Kada dođe do neslaganja u ljubavi često možemo pomisliti kako nam to svemir šalje znak da ta ljubav jednostavno nema budućnost ili da nam vjerojatno nije suđena. No zašto je onda svemir spojio te dvije duše?

Pored karmičkih veza u koje ulazimo, postoji odnos duše parova, kao i srodnih duša. Sve te veze imaju različitu funkciju i ulogu.

Kada shvatimo kojem tipu veza pripada naša, razumjet ćemo zbog čega smo ušli u ljubavni odnos i što od njega možemo očekivati.

Konstantna nestabilnost

Najčešći odnosi u koje ulazimo su ljubavno-karmičke veze. Kada se dvije osobe koje ulaze u karmičku vezu vide prvi put, odmah dobiju osjećaj kao da su se već negdje srele. Osjećaju bliskost i javlja se snažna privlačnost, a obično i strast.

No ovakve veze uvijek dolaze s problemima. Iako se partneri jako vežu, sukobi i konflikti između njih postaju sve teži. Ni okolnosti im ne idu na ruku. Strasti i želje su jake, ali imaju osjećaj kao da svemir ne dozvoljava da ove duše u miru budu zajedno.

One se vežu jedna za drugu, a tada nastaje drama.

Ništa ne ide lako. Kako vrijeme prolazi i strasti se stišavaju, karma se polako počinje odmotavati. Ako su emocije prejake, strast može zadržati snagu, čak se povećati, ali su konflikti i sukobi neminovni. U nekim vezama dolazi i do fizičkog obračuna.

Sve je prenaglašeno, od ljubavi, seksa do patnje i boli. Intenzitet ovih suprotnosti su najjača odlika karmičke ljubavi. Neki od simptoma karmičke veze su kada nas netko emocionalno, energetski, mentalno i fizički iscrpljuje i povređuje.

Gubitak partnera

Prvi susret u kojem se osjeća jaka privlačnost, polako se pretvara u dramu. Još jedan od pokazatelja karmičkih veza je da su se duše sretale, možda čak i mimoilazile, a nisu ušle u vezu u jednom razdoblju, nego tek dosta kasnije. Radi se o tome da su nesvjesno bježale jedna od druge, jer je na razini podsvijesti duša znala da će gorko-slatka drama uzeti svoj danak.

Često su bile na istim mjestima, ali su se mimoilazile. Pošto je u pitanju karmički spoj, kad sazru upravo one okolnosti koje su potrebne da provedu duše kroz određeno iskustvo, one će se čudnom silom spojiti.

Sve će se dogoditi gotovo preko noći. Tako se vezuju i upadaju u karmički vrtlog koji ih nekad povuče na dno, a nekad ih izbaci na površinu. Nekad su duboko u ambisu, a nekada na sedmom nebu.

Često se plašimo da će nas voljena osoba napustiti, izdati ili prevariti. Zato stalno pitamo, provjeravamo, tražimo obećanje da će partner zauvijek ostati s nama, da nas ni pod kojim okolnostima neće ostaviti. Tu se javlja jedna nezdrava, ali slatka opsesija partnerom.

Obično se događa da je ta osoba u prošlom životu izgubila sadašnjeg partnera. To joj je ostalo zabilježeno negdje u podsvijesti. Zbog toga strahuje da svog partnera opet ne izgubi, pa se može dogoditi da ga baš iz tog razloga ona ostavi, ne mogavši trpjeti pritisak straha i neizvjesnosti.

Rastanak bez žaljenja

U ovakvoj vezi ne može se uspostaviti čvrst i stabilan odnos. Koliko god se oboje trudili i ulagali u ovaj odnos, takve ljubavi su uvijek povezane s patnjom. Teško mogu zajedno, a još je gore kada se rastave. Zato su česti prekidi, pa opet vraćanje i slično. Čak i kada odluče odustati od svega, opet ih sudbina nekako spoji. To sve može trajati i po nekoliko godina.

Astrološki gledano, neodustajanjem i nesebičnim davanjem, pa čak i onda kada su svjesni da im je zajednička budućnost skoro nemoguća, partneri trebaju znati da im se na taj način čisti karma. Tako se duše oslobađaju dugova prenesenih iz prethodnog života.

Do kad traje karma između njih?

Uglavnom dok jedno drugom ne vrate dugove. Ukoliko na pravilan način, bez zamjeranja, bola i prebacivanja dođe do rastanka, onda je karmički dug između dvije osobe završen.

Dug je vraćen kada više nema loših emocija, mržnje i patnje. Kada se partneri mogu pogledati u oči bez loših misli, odnosno kada se sjećaju samo lijepih stvari koje su proživjeli.

Zaključak je da se karmičke veze završavaju ili potpunim predavanjem, ili rastajanjem bez loših osjećaja. Ako se veza prekine, a i dalje se osjeća ljubav, strast, gorčina i bol, karmički dug nije vraćen, a osobe će se kad-tad ponovno sresti i nastavit svoju ljubavnu dramu.

Usporedba horoskopa

Pred pojavu karmičke veze osoba obično intenzivno želi da joj se dogodi jaka ljubav. Čak mnogi to i predosjete. Kada idete u susret karmičkoj ljubavi, ne treba se bojati, već prihvatiti ono što vam je univerzum namijenio. Zar uzbuđenje nije veće kada znate da se srećete sa prošlo-životnom ljubavi?

Takve stvari se nikad ne događaju slučajno. U toj situaciji ne treba kalkulirati ili razmišljati. Duše se trebaju upustiti u to, pa ako treba i da odrade nešto, a svemir će se pobrinuti da se dogode one stvari koje su svakako predodređene.

Intezitet karmičkih veza je jači nego kad su u pitanju srodne duše ili duše parovi kod kojih sve ide mnogo lakše, bez ikakvih problema.

Kada hoćemo provjeriti je li jedna veza karmička, uspoređuju se horoskopi partnera, pa se tako vidi čitav njihov odnos, karma i sudbina..

Tko je srodna duša?

Svi tražimo svoju srodnu dušu. Ipak, kako znati da je osoba koju srećemo ona prava? Srodna duša je ona s kojom smo živjeli mnogo života zajedno, sretali se iz inkarnacije u inkarnaciju. Čim se vide, prepoznaju se i osjećaju veliku ljubav, bliskost, povjerenje. Srodne duše se nalaze zajedno u skupini duša.

One zajedno prolaze razna iskustva i iskušenja. Stalno se reinkarniraju, pazeći jedna na drugu i međusobno se pomažu. Ima i slučajeva kada naizgled jedna drugoj odmažu, ali samo zbog toga što je takvo iskustvo njima potrebno da bi se dalje razvijale. Srodne duše odlikuju slični stavovi, vjerovanja, osjećaji. To su oni s kojima se razumijemo i volimo s njima provoditi vrijeme.

Duše parovi

Duše parovi su također karmički vezani, ali u sebi ne nose nikakvu tenziju, probleme i međusobno natjecanje. Mogu se javiti kao prijatelji, suradnici, ljubavnici. Kako ih možemo prepoznati? Strast između duša parova nema intenzitet kao kod karmičkih veza. Tu sve teče glatko i sporo, ali zato može trajati do kraja života. Duša par nas prihvaća iznutra. Nema sebičnosti, ni manipulacije.

Mora postojati prirodno prijateljstvo. Ne znači da među ovim dušama nema strasti. Ona na jednom nivou i tu postoji, ali se ovaj odnos ne zasniva na strastima. Ljubav duša parova je stabilna, a strast se gradi nježno. Smisao ovakve veze nije strast, već duhovno povezivanje. Kada se sretnu duše parovi sve ide glatko, jer se to prijateljstvo provlači kroz više života. Povezane su dubokom intimnošću. Partner je takav da se na njega može osloniti, ali ne i da se bude ovisan od njega.

Duše parovi moraju ispuniti 4 uvjeta da bi bili sigurni da su zaista duše parovi.

Prvo mora postojati tjelesna privlačnost. Druga stvar je intelektualna veza, a to znači sličan način razmišljanja i iskren razgovor bez laži. Tu je i jaka telepatija među partnerima. Treća je emocionalni aspekt, odnosno duša par mora vam otvarati srce. Četvrta stvar je duhovna povezanost, odnosno duhovna veza koja teži obostranom duhovnom napretku. Oni se spajaju u duhovnom.

Postoji još jedna stvar – a to je bezuvjetna ljubav, da se netko voli bez ikakvih želja i očekivanja.

Sve situacije ne javljaju se samo u ljubavnim odnosima. Karmičke veze, srodne duše i duše parovi mogu biti i prijatelji, djeca, roditelji, susjedi, braća, sestre, netko iz obitelji i dr. Ipak, najviše se srećemo u karmičkim vezama, piše Atma.