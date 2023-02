Kći mi ima vrlo težak brak, a ja vodim parnicu sa suprugovom kćeri, kako će sve završiti?

Šaljem vam fotografije kćeri i zeta sa sinom te također svoju fotografiju. Kći mi se već rastajala od muža i jednu godinu je bilo, kao, bolje, a onda opet loše. Počeo je svekar da je tuče i ona više ne zna kamo bi. Ja sam živjela s mužem gotovo 16 godina, no on je umro. Njegova kći nije se javljala 30 godina, no sad vodi parnicu sa mnom, pa vas molim da mi pogledate hoću li išta uspjeti jer živim u toj kući i plaćam sve obaveze. Neka vas dragi Bog čuva od zla. Unaprijed zahvaljujem na odgovorima.

šifra: zabrinuta majka

Odgovor:

Draga gospođo, vidim da ste jako iscrpljeni i da ste propatili u životu, koji vam je i u prošlosti bio jako loš i veoma kompliciran. To ste prošli i to je sad iza vas. No puni ste negativne energije i borili ste se svim snagama i hrabro se odupirali. Kći vam je u jako lošem braku i vrlo teško će ostati s mužem. Već su se nekoliko puta razilazili i bili razdvojeni, no ona je naivna, pa zet radi što god mu padne na pamet. Voli puno izlaziti, avanturist je i ne voli da je na jednome mjestu. Kći i s njim i djetetom pokušava doći na kraj, ali ovdje vidim i dalje probleme te neće ostati zajedno. Njoj poslije vidim stabilnog čovjeka, mirniji život i posao. S ovim trenutno nema nikakvu budućnost.

Što se tiče vaše parnice, sudski i zakonski imate pravo na diobu. Pa ne može vas istjerati iz kuće, gdje je bila 30 godina, nije ni znala ni brinula se o ocu. To odvjetniku svom recite neka istakne u obrani. Ne vidim, a i zakonski vam ne može oduzeti petnaest godina dok ste bili u braku s njenim ocem, služili ga, mučili se, a na kraju vi ste i zakonski vjenčana supruga. Ne odustajte od svoga, do kompromisa mora doći. Nazovite me prije ročišta. Obratite pažnju na zdravlje, cirkulaciju, žuč, kralježnicu. Uz kontrolu i terapiju bit ćete dobro. Vidim napredak i za vas i kćer u iduće četiri godine. Sretno.

