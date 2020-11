Par je ubrzo saznao i da Samantha nosi blizance, ali tu nije bio kraj Eliyanahinim predskazanjima.

- Malena nam je rekla da \u0107e datum dolaska blizanaca biti isti kao i na\u0161 ku\u0107ni broj. I uistinu, broj iznad na\u0161ih vrata je 10, a u bolnici su nam rekli da \u0107e bebe do\u0107i 10. srpnja. Ipak, Elijanah nam je rekla da \u0107e bebe do\u0107i i prije toga. Za\u010dudilo me kako je to\u010dna bila. Pitala sam ju kako to sve zna i opet mi je odgovorila da joj je Bog rekao. Iako mi je to bilo \u010dudno, ipak me i smirilo jer sam se bojala da \u0107u mo\u017eda opet pobaciti - ispri\u010dala je Samantha.

Ameliah i Levi zaista su ro\u0111eni ranije, 17. travnja i s njima je sve bilo u redu.

- Bili su tako maleni da ste ih mogli staviti na dlan. Lije\u010dnici su nam rekli da \u0107e\u00a0bebe imati dobru \u0161ansu za pre\u017eive ako preguraju prva 24 sata, a to se i dogodilo - prisjetila se Samantha za The Sun.

Blizanci su u bolnici ostali 61 dan, a danas je cijela obitelj kod ku\u0107e na okupu.

\u0160to se ti\u010de Eliyanahinih predskazanja, Samantha je u \u0161ali rekla kako \u0107e ju sad probat nagovoriti da joj ka\u017ee brojeve za loto.