'Kolege na poslu sklone su klevetama i zbog toga mi pati zdravlje. Ni financije nisu bajne'

Dragi Mevludine,

zabrinjava me stanje na poslu zbog kojeg trpi moje zdravstveno stanje. Naime, okružen sam ljudima koji su skloni klevetama, ogovaranjima i raznim spletkama. Jako sam razočaran i pun crnih misli. Brinu me i financije koje nisu baš najbolje. Hoće li se sve to završiti pozitivno? Hoću li napokon imati sreće i u ljubavi? Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.

šifra: zabrinut i razočaran

Foto: Alen Vuković

Odgovor:

Mladi gospodine, vi ste previse tašti, osjetljivi i vrlo promjenjivog raspoloženja. Vrlo ste uredni i pedantni, ali često nervozni i napeti. Istina je da vas često i previše muči što okolina govori. No nemojte da vas zabrinjava što drugi ljudi misle i govore, oni gledaju tuđa posla, a svoja ne. No u biti svi imaju problema, samo što ih neki vješto kriju i prave se važni. Zapamtite da oni koji previše ulaze u tuđe živote zapravo nemaju i ne žive svoj.

Ne uzimajte previše srcu što vam je tko rekao, na jedno uho unutra, na drugo van. Vi ste mlad i dopadljiv muškarac pa se malo potrudite do iduće godine jer vas vidim u vrlo dobroj i pozitivnoj vezi s vrlo finom te stabilnom djevojkom. Vidim vam brak i djecu te sve ostalo u iduće dvije godine. Ostvarit ćete se na mnogim poljima i bit ćete mnogo bolje nego danas. Nedostaje vam malo samopouzdanja, poradite na tome, no ne obraćajte pažnju na tračeve, izbjegavajte takve ljude i sve će sjesti na svoje mjesto. Sretno.

