Dobili ste osip, prištiće i koža vam je grozna? Birajte maske od što prirodnijih materijala

U slučaju da se pojavi iritacija, važno je pokušati biti bez maske što dulje. Najbolje je izbjegavati kozmetičke preparate bogatih tekstura, savjetuje dermatologinja Ivana Manola

<p>Uslijed nove mjere koja nalaže obavezno nošenje zaštitne maske u zatvorenim prostorima, mnogi se susreću s još jednim problemom - iritacijom kože. To se posebno javlja kod onih s osjetljivom kožom te kod onih koji zbog prirode posla maske trebaju nositi na licu po osam sati na dan. </p><p>Iritaciju najčešće izazivaju maske koje nisu rađene od prirodnih materijala i do kojih teško dopire zrak. One rade okluziju, odnosno zatvorenu sredinu pa uslijed nedostatka cirkulacije taj se dio pojačano znoji, a posebice kod ljudi koji imaju osjetljivu kožu. Tako nastaje perioralni dermatitis, naglašava dr.med. specijalistica dermatologije i venerologije <strong>Ivana Manola</strong> iz Poliklinike Manola. <br/> Važno je u tom slučaju, naglašava dermatologinja, ne posezati za masnim preparatima. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Personalizirane zaštitne maske</p><p>- U slučaju da se pojavi iritacija, važno je pokušati biti bez maske što dulje, u prostorima u kojima je to moguće kako bi koža disala. Najbolje je umivati kožu fiziološkom otopinom. Nikako se ne preporučuje koristiti teške kreme bogatih tekstura, ulja, tekuće pudere i tešku šminku i teške skidače šminke. </p><p>Ako se već koristi šminka, bolji odabir je puder u kamenu te skidanje šminke micelarnom vodom. Važno je da je koža što transparentnija i da može što bolje disati - naglašava te dodaje da je što se tiče maski, najbolja kirurška. </p><p>- Problem je što su šivane maske rijetko kada rađene od prirodnih materijala i finog pamuka. To su većinom teški materijali poput platna - kaže. </p><p>Perioralni dermatitis najčešće pogađa one s osjetljivom kožom, alergičare te one čija koža reagira na kozmetičke preparate. </p><p>- Maske od teških materijala ne pogoduju ni koži sklonoj aknama, jer se tada koža više masti - kaže dr. Manola. </p><p>- Pri pojavi iritacije, najbolje je prvo izbaciti kozmetiku s teškim teksturama, zatim birati maske od prirodnih materijala. Ako ni to ne pomaže, kožu treba liječiti kremom koja u sebi sadrži spoj metronidazol - savjetuje dr.Manola. </p><p>Ako se koža ne smiruje, potrebno je obratiti se liječniku. </p><p>- Ako osip ne prestaje ili se krene širiti prema očima i nosu, najbolje je javiti se liječniku - savjetuje dr. Manola. </p>