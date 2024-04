Keltski horoskop: Otkrijte koji ste znak i što to govori o vama

Kelti su imali vlastiti horoskop s 13 znakova prema kojemu svakom znaku pripadaju odgovarajuće drvo i osobine, a prema tjednu rođenja određuje se i podtip znaka. U svakom znaku postoje dva podtipa: mladi Mjesec koji obuhvaća ljude rođene u prva dva tjedna znaka i puni Mjesec u posljednja dva tjedna.

Breza (24. 12. - 20. 1.)

Keltski simbol: Bijeli jelen

Vladajući planet: Sunce

Boja: Bijela

Ovaj znak se po keltskoj tradiciji povezuje s nevinošću i čistoćom, a predstavlja ponovno rođenje i obnovu jer je prvo stablo koje lista nakon zime. Oni koji su rođeni u prvom dijelu Breze su impulzivni i vrlo emocionalni, ali i subjektivni. Isto tako, oni koji su rođeni u prvom dijelu znaka su samodisciplinirani, djeluju vrlo rezervirano i praktično u pristupu životu. Oni koji su rođeni u drugoj polovici ovoga znaka su neozbiljniji i prepuštaju se sanjarenju. Iako mogu djelovati krhko i osjetljivo, oni su jaki. Lako stječu naklonost drugih i omiljeni su u društvu, a briljiraju i u poslu. Njihove pozitivne strane su odlučnost i vjera u sebe te u svoje postupke. Vrlo su uporni, pa jako rijetko odustaju od svojih ciljeva. Odani su i pouzdani u svim područjima života, a obožavaju raditi.

Ozbiljnije i snažnije veze te naposljetku i brak ostvarit će kasnije od drugih jer se bore s pronalaženjem partnera koji će u potpunosti odgovarati njihovim strogim kriterijima.

Loša strana im je što su jako pesimistični, a krizne situacije rješavaju postavljanjem visokih ciljeva i pronalaskom svrhe u svakoj promjeni.

Oskoruša (21. 1. - 17. 2.)

Keltski simbol: Zeleni zmaj

Vladajući planet: Uran

Boja: Crvena

Kelti su vjerovali da je oskoruša drvo koje šapće, a njezini plodovi štite od zlih sila. Isto tako, prema keltskom vjerovanju ovo je magičan znak koji se jako dobro brani od uroka i vračanja. U ovom znaku rođeni su ljudi s vizionarskim umom te dobrotvorci i humanisti. Jako su temperamentni, a radi svoje tvrdoglavosti lako se posvađaju.

Oskoruša se jako dobro koristi intuicijom i odlučuje u skladu s njom.

Nisu romantični, iako tako djeluju zbog svoje ljubaznosti i topline. U ljubavi se jako teško vežu jer iznimno cijene svoju slobodu.

Oni koji su rođeni u prvom dijelu oskoruše su jako nestrpljivi pa pate zbog frustracija. Stidljivi su te im treba dulje da se opuste u novom društvu. Imaju problema sa slušanjem autoriteta.

Njihov smisao za humor je vrlo neobičan, a nije im strano našaliti se i u neprimjerenoj ili ozbiljnoj situaciji. Kako obožavaju šale, mnogi im kažu da su cirkusanti. No humor im je zapravo obrambeni mehanizam.

Oni koji su rođeni u posljednja dva tjedna vladavine oskoruše jako vole pričati pa lako pronalaze nove prijatelje. Skloni su obećati brda i doline te često ne razmišljaju o tome kako će izvršiti ta obećanja. No to nikako neće umanjiti njihovu popularnost u društvu jer se, prije svega, jako dobro znaju obraniti od prijetnji i znaju kako odgovoriti na svako pitanje ili provokaciju.

Maslina (18. 2. - 17. 3.)

Keltski simbol: Konj ili more

Vladajući planet: Neptun

Boja: Zelena

Rođeni u znaku Masline u svakom trenutku mogu preokrenuti svoju narav, tako da s njima nikad ne znate na čemu ste. Prevrtljive su prirode i teško je uočiti njihovu pravu ćud i motive. Umjetničke su duše i prave se čvrstima, no zapravo su ranjivi i osjetljivi.

Masline koje su rođene u prvoj polovici znaka su impulzivnije, a često se boje vanjskog svijeta, zbog čega se povlače u sebe. Obožavaju svoju slobodu pa im prijateljstva i ljubavni odnosi nisu visoko na listi prioriteta, iako imaju puno prijatelja.

Oni koji su rođeni u posljednja dva tjedna ovoga znaka su otvoreni i neizmjerno velikodušni prema drugima, no često su lakovjerni i naivni pa mogu upasti u probleme. Njihovo je mišljenje teško promijeniti i vjerni su svojim stavovima, a i jako su stabilni. Dosljedni su i posjeduju neizmjernu energiju koju ulažu u ostvarenje ciljeva.

Javor (18. 3. - 14. 4.)

Keltski simbol: Pentagram

Vodeći planet: Mars

Boja: Ljubičasta

Javori su vrlo snažni i cilj im je osvojiti svijet. Strastveni su i otvoreni za nove ljubavne prilike. Kroz život ih vodi hrabrost i suočavanje s izazovima. Nepokolebljivi su i teško ih je slomiti pa su idealni saveznici ili životni partneri. Veliki su avanturisti i njihov duh je nemiran.

Oni koji su rođeni u prvoj polovici ovoga znaka su nemirni i neodlučni, ali ih hrabrost i iskrenost spašavaju te izvode na pravi put. Često nisu svjesni posljedica svojih odluka pa upadnu u probleme. Šarmantni su i društvo ih voli.

Javori koji su rođeni u posljednjoj polovici ovoga znaka uvjerljivi su pojedinci koji posjeduju jake argumente za svaki svoj postupak. Uporni su i hrabri pa će zbog toga postati vrlo uspješni u svim područjima života.

Vrba (15. 4. - 12. 5.)

Keltski simbol: Zmija

Vladajući planet: Mjesec

Boja: Plava

Pripadnici ovoga znaka teško upoznaju nove ljude jer su prilično povučeni i rijetko pričaju o svojim problemima. Nikad se ne žale, a imaju dobro pamćenje koje im donosi pozitivne stvari u životu. Uz memoriju, upornost je njihova najveća vrlina. Posvećeni su obitelji, a i rano će je zasnovati. Često žive blizu vode, što je glavna karakteristika ovog drveta, a Mjesečeve mijene utječu na njihovo raspoloženje i osjećaje.

Vrbe koje su rođene u prvom dijelu ovoga znaka sklone su iznenadnim promjenama raspoloženja koje potiču nepouzdana ponašanja poput kroničnog kašnjenja, nervoze i depresije. Unatoč tome, prilagodljivi su i društvo ih rado prihvaća.

Vrbe koje su rođene u drugoj polovici ovoga znaka često ignoriraju dobre savjeta i uvijek rade što žele. No i njima je plus to što su jako snalažljivi i dobro pamte.

Glog (13. 5. - 9. 6.)

Keltski simbol: Kalež

Vladajući planet: Vulkan

Boja: Ružičasta

Oni koji su rođeni u ovome znaku su inovativni, talentirani i sve im ide od ruke. Lako prihvaćaju promjene i brzo se prilagođavaju. Njihova je prednost prepoznavanje slabosti drugih ljudi, a zbog toga su uspješni u poslu. Ipak, nisu zli ili nemilosrdni, nego samo znaju povući pametne poteze. Ovaj znak je znak plodnosti, zbog čega njegovi pripadnici imaju razumijevanje za druge i lako se prilagođavaju drugima.

Oni koji su rođeni u prvoj polovici znaka impulzivni su i senzualni. Organizirani su i sve stižu na vrijeme. Karizmatični su i lako komuniciraju, pa ih privlače poslovi u kojima te osobine dolaze do izražaja. Kako stare izgledaju sve bolje.

Onima koji su rođeni u posljednjoj polovici znaka imaju drugačiji pristup svemu, pa je mnogima teško pogoditi što oni misle ili osjećaju. Uporni su i hrabri pa lako dolaze do ciljeva.

Hrast (10. 6. - 7. 7.)

Keltski simbol: Bijeli konj

Vladajući planet: Jupiter

Boja: Crna

Optimistični su, puni ideja i pozitivni bez obzira na posljedice. Jedini problem im je nedostatak diskrecije.

Velikodušni su i dobri prijatelji, a pri pojavi problema su mirni i sabrani.

Oni koji su rođeni u prvoj polovici znaka skloni su financijskim problemima, u koje često upadaju, ali ih i brzo rješavaju. Vole filozofirati i pametovati drugima, no znaju biti vrlo naivni i lako poklanjati osjećaje ljudima koji to ne zaslužuju.

Hrastovi koji su rođeni u drugoj polovici znaka manje su skloni financijskim problemima. Iznimno su velikodušni i imaju urođen instinkt za preživljavanje. Često čine stvari koje drugima izgledaju nemoguće te su poznati po svojim sposobnostima vođe.

Božikovina (8. 7. - 4. 8.)

Keltski simbol: Jednorog

Vladajući planet: Zemlja

Boja: Siva

Oni koji su rođeni u znaku Božikovine nisu skloni riziku i uvijek igraju na sigurno. Imaju važan spoj osobnih kvaliteta pomoću kojih grade svoj čvrsti karakter. Logika ih vodi pri odlučivanju, a zbog nje će zanemariti i ono za čime inače žude.

Oni koji su rođeni u prvoj polovici ovoga znaka jako dobro znaju s novcem, izrazito su emotivni, maštoviti, optimistični i suosjećajni. Jedina im je mana ta što se nakon razočaranja ponašaju paranoično i pesimistično.

Pripadnici znaka koji su rođeni u drugoj polovici vladavine ovoga znaka posvećeni su snovima i ambicijama. Uvijek su u svemu prvi te su vođe. Tradicionalisti su i cijene visoke moralne vrijednosti kojih se i sami pokušavaju pridržavati.

Lješnjak (5. 8. - 1. 9.)

Keltski simbol: Dugin losos

Vladajući planet: Merkur

Boja: Smeđa

Oni koji su rođeni u znaku lješnjaka dobro prosuđuju. Intelektualci su, odlični planeri i organizatori, pa njima teško može nešto promaknuti. Usmjereni su na stjecanje znanja, a jako su posvećeni obrazovanju koje iznimno cijene. Što se tiče ljubavi, iskreni su i brižni.

Oni koji su rođeni u prvoj polovici ovoga znaka tragaju za znanjem. Jedina im je mana ta što se čini da njihovoj znatiželji nema kraja, pa ponekad zbog toga upadaju u nevolje. Dobro opažaju i sude o ljudskim karakterima. Zato imaju malo prijatelja, ali pomno ih odabiru.

Lješnjaci rođeni u drugoj polovici temperamentniji su od ostalih i ne teže toliko znanju. Jako su dobri govornici, zbog čega često postaju poznati. Njihove mane su preosjetljivost i hiperaktivnost. Mnogi znaju da oni jamče diskreciju pa im često povjeravaju svoje tajne i probleme. Usmjereni su na zaštitu svojih bližnjih, prema kojima gaje snažne osjećaje.

Loza (2. 9. - 29. 9.)

Keltski simbol: Bijeli labud

Vladajući planet: Venera

Boja: Narančasta

Oni koji su rođeni u keltskom znakom Loze imaju senzualan i dubok odnos sa samom prirodom. Vrlo su emocionalni, vole si sve unaprijed isplanirati i slijepo se držati zadanih odluka. Ponekad su jako samokritični, a u ljubavnim vezama strastveni. Općenito, ljudi rođeni u ovom znaku znaju kako stvoriti stabilnost u životu i iskoristiti prilike koje im se pružaju.

Oni koji su rođeni u prvoj polovici ovoga znaka jako su emotivni i imaju puno energije za ostvarenje životnih ciljeva. Mane su im što su jako nervozni.

Oni koji su rođeni u posljednjem dijelu znaka su jako suosjećajni, zbog čega lakše postižu ravnotežu u životu. Njihova je mana što ih je prilično teško shvatiti, kao i teška narav koja dolazi do izražaja u stresnim situacijama.

Bršljan (30. 9. - 27. 10.)

Keltski simbol: Leptir

Vladajući planet: Mjesec

Boja: Tamnoplava

Bršljan je talentiran na više područja, pa redovito dobiva pohvale i nagrade od okoline. Oni su pojedinci koji uspješno stvaraju osebujan stil, pa čak i ako to znači kršenje društvenih pravila.

Rođeni u prva dva tjedna znaka radikalni su mislioci s urođenim umjetničkim talentom. Mana im je neodlučnost koja koči njihov uspjeh. Osjećajni su, a i vrlo zaljubljive prirode.

Kasnije pripadnike ovoga znaka krasi velika odlučnost i zbog toga su u životu uspješniji. Prema drugima su velikodušni, a u pogledu financija oštroumni.

Općenito, ovaj znak se jako dobro zna ‘progurati’ na različita mjesta i steći poznanstva koja mu kasnije pomažu u ostvarenju poslovnog uspjeha.

Trska (28. 10. - 24. 11.)

Keltski simbol: Bijeli lovac

Vladajući planet: Pluton

Boja: Zelena

Pripadnici ovoga znaka imaju snažan duh koji ih spašava od dramatičnih situacija u koje često upadaju. Poznati su po svojoj hrabrosti, čak i ako to situacija ne zahtijeva. Imaju snažnu maštu, a potrebno im je više samokontrole. Općenito ovaj znak ima puno snažnih osobina koje mu pomažu da lakše prolazi kroz život. Rođeni u prva dva tjedna znaka veliki su ljubitelji luksuza, na što znaju potrošiti cijelo bogatstvo. Nisu skloni kompromisu te su vrlo teškog karaktera.

U ljubavi su prilično posesivni i ljubomorni.

Kasniji pripadnici ovoga znaka su natjecateljskoga duha i nadmetanje s drugima im je velika motivacija. Nemaju financijske probleme i imaju jako dobru moć uvjeravanja.

Bazga (25. 11. - 23. 12.)

Keltski simbol: Crni konj

Vladajući planet: Saturn

Boja: Crvena

Glavna odlika Bazge jest da se njezini pripadnici razvijaju i uče kroz cijeli život. Često su nemirni i hiperaktivni, što im odmaže u životu. U mladosti svoju energiju troše na isprazne stvari i ljude, no kasnije uče i okreću se duhovnoj strani života. U ljubavi su otvoreni, ali se teško u potpunosti prepuštaju.

Rođeni u prvoj polovici su otvoreni i impulzivni. Sjajni su govornici koje boli nepravda, pa je žele ispraviti i zaštititi one slabije.

Ljudi rođeni u posljednjem dijelu vladavine znaka imaju velike ambicije. Ako ih uspiju ostvariti, to im obično donosi veliko bogatstvo. Financijska im je sigurnost bitna stavka, a tek nakon što nju ostvare mogu se posvetiti emocionalnim dijelu života. Brzo se prilagođavaju svemu što im donosi korist u životu. Slobodnog se vremena odriču kako bi se posvetili završavanju poslova.