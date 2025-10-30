Vlasnici i supružnici Ivy i Alex Wang ugostili su nas u svom kineskom restoranu i objasnili zašto Kinezi vole ljuto, što Hrvati kod njih najviše jedu i kako izgleda tradicionalni ritual ispijanja čaja
BISTRO I ČAJANA JING YUAN PLUS+
Kineski restoran u Gajnicama je hit! Naš ljuti hot pot i hrvatska janjetina su idealan su spoj
Čitanje članka: 7 min
U tihoj zagrebačkoj ulici u Gajnicama skriva se čarobno mjesto – restoran i čajana Jing Yuan, iz kojeg dopiru zavodljivi mirisi kineskih delicija. Iza njega stoje supružnici Ivy i Alex Wang, koji svojim gostima ne poslužuju samo jelo, već i priču – priču o tisućljetnoj kulturi, mirisu čaja i sudbini koja ih je dovela upravo ovdje, u srce Hrvatske. Posjetili smo ih kako bismo otkrili tajne njihove kuhinje i saznali kako je Hrvatska postala njihov dom.
