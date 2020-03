Kinez smislio odijelo koje štiti protiv zaraze korona virusom

Dayong Sun kineski je arhitekt i autor odijela Be a Batman koje se sastoji od vlakana oblikovanih poput krila šišmiša, a može se nositi kao ruksak, piše Daily Mail.

Materijal od termoplastike se rasteže i omogućuje stvaranje mjehura oko čovjeka koji ga nosi kako bi se zaštitio od korona virusa. Naprava je opremljena UV svjetlima koja zbog visoke temperature mogu ubiti svaki patogen u zraku, pa čovjek koji je nosi ostaje u sterilnom prostoru. No Svjetska zdravstvena organizacija je istaknula kako UV lampe ne treba koristiti na koži jer taj tip svjetlosti oštećuje kožu i stvara iritacije.

Dizajn odijela imitira šišmiševa krila, životinje koja je navodni krivac za pojavu virusa, no istraživanja su pokazala kako su šišmiši zapravo imuni na zarazu. Smatra se da je razlog u njihovim letačkim sposobnostima, budući da tijekom leta razvijaju temperaturu tijela do 40 stupnjeva Celzijevih te imaju brz metabolizam koji onemogućuje širenje patogena.

- Korona virus ubija temperatura od 56 stupnjeva Celzijevih. Termoplastični premaz djeluje kao vjetrobransko staklo, u njemu su grijači koji otapaju led i snijeg zimi. No još imamo puno posla kako bismo stvorili stvaran proizvod - kazao je Sun novinarima.

Inspiraciju je pronašao u fikcijskom junaku Batmanu te objasnio kako on pomiče granice ljudskih mogućnosti, a činjenica jest da su šišmiši mogući izvor COVID - 19 virusa.

- Šišmiši su sisavci kao i ljudi, sa različitim varijetetima i dugovječnošću, zbog čega su idealan domaćin za korona virus. Promjene temperature tijela im omogućuju da budu nositelji virusa, a istovremeno spriječe njegovo širenje tijelom - kazao je Dayong koji se nada da će uskoro pronaći investitora za svoje odijelo kako bi ono postalo dostupno čovječanstvu, a istovremeno će vlastite usluge ponuditi besplatno.

Be a Batman odijelo je koje osmislio za slučaj epidemije, no ono se može koristiti i kao vlastiti osobni prostor jedanput kad zaraza prođe. Iako stručnjaci još nisu posve sigurni kako se virus širi, vjeruju kako je ključan osobni kontakt sa zaraženim. Dodatno, vjeruju kako je moguće zaraziti se diranjem površina koje je dotaknuo zaraženi te prijenosom virusa do svojih usta ili očiju. Možda nije riječ o zarazi koja se širi udisanjem istog zraka s oboljelim, a Be a Batman nije odijelo koje štiti od prodora zraka, u svakom slučaju limitira izravni kontakt s drugim ljudima.

Stručnjaci su nedavno otkrili da je trenutačni soj korona virusa nastao prije 16 godina u populaciji šišmiša, no ne znaju točnu lokaciju spilje iz koje je sve krenulo. Pretpostavljaju kako je riječ o spilji koja se nalazi najmanje 1700 kilometara od Wuhana u pokrajini Yunnan. Virologinja koja je vodila to istraživanje, Shi Zhengli, tvrdi i kako tri posto stanovnika koji žive u okolici te spilje imaju imunitet na virus. Stoga ističe da je isti soj već cirkulirao među ljudima te da postoji mogućnost imunizacije.

COVID - 19 je do sad ubio oko 1000 ljudi, a zaraženo ih je više od 45.000 diljem svijeta od početka epidemije u prosincu. Smatra se da je središte epidemije tržnica u Wuhanu te da je virus prešao sa životinje na čovjeka, no nisu uspjeli otkriti koja je životinja bila prijenosnik. Šišmiši su poznati kao nosioci korona virusa, pa su stoga vjerojatni krivac, kao i zmije te ljuskavci.