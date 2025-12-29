Obavijesti

Karapandža je kum Opatijskih kukala: 'Srce mi je puno ljubavi'

Stevo Karapandža postao je kum Udruge Opatijski kukali, Na Slatini je primio titulu i obećao promovirati njihove vrijednosti diljem svijeta, a sve je završilo tradicionalnim kupanjem u moru
Legendarni hrvatski kuhar svjetske slave, Stevo Karapandža, novi je kum Udruge Opatijski kukali za 2026. godinu, objavljeno je u nedjelju na promociji na kupalištu Slatina. To je bila deseta po redu dodjela kumstva ove udruge, nakon kojeg su se članovi tradicionalno okupali u moru. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
