Time je Zhong postao \u0161esti najbogatiji \u010dovjek na planeti. Njegove dionice su tijekom prva dva dana trgovanja na burzi ove godine porasle za 18 posto, a u odnosu na rujan pro\u0161le godine to je skok od 200 posto. Samo u srijedu su vrijedile 0,9 posto vi\u0161e nego na po\u010detku godine.

Ovo je tek drugi put da se Kinez probio na svjetsku ljestvicu najbogatijih. Nekretninski tajkun Wang Jianlin je 2015. godine bio na osmom mjestu, a nitko iz Kine nije se na Bloombergovoj listi lansirao tako visoko od 2012. godine otkad ona postoji.

Zhongov lokalni nadimak je Usamljeni vuk jer izbjegava sudjelovati u raznim poslovnim grupama ili politici. U travnju je preuzeo proizvo\u0111a\u010da cjepiva Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. \u010dije su dionice od tada porasle za vi\u0161e od 2.800 posto.

Zhong je pro\u0161loga tjedna s prijestolja svrgnuo najbogatijeg \u010dovjeka Azije Mukesha Ambanija iz Indije i blizu je ulaska u rijetko carstvo pojedinaca vrijednih vi\u0161e od 100 milijardi dolara. Buffett je izvan te skupine s bogatstvom od 86,2 milijarde dolara, ali osniva\u010d Berkshire Hathaway Inc. od 2006. godine podijelio je vi\u0161e od 37 milijardi dolara dionica.

Ulaga\u010di uzimaju kineske potro\u0161a\u010dke dionice dok zemlja pokazuje da se oporavlja od Covid-19.

Zhong je tako\u0111er pomogao i svojim ro\u0111acima da postanu milijarderi. Temeljem pro\u0161logodi\u0161njeg prospekta o vlasni\u010dkim udjelima, jasno je da njegova mla\u0111a sestra Zhong Xiaoxiao i troje bra\u0107e i sestara njegove supruge dr\u017ee po 1,4 posto udjela u Nongfuu u vrijednosti od 1,3 milijarde dolara. Tvrtka je stvorila na desetke milijuna\u0161a, uklju\u010duju\u0107i jo\u0161 vi\u0161e Zhongove rodbine i zaposlenika.

Iako je Covid-19 naru\u0161io ve\u0107i dio globalne ekonomije u 2020. godini, za ultrabogate na svijetu bila je to samo jo\u0161 jedna dobra godina. Oko 500 najbogatijih ljudi svijeta svojem bogatstvu su dodali 1,8 trilijuna dolara i do kraja godine vrijedili su zajedno 7,6 trilijuna ameri\u010dkih dolara. Zhong, najve\u0107i dobitnik iz Azije, zaradio je vi\u0161e od 71 milijardu dolara, najvi\u0161e nakon Elona Muska iz Tesla Inc. i Jeffa Bezosa iz Amazon.com Inc.

Iznimka u tom svijetu ultrabogatih je Jack Ma, donedavno najbogatiji \u010dovjek u Aziji. Otkako su kineski regulatori torpedirali inicijalnu javnu ponudu tvrtke Ant Group Co. od 35 milijardi dolara, nije se pojavljivao u javnosti. Njegova neto vrijednost pala je za oko 10 milijardi dolara od listopada i sada je 25. najbogatiji \u010dovjek na svijetu.

