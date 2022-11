Karl Lagerfeld je prije gotovo 40 godina revitalizirao Chanel, kuću koja je imala 'staru vibru'

Coco Chanel umrla je 1971., a nakon njezine smrti brend su kreativno vodili Yvonne Dudel, Jean Cazaubon i Phlippe Guibourge. No, iako je sama Coco bila vrlo moderna, naslijeđe u vidu kostima više najednom nije rezoniralo s modernim vremenima, u kojima su hipiji i punkeri odbacili brojne društvene okvire i konzervativna pravila. Ono što je nekad bilo moderno, kostim za mlade dame, najednom je postalo zastarjelo.

Trebalo je osvježiti i dati brendu novi pristup, a upravo to učinio je Karl Lagerfeld, Nijemac koji je 1983. godine sjelo na glavno kreativno mjesto kuće Chanel. Njegov zadatak nije bio nimalo lagan, trebao je brend uvesti u novu eru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Promjene su u to vrijeme bile toliko drastične i snažne, da je ženstvenost starog kova najednom postala - dosadna, mladim generacijama gotovo odbojna. Ipak, na kraju je ispalo da je sin bogatog hamburškog biznismena, stvoren upravo za taj zadatak.

Naime, nakon što je njegova obitelj emigrirala u Francusku, Lagerfeld je završio školovanje u Lycée Montaigne, gdje se fokusirao na crtanje i povijest. Ubrzo je dobio posao kao asistent u ateljeu Pierrea Balmaina, nakon što je pobijedio na lokalnom modnom natječaju - bilo je 1955. godine. Potom je neko vrijeme radio u Balmainu te se onda preselio u Jean Patou atelje, gdje je radio na kolekcijama Visoke mode.

Nakon kratkog angažmana u Tizianu, modnoj kući sa sjedištem u Rimu, Lagerfeld je 1964. godine počeo raditi kao slobodnjak za francusku modnu kuću Chloé. Isprva je dizajnirao nekoliko komada svake sezone, no ubrzo je potpisao cijelu kolekciju. Godine 1965. odradio je kratku dizajnersku suradnju s Curielom, nakon čega je započeo posao s Fendijem.

Godine 1982., predsjednik Chanela, Alain Wertheimer, zamolio je Lagerfelda da preuzme sve Chanel kolekcije. Povratak popularnosti brenda činila se nemogućom misijom.

Tada su mu mnogi govorili da je Chanel mrtav brend te da više nikada neće biti relevantan. No, ambiciozni kreativac je to shvatio kao izazov. Uzeo je elemente brenda te ih osmislio na neočekivan način.

Lagerfeldov zadatak bio je povećati prodaju privlačenjem nove, mlade publike, no opet da zarži glavne elemente brenda, koje je Coco postavila kao ključne. Shvatio je potencijal eksperimentiranja stilom te je u samo godinu dana brend vratio na pravi put.

Naime, to je učinio donoseći nešto super novo - na kožnatu je jaknu stavio Chanel zlatne gumbe i džepove koji su do sada krasili njihove konzervativne kostime.

Sljedećih je dekada radio upravo to, igrao se ključnim elementima modne kuće koju je osnovala dizajnerica i vizionarka Coco. Na neki je način bio sličan njoj, modernizirao je scenu i uveo je u neke nove avanture, a s druge je strane bio svjestan marketinškog potencijala imidža. Moraš biti po nečemu prepoznatljiv.

I dok su brendovi slični Chanelu mijenjali dizajnere, on je uporno ponavljao detalje, donoseći ih na razne načine, kroz rock, punk, eleganciju, ženstvenost i eteričnost.

Lagerfeldov rad dokazuje kako je kreativnost bitna baš kao i elementarni imidž brenda. Naime, današnje vrijeme cijeni kompanije koje imaju naslijeđe, a on je dekadama njegovao upravo to, tako da kuća ima stabilan put i nekoliko godina nakon njegove smrti. Naime, postavio je ili bolje reći učvrstio temelje za novi milenij, baš kao što je to napravila i sama Coco.

Najčitaniji članci