Karapandža je kum Opatijskih kukala: 'Srce mi je puno ljubavi'

Stevo Karapandža postao je kum Udruge Opatijski kukali, Na Slatini je primio titulu i obećao promovirati njihove vrijednosti diljem svijeta, a sve je završilo tradicionalnim kupanjem u moru
Legendarni hrvatski kuhar svjetske slave, Stevo Karapandža, novi je kum Udruge Opatijski kukali za 2026. godinu, objavljeno je u nedjelju na promociji na kupalištu Slatina. To je bila deseta po redu dodjela kumstva ove udruge, nakon kojeg su se članovi tradicionalno okupali u moru.
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
– Posebna mi je čast i srce mi je puno ljubavi prema ovim ljudima čeličnog srca i jakog zdravlja. Želim im hladno more – rekao je u šali Karapandža, naglasivši kako ga uz Opatiju puno toga veže budući da tu već godinama živi.
Posebna veza je kuharska struka koja je obilježila cijeli kraj, rekao je i obećao da će cijelu godinu promicati njihove vrijednosti gdje god se nađe. Naime, Opatijski kukali poznati su po nizu zanimljivih događanja kojima promoviraju lokalni kraj i opatijsko zajedništvo.
Zanimljivo je da su tijekom proteklih deset godina titulu kuma ove udruge nosile brojne poznate osobe iz javnog, kulturnog i društvenog života, među kojima su Dragan Hlanuda – Barić, Duško Jeličić – Dule, dr. Đana Pahor, Betty Jurković, Rajka Jurdana-Šepić, Marina Česen, Mario Lipovšek – Battifiaca, Dražen Turina – Šajeta te Marija Trinajstić.
Njihovo kumstvo značajno je pridonijelo vidljivosti i razvoju udruge, koja je svojim djelovanjem odavno prerasla lokalne okvire, istaknuto je.
