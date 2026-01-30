Khloé Kardashian ima strašnu sarmasofobiju, nije što mislite...

Khloé Kardashian (41) otkrila je da se bori s kroničnom sarmasofobijom, što je intenzivan, iracionalan strah od izlazaka, ljubavi ili romantične intimnosti, navodi Psychology Today. To može dovesti do značajnog izbjegavanja intimnosti i tjeskobe, ali se često može uspješno kontrolirati terapijom.

Kod nje su vjerojatni okidači za to stanje bili učestali ljubavni brodolomi. Naime, varali su je Tristan Thompson, s kojim ima dvoje djece, kćer True (7) i sina Tatuma (3), kao i bivši suprug Lamar Odom.

Daily Mail je razgovarao s psihologom iz Beverly Hillsa, dr. Levineom, o njezinim poteškoćama.

- Strah od izlazaka nakon što ste više puta bili povrijeđeni u prošlosti sasvim je normalan. Trebala bi si dati vremena da preboli svoja traumatična ljubavna iskustva. Često ljudi kojima je srce iznova slomljeno izbjegavaju ulazak u nove veze. Umjesto toga, intenzivno se fokusiraju na posao ili djecu ili oboje. Kada Khloé ponovno bude spremna za dejtanje, mogla bi pokušati s terapijom izlaganja. To je način da se postupno suočava sa strahom, polako, primjerice kroz ‘probne’ izlaske tijekom dana - rekao je dr. Levine.

Dodao je da pomaže i kognitivno-bihevioralna terapija.

- Ovaj oblik terapije najkorisniji je za istraživanje korijena straha. Može se zapitati što je zapravo koči. Je li to strah od prevare? Strah od odbijanja? Strah od ranjivosti? To zahtijeva rad jer morate pogledati unatrag, u prošlu bol, ali na kraju se isplati jer liječi - kazao je.

Krajem prošle godine Khloé je otkrila da se nije seksala tri godine nakon prekida s košarkašem Thompsonom, a sada je u podcastu rekla da joj je pomisao na ponovno dejtanje 'zastrašujuća'.

- Sada se osjećam sigurno tu gdje jesam. A mrzila sam kako sam se osjećala prije. Ne želim se vratiti na to mjesto. Ali ne mogu ovako živjeti zauvijek. Bojim se toga što se toliko bojim. Ima li to smisla? Možda trebam ići na terapiju zbog toga - rekla je tijekom podcasta.

Khloé je bila u braku s Lamarom Odomom od 2009. do 2013. godine. On se nedavno prijavio na rehabilitaciju nakon uhićenja zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Što je sarmasofobija?

Sarmasofobija je intenzivan strah od izlazaka ili stvaranja romantičnih odnosa. Uključuje iracionalnu tjeskobu i izbjegavanje potencijalnih romantičnih susreta zbog različitih temeljnih faktora, poput prošlih trauma, niskog samopouzdanja ili straha od odbijanja. Osobe sa sarmasofobijom mogu doživjeti značajnu nelagodu i poteškoće u svakodnevnom životu jer se teško upuštaju u ili održavaju romantične veze. Važno je potražiti stručnu pomoć ako taj strah značajno utječe na opće blagostanje.

Kod nekih ljudi to može biti privremena faza koja se javlja zbog specifičnih životnih okolnosti ili iskustava. Međutim, kod drugih može potrajati dulje i postati duboko ukorijenjena. Trajanje sarmasofobije može ovisiti o različitim faktorima, poput razine anksioznosti, trauma iz prošlih veza ili dostupnosti odgovarajuće podrške i liječenja.

Važno je zapamtiti da traženje stručne pomoći i suočavanje sa strahom od izlazaka i odnosa povećava šanse za prevladavanje sarmasofobije. Kroz terapiju pojedinci mogu steći uvid, razviti strategije suočavanja i raditi na izgradnji zdravijih obrazaca odnosa.

Terapija izlaganja

Terapija izlaganja je tehnika koja uključuje postupno i sigurno izlaganje osobe situacijama ili podražajima kojih se boji. U kontekstu sarmasofobije, terapija izlaganja može pomoći osobama da se suoče sa strahom od dejtanja i romantičnih veza kroz postupno povećavanje izloženosti takvim situacijama.

To može uključivati aktivnosti poput probnih izlazaka, sudjelovanja na društvenim događanjima ili vježbi igranja uloga s terapeutom. Cilj je smanjiti osjetljivost na strah, izazvati negativna uvjerenja i izgraditi samopouzdanje u snalaženju u situacijama dejtanja. Važno je raditi s educiranim terapeutom koji je specijaliziran za terapiju izlaganja kako bi pristup bio strukturiran i podržavajući.

Utjecaj na obiteljske i prijateljske odnose

Sarmasofobija može neizravno utjecati i na obiteljske ili prijateljske odnose. Strah od dejtanja može okupirati misli i energiju, što otežava potpuno uključivanje u druge odnose.

Osoba može davati prioritet izbjegavanju romantičnih situacija umjesto ulaganja vremena i truda u obiteljske i prijateljske veze, što može dovesti do osjećaja udaljenosti ili smanjene emocionalne dostupnosti. Prevladavanjem sarmasofobije oslobađa se mentalni i emocionalni prostor za zdravije i ispunjenije odnose.

Utjecaj na posao i profesionalni život

Strah od romantičnih odnosa može dovesti do toga da osoba daje prednost poslu ili karijeri kao mehanizmu izbjegavanja ranjivosti ili mogućeg odbijanja. Iako to može pomoći kao kratkoročna strategija, dugoročno može ograničiti osobni rast, društvene veze i ravnotežu između posla i privatnog života.

Terapija može pomoći osobama da istraže kako ovaj strah utječe na njihov profesionalni život te razviju strategije za usklađivanje osobnih i karijernih ciljeva.