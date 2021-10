Britanski uzorak nosimo na niz načina, dizajneri ga predlažu u brojnim kolorističkim kombinacijama. No, uglavnom su najpopularnije one toplih tonova, od crvene do narančaste

Kroj visokog struka i širokih nogavica ove sezone donosi stilsku simbiozu s tartan motivom. Karirane hlače super izgledaju na kratke jakne i lakirane čizme. POGLEDAJTE VIDEO: Čuvarica tradicije Od modnih dodataka tu su i tenisice, koje klasičnim hlačama daju casual efekt. Za elegantan štih tu su fine lakirane salonke i kaput tona koji je usklađen s uzorkom na hlačama. Rita Ora zna da je velika bijela košulja osnova svake garderobe. Klasičarke biraju tonove između sive i smeđe. Gigi Hadid svoje omiljene hlače ukrašava lancima. Za one koje vole tamnu odjeću, hlače ovog tipa su pravo vizualno osvježenje.