.

Pokušajte uvesti pozitivnije strategije suočavanja. Na primjer, žvakaća guma može pomoći u ublažavanju stresa i smanjenju razine kortizola, ako ju žvačete najmanje tri minute. Glazba je također izvrstan oblik eskapizma i lijek za loše raspoloženje. Bolja organizacija, uz popis obaveza također može pomoći da lakše progurate dane.

Ako, pak, imate problema s tim da naviku konzumiranja alkohola stavite pod kontrolu, ili faze kada ga konzumirate možete povezati s tjeskobom, umorom, depresijom, potražite pomoć liječnika.