Karantena je ukinuta, vrijeme je za buđenje strasti u prirodi

Nakon što su popustile epidemiološke mjere i ljudi nakon nekoliko mjeseci napokon mogu izaći van u prirodu, mnogi su moji klijenti osjetili olakšanje. Sve to vrijeme proveli su u svoja četiri zida s partnerima te im je to snažno utjecalo na intimni život, kaže seksualna terapeutkinja Tracey Cox.

Foto: Thinkstock Naravno da se na spoju u parku, kojeg su toliko iščekivali, ne mogu opustiti kao u svojoj spavaćoj sobi, ali to je sjajna prilika da se napokon malo začine stvari nakon nekoliko mjeseci izolacije. Da, seks na javnome mjestu je kažnjiv, no to ne znači da se ne možete igrati. Važno je samo da ostanete diskretni, napominje.

Odlučite li se na ovu putolovinu, imajte na umu da ako se budete pridržavali nekih osnovnih pravila, sve će proći bez neželjenih posljedica, kaže te otkriva kako to možete učiniti.

Samo diskretno

Vjerojatno nitko osim vas ne želi gledati golu stražnjicu vašeg partnera zato pronađite osamljeni kutak u parku i budite nenametljivi. Odjeću ne morate potpuno skinuti. Raskopčajte samo najnužnije, i izaberite pozu iz koje ćete se najlakše ‘izvući’ ako netko naiđe.

Tajming je najvažniji

Naravno da u park nećete ići kad sve vrvi od ljudi. Dajte si dva tri dana truda pa provjerite u koje doba dana ljudi najrjeđe dolaze.

Foto: Dremastime

Dogovorite se kako ćete jedno drugo upozoriti ako ugledate da netko dolazi. Tako ćete na vrijeme izbjeći neugodna ispričavanja i bijeg sa mjesta zločina.

Iskoristite sva ‘oružja’

Pođite na piknik i ponesite dekicu. Pod njom ćete se moći sakriti od neželjenih pogleda.

Foto: Dreamstime

Ona može odjenuti lepršavu haljinu ili suknju, a po mogućnosti grudnjak ostaviti kod kuće. On pak traperice može zamijeniti laganim kratkim hlačicama ili trenirkom.

Foto: Dreamstime

Seks na brzaka na javnome mjestu zbog prevelikog uzbuđenja može ‘poći po zlu’ te postati neugodan i bolan. Prije izlaska iz kuće možete staviti malo lubrikanta kako bi vaš partner što lakše mogao ‘ući tamo dolje’, savjetuje terapeutkinja.

Malo inovacija dobro dođe

Dobar seks ne podrazumijeva uvijek kompletan ‘proces’. Strasti se mogu razbuktati i ako se samo nježno ljubite i dodirujete strateška mjesta. Zavucite ruku pod njezinu suknjicu i nježno je dodirujte po bedrima, dodirujte joj genitalije preko rublja dok vam ona siše prste ili vas ljubi po vratu… kombinacije su beskonačne, kaže.

Foto: Allmoviephoto.com

U ovom slučaju, prihvatite li se ‘ručnog rada’, izložit ćete se najmanjem riziku da će vas uloviti znatiželjnih prolaznika. Tako se možete nezamijećeno igrati satima, kaže Cox. Ako je park prepun i mislite da će vas prolaznici lako uhvatiti na djelu, sjednite jedno preko puta drugoga. Otkrijte partneru kako želite da vas dira, tako ćete ubrzati stvar.

Sakrijte se iza stabla

Ako ste na nekom zabačenom mjestu, možda se možete malo više opustiti. Neka vam stablo posluži umjesto zida u vašoj kuhinji. Naslonite se na njega leđima. Partner neka stane ispred vas, zadigne vam jednu nogu i nježno uđe u vas.

I neka vam sve prijeđe u naviku

Naime, tri su dobra razloga zašto biste trebali nastaviti voditi ljubav u prirodi, čak i ako ste kod kuće natprosječno aktivni, kaže Cox.

Prisjetit ćete se da je seks više od snošaja. Seks na brzaka uči nas jednu vrlo važnu lekciju, a to je da je seks sve ono što nas čini da je osjećamo poželjno i sve ono što nam razbuktava ugasle strasti.

Foto: Fotolia Dok se nježno dodirujete budi se čitav seksualni sustav. A nakon što draženje dodirima naglo prestane, budi se neutaživa glad za strašću.

Dugi, lagani poljupci po vratu ili vrući SMS, sve se računa! Umjesto da ljubav vodite po špranci, otkrivajte što vaš partner voli da mu radite. Tako ćete upoznati njegove najosjetljivije točke i znati što ga direktno dovodi do vrhunca. Pritom važe ova pravila igre: igramo se samo rukama i jezicima, a genitalije se smiju samo dirati, otkriva terapeutkinja.

Foto: Fotolia Dodaje da ćete tako napokon uvjeriti da savršeni seks ne postoji.

- Ako ste jedni od onih ljudi koji za vođenje ljubavi čekaju ‘idealan’ trenutak, seks u prirodi će vas izbaciti iz tračnica kolotečine. Morat ćete djelovati brzo i učinkovito. Bez previše promišljanja - govori napominjući kako se većina parova ne može opustiti ako oboje nisu raspoloženi, ako nisu imali dobar dan na poslu ili se zvijezde nisu poklopile.

- Ponekad previše planiranja pred parove stavlja nepremostiv pritisak. Misle da ljubav moraju voditi kao na filmu. Pritom previše razmišljaju o tome kako sve izgleda na van, a ne kako se oboje osjećaju - pojašnjava.

Sve to na kraju vodi u propast. Ako ste fokusirani samo na orgazam, lako ćete se suočiti s velikim razočaranjima. Nije sve u orgazmu, putovanje do orgazma je ono što se računa.

