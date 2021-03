Uz cijenu ulaznice od 20 kuna i tek trećinu ljudi u publici u odnosu na naše kapacitete, što nam nalažu mjere zaštite od korona virusa, po jednoj predstavi u publici imamo 25 do 30 ljudi, što nosi zaradu od ulaznica od oko 400 kuna. Ne znam što bih vam rekao koliko možemo s tim, osim možda počastiti kavom sve glumce na sceni, odgovara uz smijeh Ivo Perkušić, ravnatelj Gradskog kazališta mladih u Splitu na čestitku povodom Svjetskog dana kazališta, koji se obilježava 27. ožujka na pitanje kako su uspjeli preživjeti proteklih godinu dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Psihoterapija u izvedbi Kerekesh showa

Riječ je o kazalištu u vlasništvu Grada, koje oko 80 posto sredstava treba osigurati na tržištu, od prodaje ulaznica, pa je uz drastično smanjen kapacitet publike bilo vrlo teško, dodaje.

- Ni u jednom trenutku nismo prestali s programom, no ova situacija nas je značajno oštetila i morali smo zatvoriti naš dramski i plesni studio. I doslovno plešemo po rubu, iako cijelo ovo vrijeme nismo morali smanjivati plaće za 22 članova ansambla - kaže Perkušić. Dodaje kako spadaju u kategoriju onih koji nisu imali pravo na potporu države za to, jer nikada formalno nisu prestali s radom, već je Grad u vrijeme lock downa donio odluku da rade od doma.

- Tako nismo mogli aplicirati za neku vrstu pomoći i mogu reći da sad već doista plešemo po rubu - dodaje. Kao i većina ostalih ravnatelja manjih hrvatskih kazališta koje smo ovih dana kontaktirali, Perkušić očekuje da bi ljeto moglo biti prilika da udahnu, budući da se otvaraju ljetne pozornice na otvorenom.

- Nadamo se, prije svega da bi nešto veća procijepljenost mogla doprinijeti tome da se s vremenom omogući i dolazak više ljudi na predstavu u dvorani, jer bi nam već i mogućnost da ispunimo 50 posto gledališta puno značila. Osim toga, već dogovaramo predstave za djecu na otvorenoj sceni i tu bi nam puno značila podrška škola. Ranije smo znali raditi predstave za dva do tri razreda, sad možemo dogovoriti da se rade za svaki razred posebno, na primjer - kaže Perkušić.

- Nije lako odgovoriti na pitanje kako guramo. Dosad smo uspjeli dokazati da i u ovakvim uvjetima kazalište može životariti, no baš nam jako nedostaje onaj dio koji ne možemo odraditi uživo kao nekad. Rekao bih da sada mjesečno ne ostvarimo niti 40 posto prihoda u odnosu na onaj koji smo ostvarivali u 'normalno' vrijeme, recimo 2019. godine - kaže Jan Kerekeš, umjetnički voditelj Kerekesh teatra iz Varaždina. Riječ je o kazalištu koje se relativno brzo prilagođavalo novim uvjetima, pa su, tako, lani publici ponudili prve on-line predstave.

- Postavili smo 9 predstava on-line i u četiri mjeseca ostvarili oko 3000 pregleda. Riječ je o projektu u sklopu kojega i glumci dobivaju postotak od prodanih ulaznica, jer smo htjeli ostati korektni, no uz druge projekte, to je pomoglo da održimo glavu iznad vode – kaže Kerekeš. Uz on-line predstave, otvorili su i web-shop u sklopu kojega se mogu kupiti simpatični plakati za predstave i predmeti s duhovitim natpisima koji su povezani s predstavama, a ekipa umjetnika koja čini kazalište osnovala je tvrtku i počela snimati reklame za male obrte i tvrtke koje si ne mogu priuštiti veliku produkciju.

- Sve predstave koje radimo uživo odmah su rasporedane, jer je jako mali broj karata u ponudi, a zbog toga su i slabo isplative, no ne želimo stati - kaže mladi glumac. Iako su prihodi drastično manji, nikom od šestero glumaca nisu morali dati otkaz niti smanjivati plaću i, baš kao i cijela Hrvatska, nadaju se da će nam ljeto donijeti olakšanje.

- Broj posjetitelja sada je smanjen na trećinu, na toliko su otprilike smanjeni i prihodi, a nemamo više niti gostovanja kojih je ranije bilo i od kojih smo također imali prihoda. Kad sve zbrojimo, uspijevamo biti na nuli, bez zarade i bez novih ulaganja. Dakle, pokriva se hladni pogon sa 14 glumaca u stalnom ansamblu - kaže Bojan Lakoš, predsjednik Udruge Ri Teatar iz Rijeke. Čim je stožer omogućio otvaranje teatra, nastavili su s predstavama, kaže.

- Mi imamo svoju publiku, uspjeli smo okupiti ljude koji imaju naviku dolaziti da vide što radimo i počeli su nam se vraćati, no dolaze pomalo u strahu i to nam je pokazalo da ćemo trebati više ulagati u marketing i promociju predstava, kako bismo ih uvjerili da poštujemo sve mjere i da su na predstavi sigurni, odnosno da uz dezinfekciju ruku i maske nema straha od zaraze - kaže. Dodaje kako dosad nisu imali problema s tim da ljudi u dvorani izdrže oko sat do sat i pol predstave pod maskom.

- Još malo gurat ćemo s tako smanjenim kapacitetom, no imamo veliku prednost jer imamo vlastitu ljetnu terasu i od 1. lipnja planiramo započeti sa sezonom na otvorenom. Sada u dvorani možemo imati do 40 gledatelja, dok ćemo na terasi moći smjestiti najmanje stotinjak, a možda i 150 gledatelja, to još trebamo procijeniti. To bi moglo pomoći da se situacija popravi, pogotovo ako i procijepljenost do tada bude veća, pa će publika dolaziti s manje straha - kaže.

I dok mala privatna kazališta i udruge nekako opstaju, kazalište simboličnog naziva upravo prilagođenog vremenu pandemije - Teatar to go, iz Osijeka - puno je teže poljuljan. Riječ je o nezavisnoj sceni, odnosno kazalištu koje okuplja glumce na jednom projektu godišnje, s kojim idu na gostovanja i festivale cijelu godinu. Lani i ove godine taj teatar zapravo nije radio, što je glumce i druge djelatnike koji su povremeno angažirani na projektu stavilo u različitu situaciju.

- Oni koji su zaposleni u matičnim kazalištima još nekako opstaju, no dio kolega koji inače nemaju stalan angažman jedva se krpaju sa svojim projektima, ili mijenjaju profesiju na neko vrijeme. Čuo sam za to da su neki glumci čak i konobarili u vrijeme kad su kafići bili otvoreni da nekako spoje kraj s krajem - kaže Goran Smoljanović, voditelj teatra. Kako je došlo do prvog lock downa, Teatar to go je prestao s radom, pa tako predstava 'Botaničari', s kojom su lani trebali na gostovanja po Hrvatskoj, nije imala izvedbe kako bi to bilo da nije bilo pandemije.

- Ove godine nismo ni radili novu predstavu, jer se nije bilo moguće okupljati. Ako ljeto bude omogućilo da se nešto više radi, imamo još tu predstavu, kao adut u rukavu koji možemo predstaviti publici - kaže. Dodaje kako, zapravo, ne vjeruje da će oporavak scene biti moguć tako brzo.

- Naime, čak i kada budemo imali nešto veću procijepljenost, te kada mjere Stožera za suzbijanje zaraze malo olabave, kazališna scena bit će među zadnjima koje će se oporavljati, jer okupljanja većeg broja ljudi na jednom mjestu nose povećan rizik. Drugi problem je činjenica da jedan dio mladih glumaca koji su nekada radili i po nekoliko večeri tjedno sada dugo vremena ne rade, pa će nam svima trebati neko vrijeme za treninge kojima se ponovo trebamo vratiti u formu, ili dodatno peći zanat. No, bojim se da ćemo najveći problem ipak imati sa publikom. Jer, ako i zaboravimo strah od zaraze korona virusom, kod mnogih se izgubila ta navika da prate programe kazališta, budu pretplaćeni ili se barem jednom mjesečno odluče na to da pogledaju predstavu, jer su se navikli boraviti kod kuće, uz TV - kaže.

U konačnici, dodaje, pandemijska bi godina mogla dovesti do toga da puno manje ljudi dolazi u kazalište nego ranije te da puno manje ljudi od njega živi nego nekada, predviđa Smoljanović.