Kišete tijekom orgazma, dok mislite o seksu ili gledate u svjetlost? Donosimo i zašto

Pretpostavljam da se to događa iz razloga što je orgazam vrsta refleksa, a podražaji se mogu proširiti na druge regije mozga kod osoba koje imaju takvu moždanu organizaciju, rekla nam je neurologinja Maja Roje Novak

<p>Otprilike svaka četvrta osoba osjeća potrebu za kihanjem kad pogleda jarko svjetlo. Drugi kišu nakon orgazma ili kad samo pomisle na seks (da, dobro ste pročitali), a neki imaju napadaje kihanja u blizini životinja ili ako je zrak ispunjen peludom. Naravno, postoji još puno razloga za kihanje, no u osnovi je to reakcija na preopterećenost nosa nekim podražajima.</p><p>- I naši nosevi trebaju 'ponovno pokretanje' kad su preopterećeni, a ovaj biološki ponovni pokretač pokreće sila pritiska kihanja. Kada se kihanje odvija ispravno, ono resetira okolinu unutar nosnih prolaza pa se mogu zarobiti 'loše' čestice udahnute kroz nos. Kihanje se potencira biokemijskim signalima koji reguliraju pokretanje cilija (mikroskopskih dlačica) na stanicama koje oblažu našu nosnu šupljinu - opisali su stručnjaci Saveza američkih društava za eksperimentalnu biologiju u svojem istraživanju objavljenom u časopisu <a href="https://www.sciencedaily.com/releases/2012/07/120731103035.htm" target="_blank">Science Daily</a>.</p><p>- Kihanje počinje u vašim živcima. No, za mnoge od nas postoje česti pokretači kao što su pelud, nečistoće u zraku, životinjske dlake ili slina i tako dalje. Svačiji je živčani sustav u osnovi povezan na isti način, ali signali koji putuju uzduž živaca mogu ići malo drugačijim putovima do i od mozga, što rezultira različitim scenarijima kihanja od osobe do osobe - objasnio je <strong>Neil Kao</strong>, dr. med., specijalist za alergije i astmu iz Centra za alergijske bolesti i astmu u Greenvilleu u SAD-u, a prenosi <a href="http://redonline.co.uk/health-self/a529804/what-happens-when-you-sneeze/" target="_blank">redonline.co.uk</a>.</p><h2>Zašto svjetlost potiče kihanje?</h2><p>Kihanje je jedna od refleksnih radnji našeg tijela koja se događa kada mišići automatski reagiraju na podražaj, bez svjesnog pokretanja. Obično do kihanja dolazi kada neko nadražujuće sredstvo uđe u nos, no ljudi ponekad kišu i ako pogledaju u sunce ili neki drugi jači izvor svjetlosti.</p><p>Dolazi do refleksne reakcije zjenica na jako svjetlo, a sve refleksne reakcije zahtijevaju da se poruka šalje složenim neuronskim putovima u mozgu, prenosi <a href="https://www.livescience.com/32307-why-do-bright-lights-make-me-sneeze.html" target="_blank">livescience.com</a>. </p><p>- Kihanje izbacuje sluz iz nosa, stoga je korisno jer odstranjuje smeće iz dišnog puta, otvara ga i djelomično eliminira mikroorganizme. Gledanje u svjetlost potiče kihanje zato jer je mozak jedna cjelina. Podražaji iz vidnog puta se prekopčaju na neurovegetativni koji regulira primitivne vegetativne reflekse kao što je kihanje - mr. sc. dr. <strong>Maja Roje Novak</strong>, spec. neurolog iz Zagreba.</p><p>Kod nekih ljudi gledanje u jaku svjetlost pomaže da lakše kihnu, na primjer, osjete da bi mogli kihnuti, ali zapravo ne mogu. Tada pogledaju u svjetlost i to kao da bude okidač da do kihanja i osjećaja olakšanja zbog toga ipak dođe.</p><h2>Zašto ljudi zatvaraju oči dok kišu?</h2><p>Ukoliko ste ikada na to obratili pažnju, mogli ste primijetiti da uvijek zatvarate kapke dok kišete, a tako je i kod velike većine drugih ljudi, ako ne i kod svih. Neki se znaju šaliti da se to događa kako im oči ne bi uslijed pritisla izletjele iz glave, no to je ipak nemoguće.</p><p>No, bez obzira na to, kod kihanja se kapci refleksno zatvaraju, a to je pak reakcija mišića u kapcima koji se kod kihanja pokrenu kao i mnogi drugi u tijelu.</p><p>- Ljudi zatvaraju oči dok kišu zato što su to udružene refleksne kretnje kod vegetativnih refleksa - objašnjava dr. Roje Novak. </p><p>- Kihanje kao odgovor na seksualnu želju ili na orgazam bi moglo biti puno češća pojava nego što smo očekivali - kazali su britanski stručnjaci <strong>Mahmood F Bhutta</strong>, specijalist ORL kirurgije i <strong>Harold Maxwell</strong>, umirovljeni počasni viši predavač i savjetnik psihijatar, u svojem istraživanju na tu temu objavljenom u časopisu <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2625373/" target="_blank">Journal of the Royal Society of Medicine</a>.</p><p>Opisali su slučaj muškarca srednjih godina koji je imao nekontrolirane napadaje kihanja čim bi pomislio na seks. Ovaj fenomen kod njega je, kažu, bio prisutan tijekom cijele odrasle dobi.</p><p>- Kad god bi pomislio na spolnost, odmah bi uslijedio napadaj kihanja, bez bilo kakvih rinoloških simptoma prije kihanja. Nije imao psihijatrijskog morbiditeta - napisali su u svojem izvještaju.</p><p>- Mislili smo da je to neobično pa smo pretražili literaturu u potrazi za tom temom. U 19. stoljeću prepoznata je povezanost nosa i genitalija. I Watson 18751. i Mackenzie 1882. primijetili su vezu između seksualnog uzbuđenja i kihanja kod nekih pojedinaca, ali nije bilo vjerodostojnih razloga za taj fenomen. Tada je Fliess, mladi njemački otolaringolog i bliski Freudov prijatelj, razvio svoju teoriju o 'nazalnoj refleksnoj neurozi' povezujući nosnu sluznicu s genitalnim područjima, možda zbog nalaza erektilnog tkiva na oba područja - pojasnili su.</p><p>Spomenuli su i slučaj 69-godišnjeg muškarca opisan u časopisu Journal of American Medical Association 1972. godine. On se žalio na jake napadaje kihanja neposredno nakon što bi doživio orgazam. Bilo je još slučajeva pojedinaca koji bi počeli kihati ako bi počeli fantazirati o seksu i doživjeli vrhunac.</p><p>- Iz sporadičnih izvještaja u medicinskoj literaturi pretpostavili smo da je fenomen kihanja kao odgovor na seksualne ideje ili kao odgovor na orgazam češći nego što je prepoznat. Budući da je to problem koji ne dovodi do morbiditeta i može se smatrati neugodnim za raspravu, o njemu se toliko ne govori - pojašnjavaju autori studije.</p><p>Kažu kako su malo 'pronjuškali' i po internetskim forumima gdje ljudi mogu otvoreno razgovarati o svojim problemima i ostati anonimni. Tamo su naišli na brojne slične slučajeve, s time da se više ljudi požalilo na napadaje kihanja kad pomisle na seks, a kod manjeg broja su ti napadaju uslijedili odmah nakon orgazma. </p><p>- Nitko od njih nije spomenuo da pati od neurološke ili rinološke bolest. Iako nam internetska izvješća ne daju točnu učestalost ovih pojava, naša otkrića sugeriraju da je ona mnogo češća nego prepoznata - napomenuli su istraživači.</p><p>- Pretpostavljam da se to događa iz razloga što je orgazam vrsta refleksa, a podražaji se mogu proširiti na druge regije mozga kod osoba koje imaju takvu moždanu organizaciju - mišljenja je dr. Roje Novak.</p><h2>Ne sputavajte kihanje, može biti opasno?</h2><p>Dok kišemo, zrak kroz naše nosnice leti brzinom do 160 kilometara na sat. Stopiranjem ili sputavanjem kihanja sav pritisak seli se u uši gdje može dovesti do oštećenja, na primjer, puknuće bubnjića. Može uzrokovati gubitak sluha te vrtoglavicu koja neće brzo prestati, prenosi <a href="https://health.howstuffworks.com/human-body/systems/nose-throat/holding-in-sneeze-kill.htm" target="_blank">HowStuffWorks</a>.</p><p>Stradati mogu i krvne žile u očima, odnosno raspuknuti se zbog pritiska, a događa se i da se ošteti dijafragma. Jači nalet pa stopiranje kihanja potencijalna je opasnost od ozlijede vrata, kao i svježe rane kod ljudi koji su nedavno operirali sinuse. U najgorem slučaju dolazi do puknuća žile u mozgu i moždanog udara, što može biti smrtonosno.</p><p>Zato ako vam dođe da kihnete u javnosti, ne sramite se jer cijena koju možete platiti nije vrijedna toga. Umjesto suzdržavanja, stavite maramicu na nos i kihnite 'kao čovjek'. Ne stignete li izvaditi maramicu, nos i usta pokrijte podlakticom ili lijevim dlanom - tako ćete se moći rukovati bude li kasnije potrebno.</p>