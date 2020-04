Vođenje ljubavi u doba korone: Sve tajne vrhunskih ljubavnika

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: 10 lakih načina da si očistite um od raznih nepotrebnih misli

To što ste ste pomalo izolirani od svega, ne znači da se morate odreći strasti. Zapravo, vođenje ljubavi je jedan od najzabavnijih načina borbe sa stresom i jačanja imuniteta.

Kada vas uhvate melankolične misli, svjesno ih preusmjerite na seks pa počnite maštati i planirati - što biste sve sa partnerom ili partnericom danas iskušati. Ideja je puno. Recimo, naručite knjigu Kama Sutra ili potražite te poze na internetu pa svaki dan isprobajte barem jednu, ovisno u kakvoj ste formi.

Inače, Kama Sutra je drevna indijska knjiga koja je prvotno bila namijenjena muškarcima - savjetovala im je kako da održe brak sretnim. Nastala je između 100. i 400. godine i mnoge je usrećila u krevetu.

Točka za strast, i ne, nije G točka

I stari Kinezi su znali kako potaknuti stvari u raznim poljima života pa tako i u krevetu. Radi se o staroj erotskoj tehnici koja garantira nezaboravno seksualno iskustvo. To je zapravo o akupresura, a u ovom slučaju točka odgovorna za strast nalazi se na tabanima.

Pritiskom na tu točku čovjek se oslobađa mišićne napetosti, potiče se protok energije i kolanje krvi. Kako se cirkulacija povećava, tako hranjive tvari brže dolaze svih dijelova tijela. To pak doprinosi rastu senzualnosti, jačeg osjećaja seksepilnosti i živahnosti.

Tehnika se izvodi ovako:

Plačevima snažno pritišćite točke na partnerovim tabanima (prikazane gore u videu) dok se u isto vrijeme glavom približavate njegovim genitalijama i pružate mu oralno zadovoljstvo. Pritisak držite cijelo vrijeme. Kasnije zamijenite uloge. Pritisak na te točke pomaže i kod impotencije.

Jastuk ispod guze i kokosovo ulje

Za početak, potražite erogene zone na partneru i poigrajte se njima. I zapamtite, ono što uzbuđuje vas, možda ne djeluje tako urnebesno na drugu stranu. Istražite partnerovo tijelo i otkrit ćete gdje je najosjetljiviji. To će ujedno biti odlična predigra koja će vas oboje strašno uzbuditi.

Jedna zgodna stvar za bolju penetraciju je - jastuk. Samo ga u ovom slučaju ne stavljate pod glavu, već ispod prsa ili guze, ovisno o pozi koja je 'na meniju'. Stavite ga ispod prsa ako se odlučite na tzv. pseću pozu ili pod guzu kada se radi o misionarskoj. Vjerujte, užitak je puno intenzivniji.

Za više strasti posegnite i za kokosovim uljem. Osim što je prirodni lubrikant, može povećati užitak kada ga zagrijete i laganom masažom nanesete na partnerovu kožu. Upozorenje: Ne koristite kokosovo ulje kao lubrikant u kombinaciji s kondomom jer će može oslabiti njegovu opnu, a tada biste mogli dobiti potomka kojeg niste planirali.

Foto: Dreamstime

Vodite ljubav po cijeloj kući

Kod kuće ste i cijela kuća je vaša, pa to iskoristite maksimalno. Voditi ljubav ne morate samo u krevetu i eventualno na kauču, budite maštovitiji! Sama pomisao na to mnoge uzbuđuje, a i nešto novo u seksu je uvijek dobro došlo. Začinit ćete seksualni život i sitnim igricama.

Recimo, kuhajte posve goli, samo sa pregačom oko sebe - partnera će to jako uzbuditi, ali i vas. Što vam je dalje činiti, to znate i sami. Ukoliko imate djecu, tada toliko slobode nemate, ali i u takvim situacijama prostora za vođenje ljubavi ima, samo morate biti maštoviti.

Kupaona je zgodno mjesto u stanu, možete se zaključati i pustiti vodu pa navaliti jedno na drugo bez straha da će vas djeca uhvatiti u nezgodnom trenutku. Ljubav možete voditi na perilici rublja, pod tušem ili na podu - pobacajte ručnike na pločice i priuštite si nekoliko trenutaka uživanja.

Navedite ga da mu sline cure

Postoje vrlo suptilne situacije koje muškarce mogu toliko uzbuditi da će zaboraviti na sve, možda čak i na nogomet, pivo koje su upravo otvorili ili igricu koja je postala napeta - jer ugledali su nešto još napetije. Pogled na haltere i seksi rublje vjerojatno ne treba posebno isticati jer to je već poznato kao odličan afrodizijak. Ali, poigrajte se malo i, recimo, čistite kuću ili peglajte samo u izazovnom rublju.

Također, muškarcima je vrlo seksi kad žene dodiruju njihove mišiće i čude se koliko su veliki i čvrsti. Tako se osjećaju još muževnijima, a tada im je i seksualni nagon jači. Divite mu se, dajte mu do znanja kako je on za vas najveći muškarac, najljepši, najpametniji, najseksepilniji itd. Htjeli mi to priznati ili ne, svi mi volimo čuti ovakve stvari jer nam po podiže ego, popravlja raspoloženje, a samim time jača želju za seksom.

Masirajte mu ponekad stopala i poigrajte se malo s prsima na nogama. Pa krenite lagano i senzualno češkati mu noge tako da slučajno završite u unutrašnjosti njegovih bedara. Masaža dlanova, polagana i senzualna, sigurno ga neće ostaviti ravnodušnim. A, uživat će i ako mu noktima prolazite po podlaktici.

Uhvatite ga onako usput za stražnjicu dok prolazite kraj njega i prokomentirajte koliko je seksi. Mnogi muškarci naježe se od zadovoljstva kad im partnerica prstima prolazi kroz kosu i lagano, polako masira glavu i vrat.

I čeljust je osjetljivo područje kod muškaraca, odraz je njihove muževnosti i jako im je uzbudljivo kad im žene dodiruju taj dio tijela, bilo prstima bilo usnama - najbolje je i jedno i drugo u isto vrijeme.

Foto: Igor Mojzes

Poze koje žene obožavaju

Kao prvo - ne zaboravite ženske bradavice! Postoje istraživanja po kojima stimuliranje bradavica i klitorisa aktivira istu zonu u mozgu odgovornu za užitak. Također, za određene poze u seksu stručnjaci za ljubavne odnose kažu da su ženama najdraže, odnosno da u njima najviše uživaju, a objasnili su i zašto:

POLOŽAJ MAČKE U ovoj pozi dolazi do izražene stimulacije klitorisa. Poza je slična misionarskoj, samo što je muškarac pomaknut malo više (oko pet centimetara) tako da mu kod penetracije penis dotiče klitoris. U isto vrijeme žena drži noge omotane oko muškarca i kontrolira pritisak.

PSEĆA POZA Kod ove poze žena je na koljenima i dlanovi su joj na tlu, a muškarac penetrira odostraga. U ovom položaju stimulira se ženina G- točka što rezultira jakim orgazmom.

MOST Ovaj položaj dolazi do duboke penetracije. Radi se o pozi koju možemo nazvati obrnutom psećom pozom. Žena legne na leđa pa se podigne tako da su joj stopala i dlanovi na tlu, a stražnjica u zraku. Muškarac je na koljenima, između njezinih bedara i rukama joj pridržava stražnjicu.

ONA JE GORE Samim time ima kontrolu nad cijelom situacijom, a i položajem svojeg tijela namješta koliko će klitoris biti stimuliran tijekom penetracije. Recimo, želi li da penis više dotiče klitoris, samo se mora više nagnuti prema muškarcu i malo više stisnuti bedra.

Foto: Getty Images

Svakako iskušajte tantrički seks

To iskustvo se ne zaboravlja tako lako. Ovakav način vođenja ljubavi može trajati satima, a vodi do nevjerojatnih orgazama koji su neusporedivi s onima kod klasičnog seksa - dvoje ljudi postaju jedno.

Primarni cilj tantričkog seksa nije postizanje orgazma, već emotivno i fizičko zbližavanje partnera. To je oblik intimnosti koji dopušta da dvoje ljudi postanu kao jedno i da se njihove energije strastveno susretnu i tako odagnaju svu negativnost. Njegovo značenje bi zapravo bilo - isprepletanje i širenje energije.

Tantrički seks je drevna hinduistička praksa koja se počela prakticirati prije više od 5000 godina. Tajna je u tome da se ne razmišlja o orgazmu kao cilju već o samoj predigri. Važno je osjetiti partnera, njegov miris, energiju, nadražiti sva čula... I raditi to polako. Polako graditi seksualnu energiju.

Evo kako to izvesti:

Osigurajte si dovoljno vremena samo za vas dvoje i stvorite romantičnu atmosferu - ugasite sva svjetla i zapalite svijeće. Pustite opuštajuću tantra muziku - donosimo vam primjer, dok ćete na YouTubeu pronaći puno više varijanti.

Posve se opustite, dišite duboko i gledajte jedno drugo u oči jer su one ogledalo duše i pomažu da se snažno povežete. Nemojte odlaziti u spavaću soba jer vas ona može podsvjesno asocirati na spavanje. Važno je da budete koncentrirani na partnera i on na vas. Radije legnite na pod, jedno uz drugo i dodirujte se polako. Možete pokušati senzualnom masažom, dodirivanjem perom po koži i slično.

Ne žurite - odužite postizanje orgazma što je moguće duže! To će dovesti do užitka kakav još možda niste iskušali. Zaboravit ćete gdje se nalazite, kao da ste se našli u nekom paralelnom svijetu.

Tradicionalna poza koja se prakticira u tantričkom seksu je tzv. Yab Yum poza i odlična je za zbližavanje s partnerom. Muškarac sjedne prekriženih nogu, a žena sjedne na njega licem okrenuta prema njemu. Ova poza je savršena jer u možete gledati partneru u oči, dodirivati ga, ljubiti, snažno grliti, voditi ljubav... Važno je da su oboje svjesni onoga drugoga - njegovog disanja, pokreta, mirisa...

Pogledajte kako izgleda taj položaj:

