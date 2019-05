'Kći ima problema s učenjem, a sin je agresivan prema meni...'

Poštovani Mevludine,

kći mi ima problema u školi i ne znam pamti li ona teško ili je lijena za učenje? Kako da se ponašam pri učenju s njom? Često idem kod logopeda za njezin poremećaj koncentracije. Zanima me je li to stvarno ili je samo hiperaktivna? Često moram biti uz nju zbog pisanja. Sin je kod oca, ali kad dođe kod mene, često je agresivan i ružno se ponaša. Bivši muž mu je maknuo terapiju bez obzira na to što je to doktorica prepisala. Zbog toga mi se čini i da su mu malo živci oštećeni, a budan je i do kasno u noć. Ništa ne sluša. Bojim se da će krenuti krivim putem.

Foto: 24sata

šifra: risnjak

Odgovor:

Vaša kći je hiperaktivna, osjetljiva i vrlo mudra. Nema nikakve smetnje, samo je ne zanima učenje uz pomoć logopeda. Neka joj netko pokaže da ima malo autoriteta pa će ona to sve s učenjem ipak malo bolje prihvatiti. Treba se više družiti s vršnjacima i malo starijom djecom. Ona sve shvaća. Intuitivna je i može, ali treba joj samo zanimanje i malo više volje u životu. Voljom i upornim radom ćete joj pomoći kroz igru i slikovnice. Tako će prihvatiti učenje. Bit će uzorna i neće imati nikakve poremećaje u odrasloj dobi. Što se tiče sina, on boravi malo kod oca, malo kod vas. Trebao bi nastaviti terapiju. No vidim da ste i vi po prirodi agresivni i uvijek nezadovoljni. To je sve prolazna faza. Vidim da će i on biti uzoran i dobar čovjek te pošten i iskren. Razloga za brigu nećete imati. Stoga se opustite i više uživajte u životu.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu.

NEPREPOZNATLJIVA HUREM: Nekad prekrasna glumica danas izgleda kao plastična lutka