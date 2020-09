18 stvari o braku koje mnogi ne znaju: Nemojte ga testirati, a suđe je itekako bitno za sreću

Ako ste u dugogodišnjoj vezi, planirate brak ili možda čak ni nemate partnera na vidiku, dobro je znati neke činjenice o vezama i braku kako bi znali što od veze očekivati i kako se prema njoj postaviti

<h2>1. Ako pričekate dok ne navršite 23 godine, manja je vjerojatnost da ćete se razvesti</h2><p>Istraživanje Sveučilišta Sjeverne Karoline pokazalo je da američke žene koje se vjenčaju u dobi od 18 godina imaju 60 posto šanse za razvod, ali žene koje čekaju do 23 godine imaju stopu razvoda od oko 30 posto.</p><p>- Što su dulje parovi čekali na prvu ozbiljnu obvezu (zajednički život ili brak), to su veće šanse za bračni uspjeh - izvijestio je The Atlantic.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Ljubav bez granica</p><h2>2. Faza 'zaljubljenosti' traje oko godinu dana</h2><p>Faza zaljubljenosti ne traje vječno. Prema studiji Sveučilišta Pavia u Italiji ona traje oko godinu dana. Nakon toga, razina kemikalije nazvane 'faktor živčanog rasta' koja je povezana s intenzivnim romantičnim osjećajima počinje opadati.</p><p><strong>Helen Fisher</strong>, psihologinja i stručnjakinja za veze, rekla je da nije jasno kada točno osjećaj zaljubljenosti počinje nestajati, ali to se događa 'iz dobrih evolucijskih razloga jer je metabolički vrlo skupo potrošiti užasno puno vremena usredotočujući se samo na jednu osobu u tom stanju visoke tjeskobe'.</p><h2>3. Dvije osobe mogu biti kompatibilne (ili nekompatibilne) na više razina</h2><p>Još 1950-ih i 60-ih kanadski psiholog <strong>Eric Berne</strong> predstavio je troslojni model za razumijevanje identiteta osobe. Otkrio je da svatko od nas istodobno djeluje s tri 'ego razine':</p><p>Kada ste u vezi, odnosite se prema partneru na svakoj od tih razina:</p><p>Iako je simetrija u sve tri razine idealna, ljudi često budu zajedno kako bi 'uravnotežili jedni druge'. Na primjer, jedan partner može biti njegovatelj, a drugi zaigran.</p><h2>4. Najsretniji brakovi su između najboljih prijatelja</h2><p>Istraživanje američkog Nacionalnog ureda za ekonomska istraživanja otkrilo je da brak doista dovodi do povećanja dobrobiti, uglavnom zahvaljujući prijateljstvu.</p><p>Najviše 'profitiraju' parovi koji su ujedno i prijatelji. Prijateljstvo je zapravo ključni mehanizam koji bi mogao objasniti uzročno-posljedičnu vezu između braka i zadovoljstva životom.</p><h2>5. Što su partneri bliži godinama, to je manja vjerojatnost da će se razvesti</h2><p>Istraživanje na 3000 Amerikanaca koji su ikada bili u braku otkrilo je da razlike u godinama koreliraju s nesuglasicama u brakovima.</p><p><strong>Megan Garber</strong> iz Atlantika tvrdi: 'Studija je pokazala da jednogodišnje odstupanje u dobi jednog para čini 3 posto veću vjerojatnost za razvod (u usporedbi s onima istog godišta); 5-godišnja razlika čini 18 posto veću vjerojatnost da će se par razvesti, a 10-godišnja razlika to čini 39 posto vjerojatnijim'.</p><h2>6. Ako ste uzbuđeni zbog dobrih vijesti vašeg partnera, imat ćete bolji odnos</h2><p>U više istraživanja, parovi koji su aktivno slavili dobre vijesti (umjesto da su ih aktivno ili pasivno odbacivali) imali su veću stopu dobrobiti u vezama. Na primjer, recimo da se supruga vrati kući svom partneru i podijeli s njim svoje postignuće, <strong>Amie Gordon</strong>, socijalna psihologinja sa Sveučilišta Kalifornija u Berkeleyu, tvrdi da bi najbolji odgovor za to bio 'aktivno-konstruktivan':</p><h2><span class="widgetWrap" entity="relatedArticle" modelid="714259"><x-inline custom_description="" entity="relatedArticle" float="auto" height="auto" id="714259" model="content.article" modelid="714259" pk="714259" render="server" src="" title="Kako djeci smanjiti vrijeme pred ekranom bez vrištanja i urlanja?" width="100%"></x-inline></span></h2><h2>7. Do ogorčenosti brzo dolazi kod parova koji ne rade kućanske poslove zajedno</h2><p>Preko 60 posto Amerikanaca u jednoj je anketi reklo da briga o kućanskim poslovima igra presudnu ulogu u uspješnom braku. Koautorica knjige 'To nisi ti, to je posuđe',<strong> Paula Szuchman</strong> preporučuje sustav u kojem svaka osoba radi poslove u kojima je najbolja.</p><p>- Ako ste stvarno dobri u pranju suđa, više nego u tome da se sjetite nazvati svekrvu, onda bi to trebao biti vaš posao. Trebat će vam puno manje vremena za pranje suđa nego za obavljanje poziva, što će na kraju dovesti do zadovoljstva i kod vas i kod vašeg partnera - objašnjava.</p><h2>8. Imamo veće standarde za brak nego ikad prije</h2><p>Psiholog sa sjeverozapada, <strong>Eli Finkel, </strong>otkrio je da je brak u Americi prošao kroz tri faze:</p><p>Prije 1850. parovi su se ženili zbog hrane, skloništa i zaštite. Tada su zbog industrijske revolucije ljudi imali više slobodnog vremena, kaže Finkel, pa smo počeli tražiti druženje s našim partnerima. Šezdesete su donijele čežnju za osobnim ispunjenjem kroz veze, čemu i danas težimo.</p><h2>9. Ako se useljavate kako biste 'testirali' vezu, vjerojatno niste toliko sigurni u nju</h2><p>Većina parova uselila se zajedno iz dobrih razloga, a ne kako bi testirali vezu. No oni koji su to učinili kako bi vidjeli mogu li živjeti zajedno doživjeli su niz negativnih emocija, pokazala je američka studija. Primjerice, tako su muškarci u većim mjerama imali naznake depresije i anksioznosti, a žene anksioznost od napuštanja. Obje su skupine zbog toga bile manje sigurne u vezu.</p><p>U kolumni Psychology Today iz 2016. jedan od autora studije objašnjava što bi ovi nalazi mogli značiti: 'Čini nam se da mnogi ljudi koji razmišljaju o testiranju svoje veze zajedničkim životom već na neki način znaju koja je ocjena tog testa; no nadaju se da će odgovor s vremenom izgledati sve bolje'.</p><h2>10. Ako ekonomski ovisite o supružniku, vjerojatnije je da ćete ih prevariti</h2><p>Suprotno uvriježenom mišljenju, varanje nije nužno češće među parovima koji imaju visoka primanja. Poveznica između dohotka i nevjere postoji. Istraživanje sa Sveučilišta Connecticut sugerira da je vjerojatnije da će osoba koja je ekonomski ovisna o supružniku biti nevjerna - a to posebno vrijedi za muškarca koji se financijski oslanja na ženu.</p><p>Zanimljivo je to da žene koje su bolje u financijama od svog supruga vjerojatno neće varati. No, dok su muškarci ti koji više zarađuju, za njih je veća vjerojatnost da će varati.</p><h2>11. Mislimo da svi osim našeg partnera varaju</h2><p>Ne možeš vjerovati nikome osim svojem odabraniku ili odabranici, zar ne? Studija Sveučilišta u Calgaryju iz 2015. otkrila je da heteroseksualni ljudi misle kako prosječni pripadnik suprotnog spola ima oko 40 posto šanse da prevari svog partnera. Ali ti isti sudionici rekli su da njihov vlastiti partner ima samo pet posto šanse za varanje. </p><h2>12. Parovi koji se međusobno cijene vjerojatnije će ostati zajedno</h2><p>Zahvalnost je možda ključ i tajna uspjeha trajnih veza. U jednoj studiji Sveučilišta Sjeverne Karoline, istraživači su sudionicima rekli da vode privatne dnevnike u koje će bilježiti stvari koje je njihov partner učinio za njih i kako su se zbog njih osjećali. Kako se ispostavilo, parovi koji su bili zahvalniji jedni prema drugima su tvrdili da im je veza jača.</p><p>U međuvremenu, druga serija studija koju je vodio istraživač s kalifornijskog sveučilišta Berkeley pokazala je da je vjerojatnije da će zahvalniji parovi i dalje biti zajedno, čak i devet mjeseci kasnije.</p><h2>13. Naučite prihvatiti različitosti</h2><p>Jednom kad počnete zajedno živjeti, možda ćete shvatiti da imate različite prioritete i tolerancije - poput, na primjer, onoga što on čini ili ne čini pa to rezultira neredom. </p><p>- Ljudi se moraju pomiriti s činjenicom da su različiti - kaže<strong> Ellyn Bader</strong>, terapeutkinja za parove.</p><p>- Ti se razlikuješ od onoga što sam mislio da jesi ili što sam želio da budeš. Imamo različite ideje, različite osjećaje, različite interese - tvrdi Bader i dodaje kako je to stresna, ali i nužna evolucija.</p><h2>14. Što se tiče seksa, kvaliteta je važnija od kvantitete</h2><p>Postoji fascinantna studija <strong>Carnegie Mellon</strong> i učestalosti spolnih odnosa te sreće partnera. Istraživači su podijelili heteroseksualne bračne parove u dvije skupine: 90 dana polovica je nastavila sa svojim uobičajenim rasporedom seksa, a polovica je imala seksualne odnose dvostruko češće. Kad su istraživači izmjerili kako se svaka skupina osjećala na kraju eksperimenta, skupina koja je udvostručila spolnu frekvenciju u stvari je bila nešto manje sretna.</p><p>Vodeći istraživač koji stoji iza studije tvrdi da, ako želite biti sretni, usredotočite se na kvalitetu, a ne na količinu seksa.</p><h2>15. Najsretniji parovi vjenčaju se zbog ljubavi - a ne zbog društvenih pritisaka ili želje za obitelji</h2><p>Parovi koji se vjenčaju uglavnom zbog ljubavi u prosjeku su puno sretniji, pokazalo je istraživanje provedeno na 2000 ispitanika iz 2019. godine, a proveo ga je eHarmony. Preko polovice ispitanika je također reklo da će brak učiniti njihovu vezu sretnijom. Istraživanje je također otkrilo da se sretni parovi slažu oko političkih pitanja, stječu sličnu razinu obrazovanja i vjeruju u otvorenu komunikaciju.</p><h2>16. Pripremite se za prilagodbu, jer se mišljenja i ponašanja ljudi mogu mijenjati s vremenom</h2><p>- Mijenjate se jednako kao što se mijenja i vaš supružnik, svaki dan - odgovorio je <strong>Phil Azzi</strong>, muškarac koji je u braku već 15 godina, na pitanje koja je tajna njegova uspješna braka.</p><p>- Kada se vaš supružnik promijeni na način koji se čini u suprotnosti s vašim životom, to utječe na vaš život i vi svoj život morate tome prilagoditi - dodao je Azzi. Budite spremni i voljni prilagoditi se ili budite spremni na iste rasprave svaki dan iznova. I uvijek imajte na umu da je gotovo zajamčeno da se vaš supružnik svaki dan prilagođava promjenama koje vide na vama.</p><h2>17. Prije udaje morate razgovarati o navikama partnera na društvenim mrežama</h2><p><strong>Rachel Sussman</strong>, stručnjakinja za odnose i bračna savjetnica iz New Yorka, rekla je da je nedavno došlo do porasta broja parova koji se svađaju zbog partnerove upotrebe društvenih mreža.</p><p>- Ti su parovi obično mlađi i uzrujavaju se zbog toga koliko vremena njihovi partneri provode na društvenim mrežama. Također se uznemire ako voljena osoba održi kontakt sa svojim bivšima koristeći Instagram ili druge platforme - objasnila je.</p><h2>18. Što vam je novac manje bitan, to ćete biti sretniji</h2><p>Materijalizam je povezan s nižim zadovoljstvom u braku, pokazala je američka studija. Drugim riječima, ako vi i vaš partner želite biti sretniji, važno je usredotočiti se na stvari u životu koje se ne mogu kupiti, poput kvalitetnog vremena i dobrog razgovora, piše <a href="https://www.businessinsider.com/facts-about-marriage-2017-2#the-less-materialistic-you-and-your-partner-are-the-happier-youll-be-18" target="_blank">Business Insider</a>.</p>