Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
NOVI POČETAK

Kina je plesom robota i pravim spektaklom ušla u godinu Konja

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Kina je plesom robota i pravim spektaklom ušla u godinu Konja
Foto: Tyrone Siu

Kina je u ponoć u utorak, odnosno 17 sati u ponedjeljak po srednjoeuropskom vremenu, gala dočekom s robotima koji plešu i živopisnom nastupima proslavila ulazak u novu godinu, godinu Konja

Admiral

Kineska državna televizija je prenosila tradicionalan novogodišnji gala doček, na kojem su nastupili američka pop zvijezda Lionel Richie i zvijezda akcijskih filmova Jackie Chan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Redatelj 'Svadbe': Ljudima je trebala komedija, film koji će ih pokrenuti 01:00
Redatelj 'Svadbe': Ljudima je trebala komedija, film koji će ih pokrenuti | Video: 24sata/Pixsell/PROMO

Kineska nova godina, poznata i pod nazivom Proljetni festival, temelji se na tradicionalnom lunarnom kalendaru pa se svake godine obilježava na različite datume, krajem siječnja ili početkom veljače.

A temple worker arranges incense sticks at a temple on the eve of the Chinese Lunar New Year, in Hong Kong
Foto: Tyrone Siu

Proljetni festival se ne slavi samo u Kini, već i u posebnoj administrativnoj regiji Hong Kong, demokratskom otoku Tajvanu i drugim azijskim zemljama.

PROMO Kina je prešla čak 80 posto internetske dostupnosti
Kina je prešla čak 80 posto internetske dostupnosti

Gala doček s pedantnom koreografijom, pjesmom, plesom i kabaretskim točkama, svake godine je najgledaniji događaj u zemlji, a smatra se i prilikom da se stekne uvid u zamisli i ambicije vladajuće Komunističke partije.

Nakon naveliko hvaljenog nastupa 2025., humanoidni roboti različitih kineskih razvojnih tvrtki su i ove godine plesali na pozornici, izvodeći salta i vježbajući kung-fu.

A person lights an incense stick at a temple on the eve of the Chinese Lunar New Year, in Hong Kong
Foto: Tyrone Siu

Humanoidni roboti su dio "novih produktivnih snaga" Pekinga, što je marksistički pojam koji se odnosi na sve visokotehnološke industrije od umjetne inteligencije do bespilotnih letjelica i električnih vozila kojima Kina planira ojačati svoje gospodarstvo.

People gather in a busy street decorated for the upcoming Lunar New Year, in Beijing
Foto: Maxim Shemetov

Prema lunarnom kalendaru, konj je jedan od 12 znakova zodijaka. Astrolozi kažu da simbol predstavlja snagu i neovisnost, ali i impulzivno ponašanje te tvrdoglavost. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Grudi joj rastu iz dana u dan: 'Više im ne znam veličinu, nosim grudnjake po mjeri'
PRIHVATILA JE SVOJE STANJE

FOTO Grudi joj rastu iz dana u dan: 'Više im ne znam veličinu, nosim grudnjake po mjeri'

Model i fotografkinja Nina Phoenix već godinama govori o svojem zdravstvenom stanju - gigantomastiji. Zbog ovog stanja, grudi joj prekomjerno rastu svakim danom, no Nina je prihvatila situaciju
Dnevni horoskop za ponedjeljak 16. veljače: Rakovi pripazite na financije, Vodenjaci slave...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za ponedjeljak 16. veljače: Rakovi pripazite na financije, Vodenjaci slave...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 16. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Što znače tetovaže Lelekica? Sicanje je drevni običaj kojim su Hrvatice iz BiH spašavale živote
PORUKA IZA TETOVAŽA

Što znače tetovaže Lelekica? Sicanje je drevni običaj kojim su Hrvatice iz BiH spašavale živote

Sicanje, poznato i kao bocanje ili križićanje, tradicionalni je običaj tetoviranja koji se prakticirao među katoličkim Hrvatima, ponajviše u središnjoj Bosni, ali i u dijelovima Hercegovine i Dalmacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026