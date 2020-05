Kate Moss i Johnny Depp: Super stylish par s kraja 90-ih

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Paul Poiret: Genijalni dizajner koji je izmislio koncept modne revije

Kate Moss i Johnny Depp neko su vrijeme, krajem devedesetih, bili jedan od IT parova koji su privlačili pažnju gdje god da bi se pojavili. Ona je nosila fluidne haljine inspirirane negližeima, a on je šetao crvenim tepihom odjeven u kožnjake, odijela i army čizme. Dok je ona imala uredne, zalizane frizure, jednostavne i nenametljive, on je bio raščupan, a zajedno su tvorili sliku moćnoga modno-glumačkog para koji je svojom nonšalancijom osvojio svijet stila.

Usklađeni par zna kako se odjenuti - ona ima malu bijelu haljinu, a on veliku bijelu kragnu. Nakit nije bio nužan, ipak su to bile devedesete i vrijeme stilskog minimalizma.

Kad je on nosio smoking, Kate bi odjenula haljinu zatvorenijeg kroja, inspiriranu poslovnim stilom koji se u to vrijeme nosio i na red carpet. I dok su danas haljine za crveni tepih živi teatar, u devedesetima je to bila mnogo jednostavnija priča.

Kad par nosi crnu, onda su teksture raznolike - on sjajnu kožu na kragni, a ona raskošno perje oko ramena.

Neko vrijeme bile su hit haljine jednostavne forme koja prati siluetu, optočene šljokicama i glitterom, a takve komade možemo vidjeti i danas.

Dok bi ona zasjala u bijelom, on bi se uvukao u klasično, crno odijelo, a zajedno bi bili ultimativni sklad.

Grunge generacija u stylish opremi - on nosi ofucane čizme, koje je nosio i na crveni tepih i Beanie kapicu, a ona basic majicu i suknju.

Stylish par nosio je i kožnjake, svaki na svoj rokerski način. Kate i Johnny jedan je od onih parova koje svijet mode pamti kao nonšalantne, autentične i prirodno talentirane za dobar stil.

