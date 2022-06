Kartice se iz bankomata nisu vraćale, po njih se išlo u banku

Sad je moguće svoj novac podići bilo gdje u svijetu, a sve to zahvaljujući izumu bankomata, za koji je zaslužan John Shepherd-Barron. Prvi bankomat u svijetu postavljen je 27. lipnja 1967. godine u banci u sjevernom Londonu. Ipak, prvi kojemu je ideja uzimanja novca s računa pomoću stroja pala na pamet bio je Luther George Simjian, američki izumitelj armenskih korijena. Toga se sjetio još 1939. godine, a banka Citicorp se oduševila i poželjela ponuditi uslugu klijentima. No prestali su s projektom radi nedostatka interesa. Nakon toga nitko nije poželio novac iz stroja sve do te 1967. godine.