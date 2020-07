Kasniji oporavak: Međunarodni zračni promet mogao bi se opet vratiti u normalu 2024. godine

Međunarodna udruga za zračni promet procjenjuje da se globalni putnički promet neće vratiti na razinu prije korone najmanje još tri godine, godinu dana duže nego što je IATA ranije predviđala

<p>Očekivani povratak globalnog putničkog prometa na razine prije COVID-19 sada je odgođen za godinu dana, do 2024.. Kako su međunarodna putovanja i dalje ograničena, oporavak globalnog putničkog prometa je sporiji nego što se očekivalo, upozorila je Međunarodna udruga za zračni promet.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (turiste ne brine korona):</p><p>Očekuje se i da će se putovanja na kraće relacije oporaviti prije od onih dugih.</p><p>Za 2020. očekuje se smanjenje globalnog broja putnika za 55 posto u odnosu na 2019. godinu, što je gore od travanjske prognoze od 46 posto. Putnički promet u lipnju 2020. nagovijestio je oporavak sporiji od očekivanog. Promet je smanjen za 86,5 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. To je samo neznatno poboljšanje uslijed smanjenja za 91 posto u svibnju.</p><p>Rast je potaknula povećana potražnja na domaćim tržištima, posebno u Kini.</p><p>Izvršni direktor IATA Alexandre de Juniac rekao je da zatvorene granice i nametnute karantene "imaju isti učinak kao i izravna blokada".</p><p>Juniac ipak misli da će se eventualno pronalaženje cjepiva pozitivno odraziti na zračni promet.</p><p>- Putnički promet dosegao je dno u travnju, a snaga uspona bila je vrlo slaba. Poboljšanja se vide jedino u domaćem prometu, međunarodni je još većinom zatvoren. Povjerenje potrošača je u opadanju, a nije pomogla ni odluka Ujedinjenog Kraljevstva od vikenda da uvedu karantenu svim putnicima koji se vraćaju iz Španjolske. Isto tako u mnogim dijelovima svijeta broj zaraženih i dalje raste. Sve to ukazuje na duži period oporavka i više boli za industriju i globalno gospodarstvo - rekao je.</p><p>De Juniac kaže da je ovo loša vijest za aviokompanije te ističe potrebu da vlade nastave s mjerama za pomoć, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8570813/International-travel-not-return-normal-2024-airlines-struggle-amid-coronavirus.html?fbclid=IwAR3hGgg4seRMeVm3HFL6Gt-510j77-xKUrMBiqdldtLY57WR-qWyt_siNWQ" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>