Kavu za van natočite u svoju šalicu, hranu kupujte u rinfuzi

Umjesto raznih čokoladnih pločica, pudinga ili zobene kaše koju kupite u jednokratnoj plastičnoj ambalaži, pripremite verziju takvog obroka kod kuće i ponesite ga na posao u plastičnoj kutiji koja se može koristiti višekratno, savjetuju autori knjige “How To Live Plastic Free: A day in the life of a plastic detox” iz Društva za zaštitu mora.

Foto: Promo

Ističu kako svatko od nas već i malim promjenama može učiniti puno za zaštitu okoliša. Na primjer, u kafiću nemojte uzimati kavu “za van” u plastičnoj šalici, nabavite jednu praktičnu koju možete nositi u torbi i zatražiti da vam u nju natoče kavu. Ako sami na poslu kuhate kavu, nemojte koristiti onu u plastičnim vrećicama za jednu šalicu nego uzmite veliko pakiranje i sami odmjerite količinu.

Informirajte se o trgovinama u kojima možete kupovati voće i povrće u rinfuzi, pa nabavljajte hranu planirano, koliko vam treba i ovisno o tome koliko može stajati, savjetuju stručnjaci za izbacivanje plastike iz svakodnevnog života. Knjiga donosi mnoge savjete o tome kako smanjiti njenu uporabu u kuhinji, kupaonici, na poslu, u automobilu i slično.

Tako, između ostalog, savjetuju da kod renoviranja stana ne nabavljate plastičnu kadu, iako je jeftinija. Keramika ili čelični emajl mogu izgledati bolje, a lakše će se i reciklirati.

Ne kupujte plastične budilice ako imate mobitel, jer možete koristiti alarm koji imaju. A ako već imate plastični sat, popravite ga kad se pokvari, radije nego da ga odmah odbacite i kupujete novi. Tako bismo se trebali ponašati sa svim plastičnim predmetima koje koristimo da smanjimo količinu plastičnog otpada.

