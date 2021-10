Flat White

Pijete li kavu s toplim zapjenjenim mlijekom (60 ml espresso kave i 120 ml mlijeka), moguće ja da mislite kako ste malo sofisticiraniji od drugih.

- Kod ljudi koji vole takvu kavu veća je šansa da su skloni jednostranom razmišljanju te da su prilično otvoreni pa čak i arogantni u nekim slučajevima - kaže Darren Stanton, stručnjak za ljudsko ponašanje iz Velike Britanije.

- Takva kava nije toliko popularna kao latte ili cappuccino, pa bih čak rekao da je naručuju ljudi koji su skloni samovanju. Takvi pojedinci imaju jasno mišljenje o ozbiljnim temama i toga se drže - dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO Zanimljive činjenice o kavi:

Latte Macchiato

Darren ljude koji najradije piju kavu s više toplog mlijeka i pjenom (60 ml espresso kave, 250 ml mlijeka i 50 ml zapjenjenog mlijeka) smatra pravim poznavateljima kave.

- Oni samo žele popiti nešto jednostavno, bez komplikacija. To su ljudi koji vjerojatno nisu toliko avanturistički nastrojeni i ne vole previše riskirati. Moguće je da su i pomalo dosadni - pojasnio je.

- Mislim da su to pojedinci prilično blagih manira, ugodni, sretni što idu kud i svi drugi. Jer, što može poći po zlu s malo kave i puno toplog mlijeka - dodao je.

Espresso

- Ako najradije pijete fini espresso (30 ml espresso kave), vjerojatno ste prilično avanturistički orijentiran, snažan tip čovjeka. Espresso vole ljudi jakog karaktera koji znaju što žele i ne boje se to tražiti - kaže Darren.

- Najbolji način da opišete nekoga tko pije espresso, ili čak dvostruki espresso, je usporediti ga s nekime tko će ući u bar i popiti viski ili rum. To su pojedinci koji nisu skloni besmislicama i vrlo su otvoreni - pojasnio je.

Cappuccino

Cappuccino (40 ml espresso kave i 80 ml same pjene od mlijeka) naručuju ljudi koji su malo više skloniji avanturi od onih koji piju latte, a manje od onih koji piju espresso.

- Oni traže nešto više od života i mogli bi se smatrati zabavnijima od ljudi koji piju latte. Spremni su malo više zakoračiti na nepoznati teritorij - kaže stručnjak.

- To su obično ljudi koji bi mogli otkriti neku novu vještinu ili posjetiti mjesto na kojem nisu bili, a privlačilo ih je. Prilično su otvorenog uma i uvijek spremni na smijeh - dodao je.

Ledena kava

- Iako je tijekom ljeta to prilično osvježavajuće piće, ljudi koji ledenu kavu (120 ml kave, sladoled od vanilije i vrhnje) naručuju zimi mogli bi se okarakterizirati neprikladnima, ali u najboljem mogućem smislu - kaže Darren.

- To su pojedinci koji idu protiv pravila, potencijalno rade sami za sebe i igraju po svojim pravilima. Također, takvi tipovi bi mogli biti tvrdoglavi u određenim područjima života. Oni su ti koji će sjediti vani kad padne kiša dok svi ostali jure u sklonište - pojasnio je.

Mokka

- Izbor mokka kave je prilično zanimljiv jer se klasificira kao 'najslađi' od svih napitaka na bazi kave. To je jedno od najfotografiranijih napitaka jer je vizualno jedinstven - kaže stručnjak.

- Ljudi koji naručuju mokka kavu su najvjerojatnije vrlo ekstrovertni, raskošni i potencijalno prilično glasni. Moguće je da su duša svake zabave, žele se istaknuti iz gomile i biti jedinstveni - dodao je.

Američka/crna kava

Ovakav tip kave piju ljudi koji su u nekim stvarima slični onima koji biraju espresso, ali u blažoj varijanti. Američku/crnu kavu (60 ml espresso kave i 90 ml vode) često biraju ljudi koji paze na liniju jer je izuzetno niskokalorična.

- Ovakvu vrstu kave vole odlučni i usredotočeni ljudi, oni koji u sebi imaju pokretačku snagu, brinu o sebi, snažni su i samodostatni, što ponekad graniči sa sebičnošću - pojasnio je Darren.

Cortado

- Jako, malo, učinkovito i precizno - to su karakteristike ljudi koji piju cortado (150 ml kave i 150 ml mlijeka). Moguće je da su kreativni ili skloni dizajniranju stvari za život, ali ovo piće piju osobe koje vole pravila, strukturu i nisu sklone promjenama - kaže stručnjak.

- To su inteligentni tipovi, ili barem vole misliti da su takvi, a koji su skloni biti istinski ekstrovertni. Znaju bez problema iznositi svoje mišljenje ako su sigurni u to što govore i rado će to potkrijepiti argumentima - dodao je, a prenosi Daily Mail.