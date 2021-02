Neće se održati ni popularna karnevalska tradicija u Ptuju, gdje obično svake godine domaćini i njihovi gosti u tradicionalnim maskama "kurenta" (zvončara), odjeveni u ovčje kožuhe i opasani zvoncima, uz buku i ples prolaze gradom, simbolički "tjerajući" zimu i prizivajući proljeće.

Manifestacija traje od Svijećnice do Pepelnice i završava simboličnim "pokapanjem" karnevalskog princa, no ove je godine zbog zbog koronavirusa sve prebačeno u virtualni format.

Neće biti veselog masovnog druženja ulicama Ptuja niti završnog kažnjavanja karnevalskog princa Matevža Zokija na pustni utorak 16. veljače, potvrdio je za lokalne medije organizator ptujskih karnevalskih svečanosti Branko Brumen.

- Predstavnik policije nam je prije dva tjedna predao uputstva s epidemiološkim okvirom za naš karneval. Jasno nam je bilo rečeno da je karnevalska aktivnost dopuštena samo na individualnoj bazi ili za članove istog kućanstva, odnosno za uže obiteljske članove - kazao je Brumen za lokalni portal Ptujinfo.com.

On se požalio da u instrukcijama koje su dobili organizatori stoji kako "kurenti" i u takvom prilikom, ispod svog tradicionalnog kostima i pokrivala za glavu, moraju imati masku na licu, no Brumen to smatra nepotrebnim.

- Ako su to ljudi iz istog kućanstva, odnosno članovi iste obitelji, te ako su na otvorenom prostoru, onda ne vidim potrebu za nošenjem maske - kazao je Brumen.

On je zanijekao neke lokalne neprovjerene informacije da je policija navodno već kažnjavala kurente koje je zatekla bez maski, rekavši da na području Ptuja toga nije bilo.