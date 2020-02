Kliknuli ste tu večer? Za ova 3 znaka ne nadajte se da će zvati

Izašli ste van, upoznali nekog super zanimljivog i večer završili u naručju te se nadate kako bi iz toga moglo nastati nešto dublje? Nije to nemoguć scenarij, ali ovisi na koga ste 'naletjeli'. Naime, dok su neki ljudi otvoreniji za ideju stvaranja odnosa iz takvih poznanstava, drugima će to biti samo seks za jednu noć.

Kakav je tko određeno je i s nekim karakternim osobinama zapisanim u horoskopu, a ova tri znaka Zodijaka najvjerojatnije vam se neće javiti sljedeće jutro, odnosno uopće:

1. Strijelac

Avanturistički raspoloženi pripadnici ovog znaka nisu zapravo muljatori, već njih jednostavno toliko zaokuplja mogućnost iskušavanja novih stvari i upoznavanja novih ljudi, da se neće uplitati u produbljivanja odnosa koje su već karakterizirali kao 'kratkotrajne'. To ne znači da su oni u pravilu ljudi za jednokratne avanture, već ako su u tom 'filmu', prikladno se i ponašaju.

Neovisni i samodostatni, Strijelci ponajprije slušaju svoju intuiciju i nisu uvijek najbolji u artikuliranju svojih namjera za budućnost. Ovaj strastveni znak lako se 'zapali' u trenutku, ali jednako brzo i ohladi, pa nemojte misliti samo zato što vam je bilo super da će druženje htjeti ponoviti.

Foto: Lauren Hurley/Press Association/PIXSELL

2. Škorpion

U zavođenju možda ne djeluju tako, no pripadnici ovog znaka zapravo su vrlo privatni ljudi te je njihovo srce zaključano poput dubokog sefa. Oni jesu strastveni ljubavnici, no treba im puno vremena da razviju dublje osjećaje, analiziraju ih i prihvate, a to se sigurno ne događa kroz jednu noć.

Nakon što ste se spojili s njima, njima će trebati dani, pa čak i tjedni da im sine kako bi se mogli ponovno vidjeti s vama ako je bilo tako dobro, no onda će im česti biti glupo ponovno se javiti. Strahuju kako bi zbog toga mogli ispasti očajni ili nešto slično, pa su veće šanse da vam se ne jave.

Ako se ipak jave, očekujte prije poziv u krevet nego poziv na kavu - lakše će prihvatiti odbijanje u krevetu nego emotivno izlaganje i ranjivost.

3. Blizanci

Astrološka je ironija da će pripadnici ovog znaka, poznati kao 'bogovi komunikacije', najvjerojatnije biti ti od kojih nećete čuti ni slova nakon što ste se spetljali. Prilagodljivi i otvoreni, Blizanci su super dobri u svim vidljivim stranama situacije. Iako njihova fleksibilnost može biti dobra stvar, previše mogućnosti mogu ih učiniti neodlučnima.

Iako su sjajni u izlascima i pronalasku društva, nisu sjajni u održavanju kontakta. I inače, u ljubavnim vezama Blizanci znaju biti komplicirani. Iako žele, vole i traže ljubav, najteže ih je držati dovoljno zainteresiranim da ulože u nešto dublje i trajno. Znaju biti jako sebični i samodostatni, a najviše im odgovara da je druga strana strpljiva te s puno razumijevanja, spremna dati sve da ih osvoji, barem na početku.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Astro