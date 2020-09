Kćer slučajno tati otkrila da mama ima aferu sa susjedom

Suprug je rekao kako su mu svakodnevni razgovori s njegovom mlađom kćeri razotkrili da ga žena vara sa susjedom i prekinuli njihov 14-godišnji brak

<p>Muškarac pod imenom Peter požalio se na Redditu kako je slučajno saznao da ga supruga, s kojom je u braku 14 godina, vara.</p><p>Jednog dana kada se vratio s posla kući, kćer mu je prepričavala svoj dan. Slušao ju je ovlaš dok nije spomenula da je mama otišla u susjedovu kuću na neko vrijeme. Tada ju je počeo malo više ispitivati o tome.</p><p>Djevojčica je ispričala da je po dolasku kući iz škole ustanovila da njezine mame nema, a onda joj je susjed doviknuo da će njezina mama odmah doći.</p><p>Peter je pitao suprugu sljedeći dan zašto je bila kod susjeda. Ona je smislila brzi izgovor, ali njezin suprug je znao da laže jer je jako dobro poznaje.</p><p>Na kraju se slomila i priznala da su se ljubili, ali da je odmah shvatila da je to pogrešno pa se zaustavila. </p><p>- Znam kako laže i koliko je dobra u tome. Vjerujem da je to išlo dalje od samog ljubljenja - rekao je i dodao da ju je izbacio iz kuće, ali da je kasnije ipak pristao na bračno savjetovanje i da joj je dopustip da se vrati kući što je učinio više zbog djece.</p><p>Međutim, kasnije je otkrio kako su njegova supruga i susjed razmjenjivali seksualne poruke oko tri tjedna. Supruga mu je na to rekla da mu je slala samo slike lice i stražnjice u hlačama, a da je fotografije grudi i vagine skinula s interneta i poslala ih kao svoje.</p><p>- On je njoj slao također fotografije svog spolovila i kad sam je pitao je li mu velik, ona je naravno odgovorila s ne i dodala da je zapravo mali. Ne vjerujem joj ni to - napisao je ovaj tata.</p><p>Njegovo pitanje glasi postoji li stvarna šansa da nisu otišli dalje od poljupca i ako je tu stala je li to stvarno zbog toga što se osjećala krivom ili zbog toga što su došla djeca kući.</p><p>- Ne vidim zašto dvije osobe koje o seksu pričaju tjednima to ne bi i napravile kada su dobili priliku za to - rekao je. </p><p>- Druga stvar za sve vas, koji ste prošli ovo, kako opet voditi ljubav sa ženom - upitao je i dodao da spavaju od tada, ali da mu često padne na pamet što je napravila i da to ne može izbaciti iz glave.</p><p>- Kune mi se u svoj život da nije spavala s njim i jako se kaje što je to napravila. Molim vas pomozite mi ako ste prošli kroz ovo ili ste varali supruga / dečka. Iskreno ne patim za seksom s njom, ali ona to želi stalno - dodao je.</p><p>- Doslovno poludim jer je volim, ali počinjem osjećati ljubav kao prema dugogodišnjoj prijateljici, a ne kao ljubav prema supruzi - zaključio je, a prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/relationships/daughters-comment-dad-accidentally-exposes-22716996">Mirror.</a></p>