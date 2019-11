'Kći me je oživljavala pola sata, čak pet puta mi je stalo srce'

Gary Heek (57) iz Velike Britanije slavio je rođendan u društvu svoje supruge Val (55) i kćeri Rachel (37) te Claire, no u sekundi je veselje zamijenila panika. On je problijedio i prestao disati. Brzo su nazvale hitnu pomoć, no vremena nije bilo za čekanje. Doživio je zastoj srca, situaciju kada dolazi do poremećaja u prijenosu električnih signala koji ga pokreću pa stane i prestane pumpati krv kroz tijelo.

U takvim situacijama je najvažnije reagirati izuzetno brzo, to je jedino što može spasiti pacijentu život. Djelatnik s 'druge strane žice' davao je upute Rachel kako da napravi CPR (kardio-pulmonalnu reanimaciju - kombinacija masaže srca i umjetnog disanja) na svojem ocu.

Reanimirala ga je pola sata dok su joj suze curile niz lice, a tada su se pred kućom napokon pojavila kola hitne pomoći. Brzo su ga odvezli u bolnicu i prebacili u operacijsku salu. Zahvat je bio kritičan i trajao je pet sati, no uspjeli su ga spasiti, srce se pokrenulo i počelo održavati pravilan ritam. Ugradili su mu privremeni pejsmejker.

Naredna dva tjedna bio je u komi na aparatima, i tehnički je umro pet puta jer je toliko puta imao zastoj srca, prvi kod kuće, a ostale u bolnici, kaže njegova kći. Liječnici su tražili od obitelji odobrenje da ga isključe s uređaja i puste ga, ali obitelj je to odbila. Nisu željeli odustati od njega - i bila je to dobra odluka.

Tjedan dana kasnije dignuo se na noge, čudesno se oporavio i sada svaki dan shvaća kao veliki dar i blagoslov.

- Prvi srčani zastoj sam imao taj dan kod kuće, tehnički sam umro na svoj rođendan dok mi Rachel nije ponovno pokrenula srce radeći CPR. Tog dana sam ponovno rođen, preživio sam - prisjetio se Gary tog strašnog dana u travnju ove godine.

- Rachel će zauvijek biti moja heroina jer da nije nje, danas ne bih bio ovdje gdje jesam. Jako sam ponosan na nju i mogu reći da je tog dana naučila dobru životnu lekciju - dodao je.

Rachel se ne smatra velikim herojem

- Mnogi ljudi mi govore kako sam ga spasila, ali za mene to nije stvar herojstva, to je nešto što napravite za nekoga koga volite. Osjećam se vrlo sretno što je i dalje ovdje uz mene. Dobili smo više vremena koje ćemo provesti zajedno - rekla je Rachel (gore na slici u prvom planu).

Njezin otac se kasnije prisjetio da je na dan svojeg rođendana osjećao bolove u prsima i bio je vrlo umoran. Otišao je malo odspavati, ali ni to nije pomoglo i dalje se nije osjećao kao inače.

- Odjednom mu je nestala boja s lica i znala sam da nešto nije u redu. Rekla sam mami da nazove hitnu pomoć. Tata je samo prestao disati. Operater je rekao neka ga položimo na pod i krenemo s oživljavanjem. Plakala sam cijelo vrijeme dok sam to radila. Nikada u životu nisam nikoga oživljavala, medicinari su mi govorili što napraviti. Bilo je to strašno jer u njegovom tijelu uopće nije bilo života - prisjetila se.

U bolnici je pretrpio još četiri srčana zastoja, a na operacijskom stolu je ležao mrtav pet minuta dok su se kirurzi borili da ga vrate među žive i pokrenu mu srce. Njegov mozak je ostao bez kisika pa su liječnici upozorili obitelj da bi mogao imati oštećenja na mozgu.

Liječnici su rekli da ima srce kao u 80-godišnjeg čovjeka. Rachel se prisjetila i tih teških trenutaka u bolnici kada su im liječnici rekli da dignu ruke od njega.

- Držali su ga na životu strojevi, pomagali su mu da diše i da mu srce kuca. Nekoliko liječnika se okrenulo prema nama i rekli su da bi ga bilo najbolje pustiti. Mama i ja smo pogledale sestru Claire pa opet liječnika, a zatim je mama rekla: 'Dokle god ja dišem vi ćete ovog čovjeka držati na životu' - ispričala je Rachel.

Tijekom svojeg oporavka u bolnici, Garyja su podvrgli hipotermijskoj terapiji - omotali su ga hladnim oblozima kako bi povećali šansu da se probudi nakon zastoja srca. Tom metodom se smanjuje šansa od oštećenja mozga.

Njegovo srce danas radi sa samo 18 posto kapaciteta i u sebi ima ugrađen uređaj koji ga aktivira kada se prestanu stvarati impulsi koji inače pokreću srce. Mora paziti da se ne umara i ne može 'čeprkati' po svojem vrtu, no sretan je što je živ.

Kaže kako je u bolnici čuo liječnika dok je drugome govorio: 'On će imati sreće ako dočeka sljedeći rođendan'. Kada sam to čuo, sjeo sam na krevet i slomio se emocionalno, zbilja me to pogodilo. Ali, odlučio sam biti pozitivniji i dokazati liječnicima da nisu bili u pravu. Svaki dan koji dobijem za mene i moju obitelj je blagoslov - rekao je, a prenosi Daily Mail.

