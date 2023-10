Kava je odlična za mariniranje mesa, a kuhari je stavljaju i u bolognese, čokoladne kolače...

Staklenka instant kave je jedan od 'must have' artikala u većini kućanstava, kao pomoć za situacije kad vam treba brza 'injekcija' kofeina. No kavu možete iskoristiti u bezbroj drugih situacija, pa tako s malo instant kave možete dotjerati okus umaka od rajčice za tjesteninu, ili umaka za odrezak...

Za ukusniji bolognese

Priprema ukusnog bolognese umaka uključuje i pravu kombinaciju povrća te rezane rajčice i soka od rajčice, no kuhari koji se ne boje eksperimentirati zaključili su da žličica kave dodana u umak tijekom kuhanja daje umaku poseban okus.

Taj je trik s kupcima 2015. podijelio trgovački lanac Sainsbury, čiji je glasnogovornik tada kazao da kava u bolognese umaku pojačava prirodnu slatkoću umaka od rajčice.

Može i u Chilli con Carne

Dodajte žličicu instant kave u mješavinu povrća i govedine za Chili con Carne i to će dati jelu posebnu notu.

Kava se odlično slaže i čini pobjedničku kombinaciju sa začinima govedinom i grahom, te pomaže da omekša meso i ujedno pojačava okus kad se jelo zapeče, kažu vrhunski kuhari. Za bolji rezultat treba koristiti fino mljevenu kavu, te dodati malo šećera i soli, kako biste izbalansirali okus.

Foto: 123RF

Keksići s aromom

Ako volite peći kolače ili kekse i volite okus kave, zašto to ne biste povezali? Dodavanjem žličice ili dvije instant kave u smjesu za omiljene kekse možete im dodati posebnu aromu.

Pritom je uvijek bolje koristiti instant kavu u prahu, jer se bolje otapa i povezuje sa smjesom. Ako dodate kuhani espresso, lako možete previše razvodniti smjesu.

Najbolji browniesi ikad

Ako tražite način da čokoladne kekse učinite boljim, dovoljno je dodati žličicu instant kave u smjesu. Dobit ćete kekse s daškom kave, zbog čega će biti neodoljivi, tvrde kuhari.

Kao začin za meso

Instant kava u kombinaciji s dimljenom crvenom paprikom, smeđim šećerom i ljutim začinima predstavlja sjajnu kombinaciju za mariniranje mesa prije pečenja. Kava se upija u meso, tako da nećete dobiti samo okus na površini, a dobro je i to što ga čini mekanijim.

Kad odlučujete o tome koliko kave dodati, budite umjereni, odnosno započnite s prstohvatom, pa po potrebi dodajte još, kako ne biste pretjerali. Imajte na umu da se okus kave oslobađa kuhanjem, pa je doista umijeće početi s vrlo malo kave i prestati ju dodavati na vrijeme.

Foto: Dreamstime_

Napravite sladoled od kave

Ako imate zdjelu sladoleda od vanilije ili čokolade, začinite ga instant kavom. A ako želite malo dodatne dekadencije, razmislite o tome da dodate i mrvicu preljeva od čokolade.

Začinite omiljeni smoothie

Ako pripremate smoothie od omiljenog voća, primjerice banana i breskve, uz dodatak sojinog ili bademovog mlijeka odlično će pristajati i žličica instant kave.

Ideja je posebno zanimljiva za jutarnji shake, ako nemate dovoljno vremena za to da u miru uživate u šalici kave i tako osigurate potrebnu dozu kofeina za razbuđivanje.

Mrvice kave kao ukras

Mrvice kave mogu biti odličan začin za obične muffine, kolače i deserte, a vrlo ih je jednostavno napraviti. U mikser stavite 125 grama nesoljenog putra s jednom šalicom brašna i pola šalice šećera te dodajte dvije žličice instant kave.

Uključite blender i miješajte dok ne dobijete rastresitu smjesu. Prebacite na lim za pečenje koji ste pokrili papirom za pečenje i rastresite, pa pecite na 180 stupnjeva 20 do 30 minuta. Kad se ohlade, mrvice možete pohraniti u limenku s poklopcem i koristiti za posipanje omiljenih kolača.

