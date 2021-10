Jeste li jutarnji tip ili noćna ptica? Je li vam jutro najdraži dio dana, kad volite gledati izlazak sunca i uživati u tišini? Ili ustajete namrgođeni sa željom da se vratite u krevet?

Iako je prava muka odvojiti se od toploga kreveta i udobnog jastuka, imajte na umu da rano ustajanje ima mnoge prednosti. Primjerice, jeste li znali da ranim buđenjem poboljšavate koncentraciju i produktivnost za ostatak dana? Saznajte koje se sve još koristi kriju u ranom buđenju i kako to funkcionira u životu influencera.

Jutarnje sunce ima pozitivan učinak na zdravlje

Jutro je mnogima privlačno zbog osjećaja mira, tišine te zbog toga što je dan tek počeo, ali ono ima i pozitivne zdravstvene učinke. Sunčeve zrake prenose nam vitamin D, koji je odličan u borbi protiv umora, jačanju mentalnog zdravlja te održavanju zdrave tjelesne težine i metabolizma. Također pomaže u uspostavljanju dobrog obrasca spavanja i ublažava blagu depresiju, prenosi Sleep Advisor.

Ne postoji najbolje vrijeme za buđenje nego je važno razviti konzistentnost. Ako se svaki radni dan budite u 8 sati, onda to prakticirajte i vikendom jer će vas dulje spavanje izbaciti iz rutine i samo ćete biti umorniji. Preporuka za okvirno vrijeme buđenja je u vrijeme izlaska sunca, a to je zbog toga što od 8 do 10 sati sunčeve zrake nisu toliko jake da bi vam naštetile kao u ostatku dana.

- Nama freelancerima u biti je svaki dan radni, a meni konkretno dan počinje negdje između 5.30 i 6 sati, ovisno o tome idem li na bazen, snimanje, šetnju s našim psom Dživom ili na obavezno pisanje - govori gastro bloger Domagoj Jakopović, poznatiji pod imenom Ribafish.

Vikendom ustaje u isto vrijeme kao radnim danom te kaže kako mu to ne pričinjava nikakvu muku. Tako se naviknuo i jedino tako stigne obaviti sve što je naumio za taj dan. Njegova kolegica influencerica Nina Slišković Goleš, domaća radijska voditeljica Enter Zagreba i novopečena majka, ima sličan raspored.

- Moje ustajanje diktira moj sedmomjesečni sin. Ali srećom on dobro spava tako da mi pokloni spavanje negdje do 7 sati, što je za jednog cijeloživotnog ranoranioca kao što sam ja skroz u redu. U ovoj životnoj fazi mi nema razlike između vikenda i radnog dana i od kad sam na porodiljnom, najčešće trebam dobro promisliti koji je dan u pitanju. Šalu na stranu, ako je suprug slobodan vikendom onda si brzinski pripremimo kave i pravac plac - objašnjava.

Nagrada je više vremena za sebe

Ako vam je muka već i od pomisli na rano ustajanje, sjetite se da to ne radite zbog drugih nego zbog sebe. Jutro je savršen dio dana, u kojem se možete posvetiti isključivo sebi. Uzmite si vremena za doručak, vježbanje, topli zagrljaj vode pod tušem i onu nezaobilaznu šalicu kave koja će vam napuniti baterije za ostatak dana.

Zanimljivo je da ranim ustajanjem poboljšavate koncentraciju i s obzirom na to da ste imali vremena promisliti o zadacima koji vas očekuju, bit ćete mnogo fokusiraniji u ostatku dana. Za veću koncentraciju veže se veća produktivnost. Ujutro nema distrakcija, pa možete pomno isplanirati svoj raspored. Pokazalo se i da ujutro ljudi donose promišljenije odluke nego u bilo koje drugo doba dana. Također, malo kontradiktorno, ali istinito je da ćete, ako rano ustanete, imati više energije u ostatku dana, prenosi Sleep Advisor.

- Tumaranje po stanu do kupaonice, zatim stavljanje vode u džezvu na špaher i malo maženja sa psetom dok voda ne uzavri. U vruću vodu dodajem 3 žlice guste, jake i močvaraste Barcaffe Black 'n' Easy kave, pomiješam ju i sljedećih 20 minuta uživam u njezinom okusu Ne stignem se ni okrenuti, već moram juriti dalje za poslom - opisuje svoj jutarnji ritual Ribafish, s čijim bi se konceptom složila i Nina.

- Prije nego sam postala mama, doručak nisam gotovo nikada preskakala, ali sada mi se zna dogoditi jer me često progutaju jutro i obaveze oko malenog. Ipak, bez kave ne mogu. Ona mi je u majčinstvu postala nezaobilazno gorivo. Uvijek me spasi Barcaffe Black 'n' Easy jer je gotova za minutu - koliko najčešće i imam. Nakon toga sam s kavom na kauču, provjeravam mailove i obaveze za dan, a maleni u igraonici - govori Nina koja kaže da doma u svakom trenu ima poveće zalihe kave.

Isplanirajte savršeno jutro

Rano ustajanje i raniji odlazak na spavanje znači kvalitetniji san. Budit ćete se svježi i odmorni, za razliku od onih koji kasnije ustaju i nemaju jednaku rutinu spavanja. Osim što se vjerojatno neće kvalitetno naspavati, imunosni sustav može im oslabjeti, zbog čega će se lakše razbolijevati, u većem su riziku od visokoga krvnog tlaka, srčanih bolesti te dijabetesa, a njihov seksualni nagon možda neće biti u punoj snazi kao vaš, prenosi Healthline.

Jutarnja rutina odredit će ton u ostatku vašeg dana. Zato se pobrinite da vam jutro prođe savršeno. Ribafish je objasnio kako izgleda njegovo savršeno jutro i kako nikad ne može započeti dan bez šalice Black 'n' Easy kave.

- Uzimam šalicu kave, onako gustu, s medom i pravim mlijekom, uzimam štap za pecanje i postajem dio mora. Ako ostanem doma, najviše je volim popiti sam jer mi mozak još ne funkcionira ni za što drugo u to doba dana. Ali kad otvorim barem jedno oko, lijepo je vidjeti svoju djevojku i pitati: 'Što ćemo danas za ručak?' - s osmijehom govori.

Ninino savršeno jutro je ono uz sina i muža, ali ponekad i za druženje sa sestrom ili najboljom prijateljicom. Jedina razlika je u količini kave koju treba zamutiti. Black 'n' Easy sada dolazi u velikom pakiranju pa joj nije problem napraviti i pet šalica kave jer joj za to treba svega tri minute.

- Nekad mi je koncept savršenog jutra bio izležavanje do kad me volja, uz neku seriju na laptopu, međutim danas se to promijenilo. Savršeno jutro mi je buđenje uz mog sina, naše male nježnosti i osmijesi. Po mogućnosti da je i muž doma i da su na vidiku brzinska kava i odlazak u jutarnju šetnju, pa bolje ne može! - zaključuje Nina.