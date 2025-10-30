Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
BISTRO I ČAJANA JING YUAN PLUS+

Kineski restoran u Gajnicama je hit! Naš ljuti hot pot i hrvatska janjetina su idealan su spoj

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 7 min
Kineski restoran u Gajnicama je hit! Naš ljuti hot pot i hrvatska janjetina su idealan su spoj
Zagreb: Kineski restoran i čajana Jing Yuan Teahouse u Gajnicama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vlasnici i supružnici Ivy i Alex Wang ugostili su nas u svom kineskom restoranu i objasnili zašto Kinezi vole ljuto, što Hrvati kod njih najviše jedu i kako izgleda tradicionalni ritual ispijanja čaja

U tihoj zagrebačkoj ulici u Gajnicama skriva se čarobno mjesto – restoran i čajana Jing Yuan, iz kojeg dopiru zavodljivi mirisi kineskih delicija. Iza njega stoje supružnici Ivy i Alex Wang, koji svojim gostima ne poslužuju samo jelo, već i priču – priču o tisućljetnoj kulturi, mirisu čaja i sudbini koja ih je dovela upravo ovdje, u srce Hrvatske. Posjetili smo ih kako bismo otkrili tajne njihove kuhinje i saznali kako je Hrvatska postala njihov dom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Zbog čega je s njima teško biti u vezi: Ovna muči bijes, Blizanci su nepouzdani, Vaga manipulira
LJUBAVNE MANE

Zbog čega je s njima teško biti u vezi: Ovna muči bijes, Blizanci su nepouzdani, Vaga manipulira

Vezama najčešće presuđuje nestanak ljubavi i koncentriranje na mane koje imaju baš svi. Otkrijte pet mana i mogućih uzroka prekida za svaki horoskopski znak
20 znakova da ste u braku ili vezi sa svojom srodnom dušom
NERASKIDIVA VEZA

20 znakova da ste u braku ili vezi sa svojom srodnom dušom

Pronalaženje srodne duše poseban je doživljaj u životu, a ljude veže izuzetna povezanost te sklad u vezi. Radi se o divnoj povezanosti, razumijevanju i podršci
Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka
ASTRO ODNOSI

Je li i kod vas tako? Evo tko je najgori neprijatelj i najbolji prijatelj svakog znaka Zodijaka

Astrologija nam može pomoći razumjeti složene odnose između različitih horoskopskih znakova. Svaki znak ima jedinstvene karakteristike koje ga čine kompatibilnim ili nekompatibilnim s drugim znakovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025