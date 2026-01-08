Čitatelji Večernjaka javljaju se s prijedlogom da se nakon premijere Bulajićev film prilagodi onima tanjeg džepa. Film je potukao sve rekorde u kinima u Zagrebu i Beogradu
Karte za film 'Bitka na Neretvi' mnogima su bile preskupe...
Čitaoci Večernjaka predlažu da se cijena ulaznica za film "Bitka na Neretvi" snizi, piše u Večernjaku od 8. siječnja 1970. godine, nakon što je spomenuti film Veljka Bulajića potukao sve rekorde u kinima u Zagrebu i Beogradu, sa 120.000, odnosno čak 300.000 gledatelja.
