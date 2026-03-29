Kiša nije pokvarila 17. Proljetni vašar u Karancu: 'Princeza pušnice' oborila je rekord

Na blagdan Cvjetnice, baranjsko etno-selo Karanac ponovno je postalo središte tradicije, okusa i druženja, ugostivši 17. po redu Proljetni vašar
Štandovi su nudili sve ono po čemu je Baranja poznata - od tradicionalnih kolača i domaćeg kruha do vrhunskih suhomesnatih delicija, sireva i drugih autohtonih proizvoda.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Posjetitelji su, unatoč kišobranima, s osmijehom obilazili izlagače, degustirali specijalitete i upijali atmosferu koja iz godine u godinu privlači sve veći broj ljudi.
Središnji događaj dana bio je izbor za “Princezu pušnice”, jedinstveno natjecanje koje već tradicionalno izaziva najviše interesa. Riječ je o izboru najveće i najteže table slanine, a ovogodišnja pobjednica nadmašila je sva očekivanja.
Teška čak 74,3 kilograma, ova impresivna slanina izazvala je pravo oduševljenje okupljenih – na pobjedničko postolje morala su je podići čak petorica odraslih muškaraca.
Vlasnik rekordne “princeze”, proizvedene od bravca starog 12 mjeseci, je klaonica Margić iz mjesta Nijemci. Ovim rezultatom postavljen je novi standard za buduća izdanja vašara, a konkurencija će sljedećih godina imati težak zadatak nadmašiti ovogodišnji rekord.
Unatoč vremenskim uvjetima, Proljetni vašar još je jednom pokazao svoju snagu i važnost za očuvanje tradicije i promociju domaćih proizvoda.
Karanac je i ove godine potvrdio status jednog od najvažnijih mjesta susreta ljubitelja baranjske gastronomije i običaja.
