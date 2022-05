Klasične revije: Prvi tjedan mode za medije održan je prije gotovo 60 godina u New Yorku

New York tjedan mode osmislila je američka poslovna žena Eleanor Lambert. Rođena u Indiani, studirala je kiparstvo u Indianapolisu i Chicagu prije nego što se preselila u New York 1925. – i nakon toga promijenila tijek američke mode. Prvo je 1941. pomogla uspostaviti New York Dress Institute, a nakon toga je 1943. donijela još jednu inovaciju - 'Press week'.